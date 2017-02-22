ТОП-30 регионов РФ по продажам автомобилей на тысячу жителей | АВТОСТАТ

ТОП-30 регионов РФ по продажам автомобилей на тысячу жителей

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Региональные рынки

22 февраля 2017 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» по итогам 2016 года провело исследование рынка новых легковых автомобилей в субъектах РФ с учетом численности населения. В результате исследования был сформирован рейтинг 30 российских регионов по показателю продаж автомобилей на тысячу жителей.

Согласно исследованию, самый высокий такой показатель в стране отмечен в столичных городах. Как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, в прошлом году на тысячу жителей в среднем было продано 16 новых легковых автомобилей. Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», Москва является крупнейшим региональным рынком (200,3 тыс. шт.), поэтому находится среди лидеров по продажам на тысячу жителей. А вот Санкт-Петербург по объему рынка уступает Подмосковью (85,6 против 97,5 тыс. шт.), но за счет меньшей численности населения (5,28 против 7,43 млн человек) оказывается выше него.

При этом Московская область даже не попадает в тройку лидеров, имея результат в 13 проданных автомобилей на тысячу жителей. Впереди нее оказываются также Татарстан и Самарская область, в которых данный показатель составляет 15 и 14 единиц соответственно.

За пределами первой пятерки находятся сразу три субъекта РФ, где на тысячу жителей приходится 11 реализованных легковых автомобилей: Ханты-Мансийский АО, Башкортостан и Удмуртия. Еще в пяти регионах этот показатель достигает 10 штук: Рязанская, Воронежская, Тамбовская, Нижегородская области и Пермский край.

Отметим также, что в Липецкой, Белгородской, Тульской и Калужской областях, равно как и в Краснодарском крае, на тысячу жителей приходится 9 проданных автомобилей, что соответствует среднероссийскому показателю. Таким образом, в 67 субъектах Российской Федерации продажи на тысячу человек оказываются ниже, чем в среднем по стране.

РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ПО ПРОДАЖАМ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ТЫСЯЧУ ЖИТЕЛЕЙ

регионрынок новых легковых автомобилей, тыс. шт.население, млн чел.продажи на 1000 жителей, шт.
1.Санкт-Петербург85,65,2816
2.Москва200,312,3816
3.Татарстан59,43,8915
4.Самарская обл.44,03,2114
5.Московская обл.97,57,4313
6.Ханты-Мансийский АО18,11,6511
7.Башкортостан43,74,0711
8.Удмуртия15,91,5211
9.Рязанская обл.11,21,1310
10.Воронежская обл.23,02,3410
11.Пермский край25,82,6310
12.Тамбовская обл.10,21,0410
13.Нижегородская обл.31,23,2510
14.Липецкая обл.10,71,169
15.Белгородская обл.13,61,559
16.Краснодарский край48,75,579
17.Тульская обл.12,91,509
18.Калужская обл.8,71,029
19.Ульяновская обл.10,51,258
20.Ямало-Ненецкий АО4,50,548
21.Ростовская обл.35,34,238
22.Челябинская обл.29,23,508
23.Ленинградская обл.14,71,798
24.Архангельская обл.9,21,128
25.Оренбургская обл.16,21,998
26.Вологодская обл.9,51,188
27.Тюменская обл.11,91,488
28.Ставропольский край22,42,818
29.Свердловская обл.33,94,338
30.Ярославская обл.9,81,278
 ИТОГО по России1 255,2146,849

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиирегионырейтинг

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