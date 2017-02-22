ТОП-30 регионов РФ по продажам автомобилей на тысячу жителей

22 февраля 2017 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» по итогам 2016 года провело исследование рынка новых легковых автомобилей в субъектах РФ с учетом численности населения. В результате исследования был сформирован рейтинг 30 российских регионов по показателю продаж автомобилей на тысячу жителей.

Согласно исследованию, самый высокий такой показатель в стране отмечен в столичных городах. Как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, в прошлом году на тысячу жителей в среднем было продано 16 новых легковых автомобилей. Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», Москва является крупнейшим региональным рынком (200,3 тыс. шт.), поэтому находится среди лидеров по продажам на тысячу жителей. А вот Санкт-Петербург по объему рынка уступает Подмосковью (85,6 против 97,5 тыс. шт.), но за счет меньшей численности населения (5,28 против 7,43 млн человек) оказывается выше него.

При этом Московская область даже не попадает в тройку лидеров, имея результат в 13 проданных автомобилей на тысячу жителей. Впереди нее оказываются также Татарстан и Самарская область, в которых данный показатель составляет 15 и 14 единиц соответственно.

За пределами первой пятерки находятся сразу три субъекта РФ, где на тысячу жителей приходится 11 реализованных легковых автомобилей: Ханты-Мансийский АО, Башкортостан и Удмуртия. Еще в пяти регионах этот показатель достигает 10 штук: Рязанская, Воронежская, Тамбовская, Нижегородская области и Пермский край.

Отметим также, что в Липецкой, Белгородской, Тульской и Калужской областях, равно как и в Краснодарском крае, на тысячу жителей приходится 9 проданных автомобилей, что соответствует среднероссийскому показателю. Таким образом, в 67 субъектах Российской Федерации продажи на тысячу человек оказываются ниже, чем в среднем по стране.