Pricestat
В 2018 году АВТОСТАТ запустил проект PRICESTAT, www.pricestat.ru.
Что это такое?
- Профессиональный инструмент для оценки авто, анализа рынка и управления онлайн продажами.
- Помогает оперативно анализировать рынок, гибко формировать выборку из аналогичных автомобилей с крупнейших сайтов объявлений и учитывать в оценке особенности выкупаемого авто.
Для кого?
- Для компаний - автомобильных дилеров.
Чем помогает?
- Снижает риск ошибки, особенно в случае оценки «непрофильных» авто, когда у оценщика может не хватать экспертизы.
- Предоставляет оценщикам дополнительные показатели и инструменты: показатель ликвидности, графический анализ цен и т.п, что позволяет точнее определять цену.
Как работает?
- PRICESTAT анализирует данные со всех крупнейших сайтов объявлений и представляет их в едином удобном интерфейсе.
- Сервис производит оценку по единой методологии и фиксирует результаты, что позволяет разбирать и контролировать принятые оценщиком решения. Специальные показатели упрощают контроль для руководителя.
Что в основе?
- Экспертиза и многолетний опыт экспертов агентства Автостат.
- Вся информация, необходимая для выкупа а/м.
Как использовать?
- Удобный интерфейс или API — на выбор клиента
Как попробовать?
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