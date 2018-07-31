Российский рынок новых грузовых автомобилей в 1 полугодии 2018 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2018 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 37,9 тыс. единиц, что на 20,1% больше, чем годом ранее. При этом в июне рынок вырос на 1,3% до 6,7 тыс. экземпляров.

Лидером рынка грузовиков по-прежнему остается российский производитель KAMAZ, на долю которого по итогам января – июня пришлось 31,7% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 12 тыс. реализованных экземпляров – на 7,3 % выше результата годичной давности. На втором месте располагается другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого составил 4 тыс. автомобилей (+12,2%). Замыкает первую тройку шведский Volvo (3,2 тыс. шт.), объем рынка которого вырос на 53,4%.

В пятерку лидеров также попали шведская Scania (2,7 тыс. шт.; +38,2%) и немецкий MAN (2,2 тыс. шт.; +47%). Стоит отметить, что в первой десятке все бренды по итогам полугодия демонстрируют положительную динамику.

В модельной структуре по итогам полугодия лидером является KAMAZ 43118 (3,2 тыс. шт.; +22,9%). Следом идут GAZ Gazon Next, объем рынка которого составил 2,7 тыс. шт. (+20,8%) и VOLVO FN (2,4 тыс. шт.; +52,6%). В пятерку лидеров также входят KAMAZ 5490 (2,4 тыс. шт.; +63,2%) и КАМАЗ 65115 (2,2 тыс. шт.; +6,7%).