АВТОСТАТ | Pricestat

Pricestat

В 2018 году АВТОСТАТ запустил проект PRICESTAT, www.pricestat.ru

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 Что это такое?

  • Профессиональный инструмент для оценки авто, анализа рынка и управления онлайн продажами.
  • Помогает оперативно анализировать рынок, гибко формировать выборку из аналогичных автомобилей с крупнейших сайтов объявлений и учитывать в оценке особенности выкупаемого авто.

Для кого?

  • Для компаний - автомобильных дилеров.

Чем помогает?

  • Снижает риск ошибки, особенно в случае оценки «непрофильных» авто, когда у оценщика может не хватать экспертизы.
  • Предоставляет оценщикам дополнительные показатели и инструменты: показатель ликвидности, графический анализ цен и т.п, что позволяет точнее определять цену.

Как работает?

  • PRICESTAT анализирует данные со всех крупнейших сайтов объявлений и представляет их в едином удобном интерфейсе.
  • Сервис производит оценку по единой методологии и фиксирует результаты, что позволяет разбирать и контролировать принятые оценщиком решения. Специальные показатели упрощают контроль для руководителя.

Что в основе?

  • Экспертиза и многолетний опыт экспертов агентства Автостат.
  • Вся информация, необходимая для выкупа а/м.

Как использовать?

  • Удобный интерфейс или API — на выбор клиента

Как попробовать?

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