ТОП-25 марок по выручке на российском рынке в 2016 году

9 февраля 2017 года
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в 2016 году россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 трлн 798,4 млрд рублей. Это на 0,5% больше, чем годом ранее. При этом падение рынка составило 12,1% до 1 313,4 тыс. единиц. Вместе с тем, средневзвешенная цена нового автомобиля за это время достигла 1 млн 369,3 тыс. рублей, что на 14,4% больше, чем год назад.
Стоит отметить, что более 70% от общей выручки на российском рынке приходится на первую десятку брендов, куда входят: Toyota, Mercedes-Benz, KIA, LADA, Hyundai, BMW, Lexus, Nissan, Renault и Volkswagen. Лидирует по этому показателю японская Toyota (213,8 млрд руб.), выручка которой за отчетный период выросла на 7,2%. На второй строчке располагается немецкий Mercedes-Benz (191,2 млрд руб.), результат которого увеличился на 2,7%.
Третье место занимает корейская KIA, которой за отчетный период удалось заработать 152,5 млрд рублей (+4,5%). Из отечественных производителей в ТОП-10 попала LADA (144,5 млрд руб.), которая по объему выручки оказалась на четвертой позиции, показав прибавку в 14,5% к результату годичной давности. Замыкает пятерку лидеров другой корейский бренд – Hyundai (135,8 млрд руб.; +0,4%).
В целом же рост выручки отмечен более чем у половины (17) марок, представленных в ТОП-25. Лучше всего этого удалось добиться Jaguar – за счет существенного роста объема продаж (+113,3%) британский производитель увеличил выручку более чем вдвое. Также серьезный показатель в этом плане имеет японский Lexus (+53,3%). Необходимо отметить, что у остальных брендов выручка росла в большей степени за счет увеличения ценников на новые автомобили в 2016 году.
Остальные 8 производителей демонстрируют сокращение объемов выручки. При этом хуже других ситуация обстоит у американской Chevrolet (-44,8%), а также японских Mitsubishi (-43,2%) и Datsun (-34,1%).
ТОП-25 МАРОК РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ВЫРУЧКЕ* ЗА 2016 ГОД
|марка
|продажи, шт.
|цена**, тыс. руб.
|выручка, млрд руб.
|динамика, %
|продаж
|цены
|выручки
|Toyota
|94 291
|2 267,7
|213,8
|-3,8
|11,4
|7,2
|Mercedes-Benz
|35 730
|5 352,0
|191,2
|-11,7
|16,3
|2,7
|KIA
|149 567
|1 019,7
|152,5
|-8,5
|14,2
|4,5
|LADA
|258 008
|559,9
|144,5
|-1,4
|16,2
|14,5
|Hyundai
|144 050
|942,8
|135,8
|-10,3
|11,9
|0,4
|BMW
|27 507
|3 661,6
|100,7
|0,1
|9,2
|9,3
|Lexus
|24 117
|3 968,8
|95,7
|19,2
|28,6
|53,3
|Nissan
|70 464
|1 308,2
|92,2
|-22,5
|17,6
|-8,8
|Renault
|116 797
|739,6
|86,4
|-2,1
|16,0
|13,6
|Volkswagen
|75 825
|1 117,0
|84,7
|-5,3
|6,9
|1,2
|Audi
|20 705
|3 161,3
|65,5
|-19,3
|22,6
|-1,0
|Skoda
|55 386
|1 169,4
|64,8
|0,7
|12,1
|12,9
|Land Rover
|9 122
|6 640,3
|60,6
|-21,4
|32,5
|4,1
|Ford
|36 914
|1 296,3
|47,9
|6,7
|4,2
|11,2
|Mazda
|21 543
|1 648,5
|35,5
|-21,3
|21,9
|-4,0
|Porsche
|4 961
|6 995,5
|34,7
|-6,2
|10,4
|3,6
|Mitsubishi
|16 769
|1 918,4
|32,2
|-53,3
|21,5
|-43,2
|УАЗ
|26 226
|900,7
|23,6
|-1,0
|13,8
|12,7
|Chevrolet
|30 463
|689,0
|21,0
|-38,8
|-9,8
|-44,8
|Volvo
|5 585
|2 991,5
|16,7
|-28,7
|12,6
|-19,7
|Infiniti
|4 517
|3 023,2
|13,7
|-17,8
|6,4
|-12,5
|Subaru
|5 638
|2 178,6
|12,3
|-17,7
|24,4
|2,3
|Lifan
|17 460
|622,9
|10,9
|15,4
|3,7
|19,7
|Datsun
|18 772
|508,4
|9,5
|-41,4
|12,3
|-34,1
|Jaguar
|2 073
|4 133,0
|8,6
|113,3
|3,7
|121,2
|ИТОГО по РФ
|1 313 362
|1 369,3
|1 798,4
|-12,1
|14,4
|0,5
* оценка агентства «АВТОСТАТ» на основании объемов продаж новых легковых автомобилей и средневзвешенных розничных цен (без учета продаж запчастей и других услуг)
** средневзвешенная цена по каждой марке рассчитывалась с учетом средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели (без разбивки на модификации)