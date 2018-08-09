 АВТОСТАТ | Рынок новых легковых автомобилей в 1 полугодии 2018 года.ТОП-30 регионов России

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Рынок новых легковых автомобилей в 1 полугодии 2018 года.ТОП-30 регионов России

Рынок новых легковых автомобилей в 1 полугодии 2018 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объём рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 6 месяцев 2018 года составил 750,7 тысяч единиц. Это на 16,6% выше результата годичной давности (643,9 тыс. шт.).

Крупнейшим региональным рынком в стране остается Москва, показатель которой за отчетный период достиг 112 тыс. реализованных экземпляров – на 14,9% больше, чем за январь – июнь 2017 года. Рынок Подмосковья за это время вырос на 15,4% до 61,6 тыс. новых автомобилей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с результатом 51,6 тыс. машин (+13,4%). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю трех этих регионов приходится 30% всего российского рынка.

Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (33,4 тыс. шт.; +5,9%), занявший четвертое место в общем зачете. Далее следуют Башкортостан (27,2 тыс. шт.; +14,9%) и Краснодарский край (27,2 тыс. шт.; +17,5%), разрыв между которыми составляет всего лишь около десятка единиц. Кроме них, в ТОП-10 также попадают Самарская (25,3 тыс. шт.; +16%), Свердловская (24 тыс. шт.; +28,9%), Челябинская (20 тыс. шт.; +23,3%) и Ростовская (19,2 тыс. шт.; +12,2%) области.

Отметим также, что у всех субъектов РФ, входящих в ТОП-30, по итогам полугодия отмечена положительная динамика рынка. Самый большой рост рынка новых автомобилей показывает Удмуртия: здесь по сравнению с январем – июнем 2017 года рынок вырос на 44,2% (при среднерыночном показателе +16,6%). На втором месте по динамике – Ханты-Мансийский АО (+34,4%), за которым следует соседняя Тюменская область (+30%). У остальных регионов показатель рыночного роста оказывается менее 30%, а, к примеру, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге динамика даже ниже среднерыночной.

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2018 ГОДА

 регион6М'18,
тыс. шт.		6М'17,
тыс. шт.		18/17, %доля, %
1.Москва112,097,514,914,9
2.Московская область61,653,315,48,2
3.Санкт-Петербург51,645,513,46,9
4.Татарстан33,431,65,94,5
5.Башкортостан27,223,714,93,6
6.Краснодарский край27,223,117,53,6
7.Самарская область25,321,816,03,4
8.Свердловская область24,018,628,93,2
9.Челябинская область20,016,223,32,7
10.Ростовская область19,217,112,22,6
11.Нижегородская область18,216,411,12,4
12.Пермский край15,714,310,02,1
13.ХМАО - Югра14,110,534,41,9
14.Ставропольский край13,611,518,61,8
15.Воронежская область12,710,916,81,7
16.Волгоградская область11,19,516,61,5
17.Саратовская область10,89,612,71,4
18.Оренбургская область10,28,322,11,4
19.Удмуртия10,17,044,21,3
20.Кемеровская область9,77,627,61,3
21.Ленинградская область8,87,910,71,2
22.Красноярский край8,37,018,21,1
23.Тюменская область8,36,330,01,1
24.Новосибирская область8,06,523,51,1
25.Тульская область7,96,520,41,0
26.Белгородская область7,76,715,21,0
27.Рязанская область6,45,98,90,9
28.Ульяновская область6,45,320,30,9
29.Пензенская область6,35,123,30,8
30.Вологодская область6,24,926,90,8
 ВСЕГО по России750,7643,916,6100,0

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили регионы регионы-лидеры топ-30 регионов

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