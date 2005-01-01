Вакансии | АВТОСТАТ

Вакансии

Администратор базы данных. Программист Junior с элементами Data Scientist

Зарплата по договоренности

Требуемый опыт работы: не требуется

Полная занятость, удаленная работа
Возможность карьерного роста, участие в проектах

Обязанности:

  • загрузка и обработка данных из источников разных форматов;
  • проверка корректности исходных данных;
  • разработка SQL-запросов на получение данных из СУБД;
  • автоматизация процессов обмена информацией;

Требования:

  • высшее или специальное образование по ИТ-специальности;
  • знание языка SQL;
  • опыт работы с СУБД MS-SQL SERVER или PostgreSQL;
  • свободное владение продуктами Microsoft - Access, Excel;

Условия:

  • условия оплаты при собеседовании;
  • полный рабочий день;
  • удаленно;
  • на этапе обучения необходимо присутствие в офисе в г. Тольятти;

Ключевые навыки

  • SQL
  • ETL

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