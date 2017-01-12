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Резюме

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представляет Вашему вниманию первый выпуск ежегодного омнибусного исследования: «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2016. Новые автомобили: мнения автовладельцев».

Проект основан на формировании репрезентативной выборки, соответствующей модельной структуре продаж внутри каждого бренда, а также региональной структуре продаж автомобилей в России. И включает в себя сравнение показателей по 30 автомобильным брендам, а также подробную информацию по оценке автовладельцами каждого отдельного бренда.

В целях повышения достоверности данных использовались два метода проведения опроса: онлайн и телефонный опрос.

Общий объём выборки составил 3000 респондентов (100 результативных интервью на каждый бренд).

Отчет состоит из общих страниц, демонстрирующих сравнение брендов между собой по ряду показателей:

индекс удовлетворенности автомобилем,

индекс удовлетворенности обслуживанием в сервисном центре дилера,

индекс доверия сервисному центру дилера,

индекс потребительской лояльности (NPS),

индекс повторной покупки.

В отчете представлены страницы по каждому отдельному бренду, которые содержат подробную информацию:

по оценке уровня удовлетворенности автомобилем (11 параметров),

по удовлетворенности дилером (10 параметров).

Также по каждому бренду представлен портрет владельца:

пол,

возраст,

семейное положение,

тип занятости, образование,

оценка финансового положения семьи,

бренд предыдущего автомобиля во владении,

марки автомобилей, которые рассматривает владелец в качестве покупки в ближайшие 2 года.

«АВТОСТАТ ОМНИБУС. Новые автомобили: мнения автовладельцев» будет проводиться ежегодно по одной и той же методике, что позволит наблюдать изменение показателей с течением времени.