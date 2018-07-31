 АВТОСТАТ | Российский рынок новых грузовых автомобилей в 1 полугодии 2018 года

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 30 дней

подробнее

Отчет в фокусе

Все готовые отчёты

Инфографика

Цены на бензин в России и в других странах мира
  • 31.07.18

    Цены на бензин в России и в других странах мира
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Артём Самородов (Академия РОАД)
  • 28.03.18

    «ForAuto-2018»: Артём Самородов (Академия РОАД)
Все видео

Аналитика

  • 31 июля

    ТОП-100 европейских бестселлеров в первом полугодии 2018 года

    Самая динамичная модель - Jeep Compass (+121 строчка в рейтинге).

Вся аналитика

Горячая новость

LADA Granta c «икс-ДНК»: какой она будет
  • 31.07.18 - 11:30

    LADA Granta c «икс-ДНК»: какой она будет
Все новости

Свежая статья

Денег дали на три года: на новые машины потратят миллиарды («Газета.Ru»)
  • 31 июля

    Денег дали на три года: на новые машины потратят миллиарды («Газета.Ru»)
Все статьи

30.07.18 Прочитали 503 раз

Российский рынок новых грузовых автомобилей в 1 полугодии 2018 года

708c84d1-670-0

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2018 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 37,9 тыс. единиц, что на 20,1% больше, чем годом ранее. При этом в июне рынок вырос на 1,3% до 6,7 тыс. экземпляров.

Лидером рынка грузовиков по-прежнему остается российский производитель KAMAZ, на долю которого по итогам января – июня пришлось 31,7% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 12 тыс. реализованных экземпляров – на 7,3 % выше результата годичной давности. На втором месте располагается другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого составил 4 тыс. автомобилей (+12,2%). Замыкает первую тройку шведский Volvo (3,2 тыс. шт.), объем рынка которого вырос на 53,4%.

В пятерку лидеров также попали шведская Scania (2,7 тыс. шт.; +38,2%) и немецкий MAN (2,2 тыс. шт.; +47%). Стоит отметить, что в первой десятке все бренды по итогам полугодия демонстрируют положительную динамику.

В модельной структуре по итогам полугодия лидером является KAMAZ 43118 (3,2 тыс. шт.; +22,9%). Следом идут GAZ Gazon Next, объем рынка которого составил 2,7 тыс. шт. (+20,8%) и VOLVO FN (2,4 тыс. шт.; +52,6%). В пятерку лидеров также входят KAMAZ 5490 (2,4 тыс. шт.; +63,2%) и КАМАЗ 65115 (2,2 тыс. шт.; +6,7%).

ТОП-10 МАРОК РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В 1 ПОЛУГОДИИ (шт.)

ТОП-10 марок HCV

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В 1 ПОЛУГОДИИ (шт.)

ТОП-10 моделей HCV

* Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда моделей, относящихся к LCV.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили продажи авторынок россии рейтинг рейтинг моделей gaz man scania volvo

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Российский рынок LCV в первом полугодии вырос на 5%

вчера, 09:57

Все новости

Статьи на тему

Бренды и автопроизводители: кто есть кто в 2018-м? («Автостат»)

16 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Что думают владельцы Volvo о своих автомобилях?

13 июня 2018

Вся инфографика