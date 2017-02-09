ТОП-25 марок по выручке на российском рынке в 2016 году | АВТОСТАТ

ТОП-25 марок по выручке на российском рынке в 2016 году

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9 февраля 2017 года

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в 2016 году россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 трлн 798,4 млрд рублей. Это на 0,5% больше, чем годом ранее. При этом падение рынка составило 12,1% до 1 313,4 тыс. единиц. Вместе с тем, средневзвешенная цена нового автомобиля за это время достигла 1 млн 369,3 тыс. рублей, что на 14,4% больше, чем год назад.

Стоит отметить, что более 70% от общей выручки на российском рынке приходится на первую десятку брендов, куда входят: Toyota, Mercedes-Benz, KIA, LADA, Hyundai, BMW, Lexus, Nissan, Renault и Volkswagen. Лидирует по этому показателю японская Toyota (213,8 млрд руб.), выручка которой за отчетный период выросла на 7,2%. На второй строчке располагается немецкий Mercedes-Benz (191,2 млрд руб.), результат которого увеличился на 2,7%.

Третье место занимает корейская KIA, которой за отчетный период удалось заработать 152,5 млрд рублей (+4,5%). Из отечественных производителей в ТОП-10 попала LADA (144,5 млрд руб.), которая по объему выручки оказалась на четвертой позиции, показав прибавку в 14,5% к результату годичной давности. Замыкает пятерку лидеров другой корейский бренд – Hyundai (135,8 млрд руб.; +0,4%).

В целом же рост выручки отмечен более чем у половины (17) марок, представленных в ТОП-25. Лучше всего этого удалось добиться Jaguar – за счет существенного роста объема продаж (+113,3%) британский производитель увеличил выручку более чем вдвое. Также серьезный показатель в этом плане имеет японский Lexus (+53,3%). Необходимо отметить, что у остальных брендов выручка росла в большей степени за счет увеличения ценников на новые автомобили в 2016 году.

Остальные 8 производителей демонстрируют сокращение объемов выручки. При этом хуже других ситуация обстоит у американской Chevrolet (-44,8%), а также японских Mitsubishi (-43,2%) и Datsun (-34,1%).

ТОП-25 МАРОК РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ВЫРУЧКЕ* ЗА 2016 ГОД

маркапродажи, шт.цена**, тыс. руб.выручка, млрд руб.динамика, %
продажценывыручки
Toyota94 2912 267,7213,8-3,811,47,2
Mercedes-Benz35 7305 352,0191,2-11,716,32,7
KIA149 5671 019,7152,5-8,514,24,5
LADA258 008559,9144,5-1,416,214,5
Hyundai144 050942,8135,8-10,311,90,4
BMW27 5073 661,6100,70,19,29,3
Lexus24 1173 968,895,719,228,653,3
Nissan70 4641 308,292,2-22,517,6-8,8
Renault116 797739,686,4-2,116,013,6
Volkswagen75 8251 117,084,7-5,36,91,2
Audi20 7053 161,365,5-19,322,6-1,0
Skoda55 3861 169,464,80,712,112,9
Land Rover9 1226 640,360,6-21,432,54,1
Ford36 9141 296,347,96,74,211,2
Mazda21 5431 648,535,5-21,321,9-4,0
Porsche4 9616 995,534,7-6,210,43,6
Mitsubishi16 7691 918,432,2-53,321,5-43,2
УАЗ26 226900,723,6-1,013,812,7
Chevrolet30 463689,021,0-38,8-9,8-44,8
Volvo5 5852 991,516,7-28,712,6-19,7
Infiniti4 5173 023,213,7-17,86,4-12,5
Subaru5 6382 178,612,3-17,724,42,3
Lifan17 460622,910,915,43,719,7
Datsun18 772508,49,5-41,412,3-34,1
Jaguar2 0734 133,08,6113,33,7121,2
ИТОГО по РФ1 313 3621 369,31 798,4-12,114,40,5

* оценка агентства «АВТОСТАТ» на основании объемов продаж новых легковых автомобилей и средневзвешенных розничных цен (без учета продаж запчастей и других услуг)
** средневзвешенная цена по каждой марке рассчитывалась с учетом средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели (без разбивки на модификации)

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилипродаживыручка

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