Результаты конкурса | АВТОСТАТ

Результаты конкурса

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Приз за ПЕРВОЕ МЕСТО в конкурсе «Самый точный прогноз авторынка России» - ценный подарок (приз предоставляется организатором). Участники, показавшие три лучших результата, награждаются дипломами конкурса и бесплатным участием в конференции. На сайте организатора размещается информация о победителях конкурса с указанием компаний.

Приз и дипломы вручаются победителям лично на ежегодной конференции "РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ: итоги и прогнозы" (проходит в конце февраля или начале марта).

2015 ГОД

Результаты конкурса были озвучены 17 марта 2016 года на VI ежегодной конференции "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: итоги и прогнозы". Всего в нём приняли участие 82 анкеты, с учётом разделения на сегменты PC, LCV и CV+HCV.

В СЕГМЕНТЕ PC

ФИОкомпанияместо
Глазков АндрейMazda Motor Rus1
Козин АндрейТехцентр Автомир-Сервис2
Юникова ЮлияАВТОВАЗ3


В СЕГМЕНТЕ LCV

ФИОкомпанияместо
Реутова ОльгаСоллерс1
Савельев ЕвгенийДАФ Тракс Рус2
Юникова ЮлияАВТОВАЗ3


В СЕГМЕНТЕ CV+HCV

ФИОкомпанияместо
Новоченко ВикторСбербанк Лизинг1
Джмухидзе СуликоАГАТ2
Ефименко АлександрCarcade Лизинг3

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

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2014 ГОД

Результаты конкурса были подведены 3 марта 2015 года на V ежегодной конференции "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: итоги и прогнозы". Всего в нём приняли участие 68 человек. Надо отметить, что конкурс по результатам 2014 года впервые был проведен с разделением на сегменты PC, LCV и CV+HCV.

10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СЕГМЕНТЕ PC* 
(*) Результаты в таблице даны в баллах. Максимально возможное значение: 100 баллов

ФИОкомпаниябаллыместо
Тараканов Валерий ГеоргиевичКИА Мотор Рус83,3881
Алиуллов Ильдар РаериновичРайффайзенбанк83,3872
Тюленева Ольга ВладимировнаРайффайзенбанк82,6203
Демская Юлия АлександровнаАвтофрамос81,5694
Никода Кирилл ВладимировичГазпромбанк80,7385
Корункова Елена ВалерьевнаАстрал Моторс80,3106
Минченко Роман ЕвгеньевичНовлайн79,5717
Учуватов Алексей СергеевичКонтиненталь79,2388
Калашникова Ольга ВладимировнаСОЛЛЕРС78,9079
Лепилина Алина ПетровнаСТК Центр78,88010

 

Представитель КИА Мотор Рус Кирилл Кассин

За отсутвующего победителя конкурса "Самый точный прогноз авторынка России в 2014 году" в сегменте PC (легковые автомобили) Валерия Тараканова (КИА Мотор Рус) диплом и приз получил представитель КИА Мотор Рус Кирилл Кассин.

10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СЕГМЕНТЕ LCV* 
(*) Результаты в таблице даны в баллах. Максимально возможное значение: 100 баллов

ФИОкомпаниябаллыместо
Гуляев Роман ЮрьевичGG Force92,9731
Дащенко Иван АлександровичDeloitte91,0712
Лукашевич Илья ИгоревичРусфинанс Банк90,9733
Демская Юлия АлександровнаАвтофрамос90,8184
Калашникова Ольга ВладимировнаСОЛЛЕРС90,8185
Швейцаров Денис АлександровичРайффайзенбанк90,4316
Новоченко ВикторСбербанк-Лизинг90,0007
Тараканов Валерий ГеоргиевичКИА Мотор Рус89,2958
Никода Кирилл ВладимировичГазпромбанк89,2209
Романов Александр АлександровичDERWAYS89,22010

 

Победитель в сегменте LCV Р.Ю.Гуляев

Победитель конкурса "Самый точный прогноз авторынка России в 2014 году" в сегменте LCV (легкие коммерческие автомобили) Роман Гуляев (GG Force) после награждения.

10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СЕГМЕНТЕ CV+HCV* 
(*) Результаты в таблице даны в баллах. Максимально возможное значение: 100 баллов

ФИОкомпаниябаллыместо
Савельев Евгений ВалентиновичДАФ Тракс Рус94,2781
Калашникова Ольга ВладимировнаСОЛЛЕРС91,1532
Самойлов Павел СергеевичРусфинанс Банк91,0593
Притула Николай ИвановичФорд Соллерс Холдинг91,0514
Никитин Денис ПетровичМицуи энд Kо. Москоу90,5085
Толпаров Мурат ВалентиновичЛокоБанк90,4316
Ермаков Андрей ВладимировичЛокоБанк89,9207
Климнов Александр СергеевичТретий Рим Капитал89,9208
Новоченко ВикторСбербанк-Лизинг89,6029
Романов Александр АлександровичDERWAYS88,97310

 

Победитель в сегменте CV+HCV Е.В.Савельев

Победитель конкурса "Самый точный прогноз авторынка России в 2014 году" в сегменте CV+HCV (грузовые автомобили) Евгений Савельев (ДАФ Тракс Рус) после награждения.

2013 ГОД

Результаты конкурса были подведены 26 февраля 2014 года на конференции "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: тенденции и прогнозы". Всего в нём приняли участие 72 человека.

10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ*
(*) Результаты в таблице даны в баллах. Максимальные значения: 1 вопрос - 60, 2 вопрос - 25, третий вопрос - 15, итог - 100.

ФИОкомпания1 вопрос2 вопрос3 вопроситогместо
Никода Кирилл ВладимировичГазпромбанк53,3817,510,581,381
Минченко Роман ЕвгеньевичНовлайн57,5817,56,081,082
Прохазка МиланSkoda AUTO57,5812,510,580,583
Фёдоров Александр ДмитриевичСузуки Мотор Рус57,58157,580,084
Калашникова Ольга ВладимировнаСОЛЛЕРС54,7915978,795
Чумаченко Алексей АнатольевичCARS.Ru/ВИНКАРД54,9520377,956
Домаренко Виктор АнатольевичПрактика ЛК (УРАЛЛИЗИНГ)56,3415677,347
Бутов Александр МихайловичАВТОКАПИТАЛ54,95157,577,458
Ксеневич Татьяна ИвановнаРусский инженер-транспортник52,0817,57,577,089
Лабуренко Павел ВладимировичГК Honda-Кузьмиха Иркутск55,4512,5976,9510

 

Целиков и Бессонов

Победитель конкурса "Самый точный прогноз авторынка России в 2013 году" Кирилл Никода (аналитик Центра экономического прогнозирования, Газпромбанк) и исполнительный директор АА "АВТОСТАТ" Сергей Удалов.

2012 ГОД

Результаты конкурса были подведены 19 февраля 2013 года на конференции "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: тенденции и прогнозы". Всего в нём приняли участие 43 человека.

10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ*
(*) Результаты в таблице даны в баллах. Максимальные значения: 1 вопрос - 60, 2 вопрос - 25, третий вопрос - 15, итог - 100.

ФИОкомпания1 вопрос2 вопрос3 вопроситогместо
Бессонов Алексей ВасильевичРусфинанс Банк58,537209,087,5371
Бутов Александр МихайловичАВТОКАПИТАЛ59,70117,59,086,2012
Гиязов Андрей ВалерьевичCarsGuru.Ru59,982206,085,9823
Минченко Роман ЕвгеньевичНовлайн56,872207,584,3724
Таскаева Галина СергеевнаKia Motors Rus54,545209,083,5455
Мартынюк Анна ЮрьевнаСТК Центр59,88012,510,582,8806
Козин Андрей НиколаевичТехцентр Автомир-Сервис56,872206,082,8727
Котляров Михаил БорисовичАкос57,69217,57,582,6928
Романов Александр АлександровичDERWAYS56,07517,59,082,5759
Кузнецов Валерий ГеннадьевичМИП56,87217,57,581,87210

 

Целиков и Бессонов

Победитель конкурса "Самый точный прогноз авторынка России в 2012 году" Алексей Бессонов (начальник отдела разработки продуктов, Департамент автокредитования, Русфинанс Банк) и генеральный директор АА "АВТОСТАТ" Сергей Целиков.

2011 ГОД

Результаты конкурса были подведены 15 февраля 2012 года на конференции "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги, тенденции и прогнозы". Всего в нём принял участие 31 человек.

10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ*
(*) Результаты в таблице даны в баллах. Максимальные значения: 1 вопрос - 60, 2 вопрос - 25, третий вопрос - 15, итог - 100.

ФИОкомпания1 вопрос2 вопрос3 вопроситогместо
Таскаева Галина СергеевнаKia Motor Rus58,4155,078,41
Крохин Андрей ВикторовичНовлайн58,7107,576,22
Минченко Роман ЕвгеньевичНовлайн50,9205,075,93
Бончев Иван РадиковичErnst & Young45,21515,075,24/5
Быкова Наталья ГеннадьевнаГК Genser45,21515,075,24/5
Бургазлиев Сергей ДмитриевичFrost & Sullivan46,9207,574,46
Хироников Сергей МихайловичМДМ Банк48,51510,073,57
Малинина Елена ВладимировнаТверь Авто Центр50,1157,572,68
Гаврикова Анна ВладимировнаРено Тракс Восток50,917,52,570,99
Юникова Юлия ВалериевнаАВТОВАЗ45,2205,070,210

 

Целиков и Таскаева

Победительница конкурса "Самый точный прогноз авторынка России в 2011 году" Галина Таскаева (ведущий специалист по планированию продаж, Kia Motor Rus) и генеральный директор АА "АВТОСТАТ" Сергей Целиков.

  • Результаты конкурса

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