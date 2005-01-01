Администратор базы данных. Программист Junior с элементами Data Scientist
Зарплата по договоренности
Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, удаленная работа
Возможность карьерного роста, участие в проектах
Обязанности:
- загрузка и обработка данных из источников разных форматов;
- проверка корректности исходных данных;
- разработка SQL-запросов на получение данных из СУБД;
- автоматизация процессов обмена информацией;
Требования:
- высшее или специальное образование по ИТ-специальности;
- знание языка SQL;
- опыт работы с СУБД MS-SQL SERVER или PostgreSQL;
- свободное владение продуктами Microsoft - Access, Excel;
Условия:
- условия оплаты при собеседовании;
- полный рабочий день;
- удаленно;
- на этапе обучения необходимо присутствие в офисе в г. Тольятти;
Ключевые навыки