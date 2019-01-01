Условия оплаты

Для заказа маркетингового отчета найдите подходящее вам исследование. При формировании заказа выберите наиболее удобный способ оплаты. В течение рабочего дня с Вами свяжется наш менеджер и обсудит детали заказа.

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Покупку можно оплатить с помощью безналичного перевода. Для этого в любом банке надо оформить перевод денег на наш счет, после чего попросить платежное поручение о совершенном переводе, которое нужно будет отправить нам по электронной почте (mail@autostat.ru) или по факсу (+7 (8482) 60-55-53).

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

Теперь мы принимаем к оплате кредитные карты Visa и MasterCard. При оплате Вам нужно только ввести данные кредитной карты и нажать кнопку "оплатить". Оплата кредитной картой производится через платёжную систему PayOnline System.

Обращаем Ваше внимание, что отмена/возврат платежа возможны только при направлении в адрес АА "АВТОСТАТ" письменного заявления об ошибочном платеже с просьбой вернуть ранне оплаченную сумму (с указанием получателя и его реквизитов, на которые необходимо произвести возврат платежа). В случае возврата заказа, который был оплачен по банковской карте, платёж возвращается обратно на эту же банковскую карту.



Банковские реквизиты OOO "АВТОСТАТ":

ИНН 6321168302

КПП 632101001

ОГРН 1066320167154

р/с (рублевый) 40702810911240003187

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

БИК 042202837

к/с 30101810200000000837

ДОСТАВКА

Выбранный Вами отчет будет отправлен по электронннной почте в формате PDF либо доставлен курьером по России в течение 2-4 рабочих дней.