ТОП-25 марок по выручке на российском рынке в 2016 году

9 февраля 2017 года

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в 2016 году россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 трлн 798,4 млрд рублей. Это на 0,5% больше, чем годом ранее. При этом падение рынка составило 12,1% до 1 313,4 тыс. единиц. Вместе с тем, средневзвешенная цена нового автомобиля за это время достигла 1 млн 369,3 тыс. рублей, что на 14,4% больше, чем год назад.

Стоит отметить, что более 70% от общей выручки на российском рынке приходится на первую десятку брендов, куда входят: Toyota, Mercedes-Benz, KIA, LADA, Hyundai, BMW, Lexus, Nissan, Renault и Volkswagen. Лидирует по этому показателю японская Toyota (213,8 млрд руб.), выручка которой за отчетный период выросла на 7,2%. На второй строчке располагается немецкий Mercedes-Benz (191,2 млрд руб.), результат которого увеличился на 2,7%.

Третье место занимает корейская KIA, которой за отчетный период удалось заработать 152,5 млрд рублей (+4,5%). Из отечественных производителей в ТОП-10 попала LADA (144,5 млрд руб.), которая по объему выручки оказалась на четвертой позиции, показав прибавку в 14,5% к результату годичной давности. Замыкает пятерку лидеров другой корейский бренд – Hyundai (135,8 млрд руб.; +0,4%).

В целом же рост выручки отмечен более чем у половины (17) марок, представленных в ТОП-25. Лучше всего этого удалось добиться Jaguar – за счет существенного роста объема продаж (+113,3%) британский производитель увеличил выручку более чем вдвое. Также серьезный показатель в этом плане имеет японский Lexus (+53,3%). Необходимо отметить, что у остальных брендов выручка росла в большей степени за счет увеличения ценников на новые автомобили в 2016 году.

Остальные 8 производителей демонстрируют сокращение объемов выручки. При этом хуже других ситуация обстоит у американской Chevrolet (-44,8%), а также японских Mitsubishi (-43,2%) и Datsun (-34,1%).