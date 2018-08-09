Рынок новых легковых автомобилей в 1 полугодии 2018 года.ТОП-30 регионов России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объём рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 6 месяцев 2018 года составил 750,7 тысяч единиц. Это на 16,6% выше результата годичной давности (643,9 тыс. шт.).

Крупнейшим региональным рынком в стране остается Москва, показатель которой за отчетный период достиг 112 тыс. реализованных экземпляров – на 14,9% больше, чем за январь – июнь 2017 года. Рынок Подмосковья за это время вырос на 15,4% до 61,6 тыс. новых автомобилей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с результатом 51,6 тыс. машин (+13,4%). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю трех этих регионов приходится 30% всего российского рынка.

Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (33,4 тыс. шт.; +5,9%), занявший четвертое место в общем зачете. Далее следуют Башкортостан (27,2 тыс. шт.; +14,9%) и Краснодарский край (27,2 тыс. шт.; +17,5%), разрыв между которыми составляет всего лишь около десятка единиц. Кроме них, в ТОП-10 также попадают Самарская (25,3 тыс. шт.; +16%), Свердловская (24 тыс. шт.; +28,9%), Челябинская (20 тыс. шт.; +23,3%) и Ростовская (19,2 тыс. шт.; +12,2%) области.

Отметим также, что у всех субъектов РФ, входящих в ТОП-30, по итогам полугодия отмечена положительная динамика рынка. Самый большой рост рынка новых автомобилей показывает Удмуртия: здесь по сравнению с январем – июнем 2017 года рынок вырос на 44,2% (при среднерыночном показателе +16,6%). На втором месте по динамике – Ханты-Мансийский АО (+34,4%), за которым следует соседняя Тюменская область (+30%). У остальных регионов показатель рыночного роста оказывается менее 30%, а, к примеру, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге динамика даже ниже среднерыночной.

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2018 ГОДА