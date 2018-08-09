Рынок новых легковых автомобилей в 1 полугодии 2018 года.ТОП-30 регионов России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объём рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 6 месяцев 2018 года составил 750,7 тысяч единиц. Это на 16,6% выше результата годичной давности (643,9 тыс. шт.).
Крупнейшим региональным рынком в стране остается Москва, показатель которой за отчетный период достиг 112 тыс. реализованных экземпляров – на 14,9% больше, чем за январь – июнь 2017 года. Рынок Подмосковья за это время вырос на 15,4% до 61,6 тыс. новых автомобилей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с результатом 51,6 тыс. машин (+13,4%). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю трех этих регионов приходится 30% всего российского рынка.
Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (33,4 тыс. шт.; +5,9%), занявший четвертое место в общем зачете. Далее следуют Башкортостан (27,2 тыс. шт.; +14,9%) и Краснодарский край (27,2 тыс. шт.; +17,5%), разрыв между которыми составляет всего лишь около десятка единиц. Кроме них, в ТОП-10 также попадают Самарская (25,3 тыс. шт.; +16%), Свердловская (24 тыс. шт.; +28,9%), Челябинская (20 тыс. шт.; +23,3%) и Ростовская (19,2 тыс. шт.; +12,2%) области.
Отметим также, что у всех субъектов РФ, входящих в ТОП-30, по итогам полугодия отмечена положительная динамика рынка. Самый большой рост рынка новых автомобилей показывает Удмуртия: здесь по сравнению с январем – июнем 2017 года рынок вырос на 44,2% (при среднерыночном показателе +16,6%). На втором месте по динамике – Ханты-Мансийский АО (+34,4%), за которым следует соседняя Тюменская область (+30%). У остальных регионов показатель рыночного роста оказывается менее 30%, а, к примеру, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге динамика даже ниже среднерыночной.
ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2018 ГОДА
|регион
|6М'18,
тыс. шт.
|6М'17,
тыс. шт.
|18/17, %
|доля, %
|1.
|Москва
|112,0
|97,5
|14,9
|14,9
|2.
|Московская область
|61,6
|53,3
|15,4
|8,2
|3.
|Санкт-Петербург
|51,6
|45,5
|13,4
|6,9
|4.
|Татарстан
|33,4
|31,6
|5,9
|4,5
|5.
|Башкортостан
|27,2
|23,7
|14,9
|3,6
|6.
|Краснодарский край
|27,2
|23,1
|17,5
|3,6
|7.
|Самарская область
|25,3
|21,8
|16,0
|3,4
|8.
|Свердловская область
|24,0
|18,6
|28,9
|3,2
|9.
|Челябинская область
|20,0
|16,2
|23,3
|2,7
|10.
|Ростовская область
|19,2
|17,1
|12,2
|2,6
|11.
|Нижегородская область
|18,2
|16,4
|11,1
|2,4
|12.
|Пермский край
|15,7
|14,3
|10,0
|2,1
|13.
|ХМАО - Югра
|14,1
|10,5
|34,4
|1,9
|14.
|Ставропольский край
|13,6
|11,5
|18,6
|1,8
|15.
|Воронежская область
|12,7
|10,9
|16,8
|1,7
|16.
|Волгоградская область
|11,1
|9,5
|16,6
|1,5
|17.
|Саратовская область
|10,8
|9,6
|12,7
|1,4
|18.
|Оренбургская область
|10,2
|8,3
|22,1
|1,4
|19.
|Удмуртия
|10,1
|7,0
|44,2
|1,3
|20.
|Кемеровская область
|9,7
|7,6
|27,6
|1,3
|21.
|Ленинградская область
|8,8
|7,9
|10,7
|1,2
|22.
|Красноярский край
|8,3
|7,0
|18,2
|1,1
|23.
|Тюменская область
|8,3
|6,3
|30,0
|1,1
|24.
|Новосибирская область
|8,0
|6,5
|23,5
|1,1
|25.
|Тульская область
|7,9
|6,5
|20,4
|1,0
|26.
|Белгородская область
|7,7
|6,7
|15,2
|1,0
|27.
|Рязанская область
|6,4
|5,9
|8,9
|0,9
|28.
|Ульяновская область
|6,4
|5,3
|20,3
|0,9
|29.
|Пензенская область
|6,3
|5,1
|23,3
|0,8
|30.
|Вологодская область
|6,2
|4,9
|26,9
|0,8
|ВСЕГО по России
|750,7
|643,9
|16,6
|100,0