Условия оплаты

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Для заказа маркетингового отчета найдите подходящее вам исследование. При формировании заказа выберите наиболее удобный способ оплаты. В течение рабочего дня с Вами свяжется наш менеджер и обсудит детали заказа.
БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД
Покупку можно оплатить с помощью безналичного перевода. Для этого в любом банке надо оформить перевод денег на наш счет, после чего попросить платежное поручение о совершенном переводе, которое нужно будет отправить нам по электронной почте (mail@autostat.ru) или по факсу (+7 (8482) 60-55-53).
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
Теперь мы принимаем к оплате кредитные карты Visa и MasterCard. При оплате Вам нужно только ввести данные кредитной карты и нажать кнопку "оплатить". Оплата кредитной картой производится через платёжную систему PayOnline System.
Обращаем Ваше внимание, что отмена/возврат платежа возможны только при направлении в адрес АА "АВТОСТАТ" письменного заявления об ошибочном платеже с просьбой вернуть ранне оплаченную сумму (с указанием получателя и его реквизитов, на которые необходимо произвести возврат платежа). В случае возврата заказа, который был оплачен по банковской карте, платёж возвращается обратно на эту же банковскую карту.
Банковские реквизиты OOO "АВТОСТАТ":
ИНН 6321168302
КПП 632101001
ОГРН 1066320167154
р/с (рублевый) 40702810911240003187
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
БИК 042202837
к/с 30101810200000000837
ДОСТАВКА
Выбранный Вами отчет будет отправлен по электронннной почте в формате PDF либо доставлен курьером по России в течение 2-4 рабочих дней.