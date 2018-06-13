Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в мае 2018 года

13 июня 2018 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2018 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 486,1 тыс. единиц, что на 11,4% выше результата годичной давности.

Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось более четверти от общего объема. В количественном выражении это составляет 125,4 тыс. штук – на 3% больше, чем в мае 2017-го. Лучшей среди иномарок по-прежнему оказывается японская Toyota, чей показатель достиг 54,8 тыс. экземпляров (+15,5%). Замыкает тройку лидеров другой японский бренд – Nissan (27,2 тыс. шт.; +18,7%). В первую пятерку также попадают корейские Hyundai (24,2 тыс. шт.; +22%) и KIA (22 тыс. шт.; +29,9%). При этом все марки в ТОП-10 демонстрируют рыночный рост.

Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек LADA 2114, объем вторичного рынка которого в последний весенний месяц 2018 года составил 13,1 тыс. единиц – на 1,7% больше, чем годом ранее. На вторую позицию в модельном рейтинге поднялся Ford Focus (12,3 тыс. шт.; +14,5%), который в очередной раз стал лучшим среди иномарок с пробегом. При этом на третью строчку опустился седан LADA 2107 (12,2 тыс. шт.; -3,1%). В пятерке лидеров также оказываются Toyota Corolla (9,7 тыс. шт.; +13,1%) и LADA 2110 (9,4 тыс. шт.; -5,3%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», благодаря майскому росту вторичный рынок в России по итогам 5 месяцев нынешнего года снова вышел в «плюс» (после падения в марте и апреле). Так, за отчетный период его объем составил 2 млн 61,2 тыс. единиц, что на 1,3% больше, чем в январе – мае 2017 года.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ (шт.)