Дилерские сети растут за счет сегмента "Премиум" и китайских брендов

28 ноября 2014

На конец 2014 года в России насчитывается 4075 дилерских центров. Такие данные приводятся в новом отчете «Дилерские сети автопроизводителей РФ», подготовленном специалистами АА «АВТОСТАТ» в ноябре 2014 года. За год стало на 124 дилерских центра больше. При этом закрылось 64 центра и появилось 189 новых. Отмечается рост числа дилерских центров премиальных брендов (+27) и небольшое снижение количества дилерских центров массовых иностранных брендов (-20).



В тоже время за последний год появился 161 новый дилерский центр китайских брендов. А число дилерских центров российских брендов снизилось на 44 единицы.

Самая большая дилерская сеть по-прежнему у бренда LADA (382). Среди иномарок лидируют сети Renault (167), KIA (161) и Chevrolet (160).

За пять лет число дилерских центров премиальных марок выросло почти в 1,5 раза – с 319 до 464, а за последний год увеличилось на 27 единиц. Объем продаж в сегменте «премиум» уже в 2 раза превышает показатель докризисного 2008 года. В текущем году он остался на уровне прошлого года – порядка 180 тыс. шт.

Основной процесс формирования дилерских сетей иномарок уже завершён. В последние годы идёт «ротация» дилеров в пределах 5-10%. Наибольший прирост в текущем году показали дилерские сети Renault (+13) и Volkswagen (+14). Также можно отметить расширение сетей Chrysler/ Jeep, Mitsubishi, Toyota и Chevrolet.

В 2014 году продолжали быстро сокращаться сети Fiat и Daewoo. Начала формироваться дилерская сеть Datsun.

Аналитики отмечают, что суммарное количество дилерских центров китайских марок (668) опередило общее количество дилерских центров отечественных марок (667).

В прикрепленном файле таблица - динамика дилерских сетей.