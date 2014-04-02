Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с auto.mail.ru проводит онлайн-опрос автовладельцев, с целью выявления предпочтений российских покупателей при выборе аккумуляторной батареи.

В ходе опроса будут также выявлены самые надежные, долговечные и популярные марки автомобильных аккумуляторов.

Мы будем очень признательны, если вы найдете немного времени (5 минут) и ответите на вопросы нашей анкеты.

Результаты будут опубликованы на сайте www.autostat.ru и сайте www.auto.mail.ru в мае 2014 года!

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