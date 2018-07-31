Российский рынок новых LCV в 1 полугодии 2018 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам первых шести месяцев 2018 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 52,9 тыс. единиц, что на 5,4% выше показателя годичной давности. При этом в июне рынок показал результат 8,9 тыс. экземпляров, что на 0,5% меньше, чем год назад.

Лидером рынка LCV в первом полугодии 2018 года традиционно является российская марка GAZ, на долю которой пришлось свыше 45% от общего объема. В количественном выражении это составляет 23,9 тыс. штук – на 9,5% больше, чем годом ранее. На втором месте располагается другой отечественный производитель – УАЗ, показатель которого снизился до 7,8 тыс. автомобилей (-30,6%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему российская LADA с показателем 5,1 тыс. шт.; +8,9%. В первую пятерку также попадают американский Ford (4,8 тыс. шт.; +59,0%) и немецкий Mercedes-Benz (4,3 тыс. шт.; +15,2%).

Эксперты отмечают, что отрицательную динамику рынка по итогам полугодия демонстрируют лишь два бренда из числа входящих в ТОП-10 - российский УАЗ (-30,6%) и итальянский Fiat (-15,7%).

В модельной структуре лидерство принадлежит GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в первом полугодии 2018 года составил 14,1 тыс. единиц, что на 23,0% больше, чем годом ранее. Второе место занимает GAZ 3302 с показателем 5,1 тыс. экземпляров (-1,3%). Далее следуют Ford Transit (4,5 тыс. шт.; +52,3%) и фургон LADA Largus (4,2 тыс. шт.; +7,9%). Пятерку лидеров замыкает УАЗ 3909 (3,9 тыс. шт.; -39,4%).

ТОП-10 МАРОК РОССИЙСКОГО РЫНКА LCV* В 1 ПОЛУГОДИИ 2018 г. (шт.)