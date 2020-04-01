Российский авторынок 2020: взгляд на ситуацию

Очевидно, что в настоящее время проблематично пытаться угадать развитие событий на российском автомобильном рынке в условиях таких мало предсказуемых факторов, как мировые нефтяные цены и пандемия коронавируса.

Однако, в любом бизнесе, в том числе автомобильном, даже в состоянии высокой степени неопределенности рыночных условий, необходимо искать ориентиры, позволяющие планировать и осуществлять наиболее эффективную деятельность.

Мы попробовали оценить и спрогнозировать ситуацию на рынке новых легковых автомобилей в 2020 году на основе ретроспективного анализа двух предыдущих кризисов: 2008-09 гг. и 2015-16 гг....

Чтобы получить полный текст аналитической записки, заполните форму ниже