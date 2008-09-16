В 2008 году рынок автомобильной рекламы в России составит около 1 млрд. долларов

Приобретая новый автомобиль, водитель в среднем переплачивает около $500, которые были до этого затрачены на его раскрутку. Эксперты TNS Gallup подсчитали, сколько автоконцерны потратили на рекламу в России за первые шесть месяцев 2008 года, – около полумиллиарда долларов. Оценивались инвестиции компаний в рекламу на телевидение, в прессу, в наружную рекламу, радио и кинотеатры. В общей сложности, по прогнозам специалистов, к концу года компании потратят около миллиарда долларов на рекламу – почти на четверть больше, чем годом раньше.

Как пишет Газета.ru , лидер продаж среди иностранных компаний в России марка Chevrolet по итогам I полугодия возглавила и рейтинг самых затратных в плане рекламы. Инвестиции в раскрутку моделей Chevrolet выросли более чем в два раза, причем большинство средств автопроизводитель направил в рекламные ролики на телевидении.

Впрочем, как показала статистика Gallup, объемные бюджеты в этой сфере совсем не обязательно гарантируют высокие продажи. Активнее всего в нынешнем году наращивала затраты на рекламу японская Mazda. Бюджет компании увеличился по сравнению с прошлым годом почти в три раза. Основные средства, по мнению экспертов, пошли на раскрутку новых моделей, Mazda2 и Mazda6, а также новых модификаций Mazda5 (FL + AT) и Mazda3 (2.0 AT). Кроме того, увеличение расходов на рекламу в компании объясняют инфляцией: около 70% на ТВ и в среднем на 40%. Однако, как и год назад, в общем рейтинге продаж среди иностранных производителей Mazda, согласно данным АЕБ, занимает лишь 11-е место. В то же время корейский Hyundai по количеству трат на рекламу стоит только на десятом месте, при этом по продажам за восемь месяцев 2008 года производитель идет вторым.

Сокращение затрат на рекламу также не означает, что продажи непременно пойдут на убыль. Об этом говорит пример двух компаний, которые в этом году занимают 2-е и 3-е место по размеру своих рекламных бюджетов: на второй строчке оказалась японская Toyota, а лидер прошлого года марка Ford на этот раз занимает лишь третью позицию. Оба производителя с начала года сократили затраты на рекламу. Однако сильнее всего урезали расходы на рекламу Nissan – более чем на 20%. Тем не менее за год компания как была на пятой строчке по продажам среди «иностранцев», так и осталась.