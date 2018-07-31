Рынок легковых автомобилей с пробегом в первом полугодии 2018 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 6 месяцев 2018 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,5 млн единиц, что на 2% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом в июне было реализовано 480,6 тыс. таких машин, что на 4,8% выше результата годичной давности.

Лидером этого рынка остается отечественная марка LADA, на долю которой в первом полугодии пришлось свыше четверти от общего объема. В количественном выражении это составляет 660,5 тыс. штук – на 3,5% меньше, чем год назад. Лучшей среди иномарок все также является японская Toyota, чей показатель достиг 286,5 тыс. экземпляров (+2,7%). В тройке лидеров присутствует и другой японский бренд – Nissan – с результатом 140,9 тыс. машин (+5,4%).

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», в ТОП-10 рынка отрицательную динамику показывает только отечественная LADA. Остальные бренды находятся в «плюсе», причем лучше других обстоят дела у KIA (рост более 20%).

Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек LADA 2114, объем вторичного рынка которого в январе – июне 2018 года составил 70,6 тыс. единиц, что на 4,7% ниже результата годичной давности. На второй позиции в модельном рейтинге находится Ford Focus (63,2 тыс. шт.; +2,3%), который является лучшим среди иномарок с пробегом. Третью строчку рейтинговой таблицы занимает седан LADA 2107 (61,7 тыс. шт.; -9,5%).

Эксперты отмечают, что, помимо Ford Focus, рыночный рост зафиксирован у половины моделей, входящих в первую десятку: KIA Rio (+31,1%), Hyundai Solaris (+24,1%), Toyota Camry (+6,3%), LADA 2170 (+5,3%), Toyota Corolla (+2,3%). Что касается корейских моделей, столь высокий показатель роста во многом обусловлен тем, что они уже несколько лет входят в число лидеров первичного рынка и теперь массово реализуются на вторичном рынке.