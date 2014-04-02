АВТОСТАТ | Опросы

Опросы

  • 02.04.2014 - 15.04.2014 | Ответили: 0 человек

    Какой автомобильный аккумулятор лучше?

    Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с  auto.mail.ru проводит онлайн-опрос автовладельцев, с целью выявления предпочтений российских  покупателей при выборе аккумуляторной батареи.
    В ходе опроса будут также выявлены самые надежные, долговечные и популярные марки автомобильных аккумуляторов.
    Мы будем очень признательны, если вы найдете немного времени (5 минут) и ответите на вопросы нашей анкеты.
    Результаты будут опубликованы на сайте www.autostat.ru и сайте www.auto.mail.ru в мае 2014 года! 

    Начать опрос!

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