«Sollers – Дальний Восток» начал серийный выпуск SsangYong New Actyon

Компания Sollers на своем дальневосточном заводе начала серийное производство нового кроссовера SsangYong New Actyon. Как отмечается, это уже пятая модель SsangYong, производство которой налажено на предприятии «Sollers – Дальний Восток» наряду с Rexton, Kyron, Actyon и Actyon Sports. Продажи новой модели стартуют в феврале, при этом первыми автомобили появятся у дилеров Дальнего Востока.

С началом производства New Actyon в новом цехе заработал второй конвейер завода, рассчитанный на сборку кроссовера с несущим кузовом. В 2010 году «Sollers-Дальний Восток» выпустил 13700 внедорожников, а в нынешнем году планируется увеличить производство до 25 тысяч автомобилей, при этом на New Actyon придется не менее 10 тысяч машин.

Автомобиль New Actyon – это первый кроссовер SsangYong с несущим кузовом и системой полного привода. Внешний вид автомобиля создавался признанными лидерами в области автомобильного дизайна Italdesign Giugiaro и отражает современные тенденции стиля городских автомобилей с яркой индивидуальностью. В России New Actyon будет доступен с двумя версиями дизельного двигателя мощностью 175 л.с. и 149 л.с., которые будут работать в паре с 6-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с функцией ручного переключения.

Цены на базовую версию SsangYong New Actyon стартуют с отметки 799 тысяч рублей с двигателем мощностью 149 л.с., механической коробкой передач и передним приводом. Топовая модификация с двигателем 149 л.с., автоматической коробкой передач и полным приводом доступна от 939 тысяч рублей. Как отмечается, для жителей Дальнего Востока на все модели SsangYong действуют специальные цены. Так, на New Actyon у дальневосточных дилеров установлена стартовая цена 749 тысяч рублей, а модель с полным приводом и «автоматом» стоит от 899 тысяч рублей.

Как отметил генеральный директор «Sollers – Дальний Восток» Александр Корнейчук, продажи кроссовера SsangYong New Actyon российской сборки стартуют почти одновременно с общемировым запуском продаж новой модели.