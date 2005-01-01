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Приз за ПЕРВОЕ МЕСТО в конкурсе «Самый точный прогноз авторынка России» - ценный подарок (приз предоставляется организатором). Участники, показавшие три лучших результата, награждаются дипломами конкурса и бесплатным участием в конференции. На сайте организатора размещается информация о победителях конкурса с указанием компаний.

Приз и дипломы вручаются победителям лично на ежегодной конференции "РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ: итоги и прогнозы" (проходит в конце февраля или начале марта).

2015 ГОД

Результаты конкурса были озвучены 17 марта 2016 года на VI ежегодной конференции "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: итоги и прогнозы". Всего в нём приняли участие 82 анкеты, с учётом разделения на сегменты PC, LCV и CV+HCV.

В СЕГМЕНТЕ PC

ФИО компания место Глазков Андрей Mazda Motor Rus 1 Козин Андрей Техцентр Автомир-Сервис 2 Юникова Юлия АВТОВАЗ 3



В СЕГМЕНТЕ LCV

ФИО компания место Реутова Ольга Соллерс 1 Савельев Евгений ДАФ Тракс Рус 2 Юникова Юлия АВТОВАЗ 3



В СЕГМЕНТЕ CV+HCV

ФИО компания место Новоченко Виктор Сбербанк Лизинг 1 Джмухидзе Сулико АГАТ 2 Ефименко Александр Carcade Лизинг 3

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

2014 ГОД

Результаты конкурса были подведены 3 марта 2015 года на V ежегодной конференции "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: итоги и прогнозы". Всего в нём приняли участие 68 человек. Надо отметить, что конкурс по результатам 2014 года впервые был проведен с разделением на сегменты PC, LCV и CV+HCV.

10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СЕГМЕНТЕ PC*

(*) Результаты в таблице даны в баллах. Максимально возможное значение: 100 баллов

ФИО компания баллы место Тараканов Валерий Георгиевич КИА Мотор Рус 83,388 1 Алиуллов Ильдар Раеринович Райффайзенбанк 83,387 2 Тюленева Ольга Владимировна Райффайзенбанк 82,620 3 Демская Юлия Александровна Автофрамос 81,569 4 Никода Кирилл Владимирович Газпромбанк 80,738 5 Корункова Елена Валерьевна Астрал Моторс 80,310 6 Минченко Роман Евгеньевич Новлайн 79,571 7 Учуватов Алексей Сергеевич Континенталь 79,238 8 Калашникова Ольга Владимировна СОЛЛЕРС 78,907 9 Лепилина Алина Петровна СТК Центр 78,880 10

За отсутвующего победителя конкурса "Самый точный прогноз авторынка России в 2014 году" в сегменте PC (легковые автомобили) Валерия Тараканова (КИА Мотор Рус) диплом и приз получил представитель КИА Мотор Рус Кирилл Кассин.

10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СЕГМЕНТЕ LCV*

(*) Результаты в таблице даны в баллах. Максимально возможное значение: 100 баллов

ФИО компания баллы место Гуляев Роман Юрьевич GG Force 92,973 1 Дащенко Иван Александрович Deloitte 91,071 2 Лукашевич Илья Игоревич Русфинанс Банк 90,973 3 Демская Юлия Александровна Автофрамос 90,818 4 Калашникова Ольга Владимировна СОЛЛЕРС 90,818 5 Швейцаров Денис Александрович Райффайзенбанк 90,431 6 Новоченко Виктор Сбербанк-Лизинг 90,000 7 Тараканов Валерий Георгиевич КИА Мотор Рус 89,295 8 Никода Кирилл Владимирович Газпромбанк 89,220 9 Романов Александр Александрович DERWAYS 89,220 10

Победитель конкурса "Самый точный прогноз авторынка России в 2014 году" в сегменте LCV (легкие коммерческие автомобили) Роман Гуляев (GG Force) после награждения.

10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СЕГМЕНТЕ CV+HCV*

(*) Результаты в таблице даны в баллах. Максимально возможное значение: 100 баллов

ФИО компания баллы место Савельев Евгений Валентинович ДАФ Тракс Рус 94,278 1 Калашникова Ольга Владимировна СОЛЛЕРС 91,153 2 Самойлов Павел Сергеевич Русфинанс Банк 91,059 3 Притула Николай Иванович Форд Соллерс Холдинг 91,051 4 Никитин Денис Петрович Мицуи энд Kо. Москоу 90,508 5 Толпаров Мурат Валентинович ЛокоБанк 90,431 6 Ермаков Андрей Владимирович ЛокоБанк 89,920 7 Климнов Александр Сергеевич Третий Рим Капитал 89,920 8 Новоченко Виктор Сбербанк-Лизинг 89,602 9 Романов Александр Александрович DERWAYS 88,973 10

Победитель конкурса "Самый точный прогноз авторынка России в 2014 году" в сегменте CV+HCV (грузовые автомобили) Евгений Савельев (ДАФ Тракс Рус) после награждения.

2013 ГОД

Результаты конкурса были подведены 26 февраля 2014 года на конференции "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: тенденции и прогнозы". Всего в нём приняли участие 72 человека.

10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ*

(*) Результаты в таблице даны в баллах. Максимальные значения: 1 вопрос - 60, 2 вопрос - 25, третий вопрос - 15, итог - 100.

ФИО компания 1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос итог место Никода Кирилл Владимирович Газпромбанк 53,38 17,5 10,5 81,38 1 Минченко Роман Евгеньевич Новлайн 57,58 17,5 6,0 81,08 2 Прохазка Милан Skoda AUTO 57,58 12,5 10,5 80,58 3 Фёдоров Александр Дмитриевич Сузуки Мотор Рус 57,58 15 7,5 80,08 4 Калашникова Ольга Владимировна СОЛЛЕРС 54,79 15 9 78,79 5 Чумаченко Алексей Анатольевич CARS.Ru/ВИНКАРД 54,95 20 3 77,95 6 Домаренко Виктор Анатольевич Практика ЛК (УРАЛЛИЗИНГ) 56,34 15 6 77,34 7 Бутов Александр Михайлович АВТОКАПИТАЛ 54,95 15 7,5 77,45 8 Ксеневич Татьяна Ивановна Русский инженер-транспортник 52,08 17,5 7,5 77,08 9 Лабуренко Павел Владимирович ГК Honda-Кузьмиха Иркутск 55,45 12,5 9 76,95 10

Победитель конкурса "Самый точный прогноз авторынка России в 2013 году" Кирилл Никода (аналитик Центра экономического прогнозирования, Газпромбанк) и исполнительный директор АА "АВТОСТАТ" Сергей Удалов.

2012 ГОД

Результаты конкурса были подведены 19 февраля 2013 года на конференции "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: тенденции и прогнозы". Всего в нём приняли участие 43 человека.

10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ*

(*) Результаты в таблице даны в баллах. Максимальные значения: 1 вопрос - 60, 2 вопрос - 25, третий вопрос - 15, итог - 100.

ФИО компания 1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос итог место Бессонов Алексей Васильевич Русфинанс Банк 58,537 20 9,0 87,537 1 Бутов Александр Михайлович АВТОКАПИТАЛ 59,701 17,5 9,0 86,201 2 Гиязов Андрей Валерьевич CarsGuru.Ru 59,982 20 6,0 85,982 3 Минченко Роман Евгеньевич Новлайн 56,872 20 7,5 84,372 4 Таскаева Галина Сергеевна Kia Motors Rus 54,545 20 9,0 83,545 5 Мартынюк Анна Юрьевна СТК Центр 59,880 12,5 10,5 82,880 6 Козин Андрей Николаевич Техцентр Автомир-Сервис 56,872 20 6,0 82,872 7 Котляров Михаил Борисович Акос 57,692 17,5 7,5 82,692 8 Романов Александр Александрович DERWAYS 56,075 17,5 9,0 82,575 9 Кузнецов Валерий Геннадьевич МИП 56,872 17,5 7,5 81,872 10

Победитель конкурса "Самый точный прогноз авторынка России в 2012 году" Алексей Бессонов (начальник отдела разработки продуктов, Департамент автокредитования, Русфинанс Банк) и генеральный директор АА "АВТОСТАТ" Сергей Целиков.

2011 ГОД

Результаты конкурса были подведены 15 февраля 2012 года на конференции "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги, тенденции и прогнозы". Всего в нём принял участие 31 человек.

10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ*

(*) Результаты в таблице даны в баллах. Максимальные значения: 1 вопрос - 60, 2 вопрос - 25, третий вопрос - 15, итог - 100.

ФИО компания 1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос итог место Таскаева Галина Сергеевна Kia Motor Rus 58,4 15 5,0 78,4 1 Крохин Андрей Викторович Новлайн 58,7 10 7,5 76,2 2 Минченко Роман Евгеньевич Новлайн 50,9 20 5,0 75,9 3 Бончев Иван Радикович Ernst & Young 45,2 15 15,0 75,2 4/5 Быкова Наталья Геннадьевна ГК Genser 45,2 15 15,0 75,2 4/5 Бургазлиев Сергей Дмитриевич Frost & Sullivan 46,9 20 7,5 74,4 6 Хироников Сергей Михайлович МДМ Банк 48,5 15 10,0 73,5 7 Малинина Елена Владимировна Тверь Авто Центр 50,1 15 7,5 72,6 8 Гаврикова Анна Владимировна Рено Тракс Восток 50,9 17,5 2,5 70,9 9 Юникова Юлия Валериевна АВТОВАЗ 45,2 20 5,0 70,2 10

Победительница конкурса "Самый точный прогноз авторынка России в 2011 году" Галина Таскаева (ведущий специалист по планированию продаж, Kia Motor Rus) и генеральный директор АА "АВТОСТАТ" Сергей Целиков.