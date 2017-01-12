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АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2016
Дата выхода: 12.01.17
Цена: 100 000 ₽
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+7 (499) 685-01-51, e-mail: office@autostat.ru
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представляет Вашему вниманию первый выпуск ежегодного омнибусного исследования: «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2016. Новые автомобили: мнения автовладельцев».
Проект основан на формировании репрезентативной выборки, соответствующей модельной структуре продаж внутри каждого бренда, а также региональной структуре продаж автомобилей в России. И включает в себя сравнение показателей по 30 автомобильным брендам, а также подробную информацию по оценке автовладельцами каждого отдельного бренда.
В целях повышения достоверности данных использовались два метода проведения опроса: онлайн и телефонный опрос.
Общий объём выборки составил 3000 респондентов (100 результативных интервью на каждый бренд).
Отчет состоит из общих страниц, демонстрирующих сравнение брендов между собой по ряду показателей:
В отчете представлены страницы по каждому отдельному бренду, которые содержат подробную информацию:
Также по каждому бренду представлен портрет владельца:
«АВТОСТАТ ОМНИБУС. Новые автомобили: мнения автовладельцев» будет проводиться ежегодно по одной и той же методике, что позволит наблюдать изменение показателей с течением времени.
Методика оценки и основные параметры
Удовлетворенность автомобилем
Удовлетворенность обслуживанием в сервисном центре дилера
Индекс доверия сервисному центру официального дилера
Индекс потребительской лояльности (NPS)
Планы по замене текущего автомобиля (индекс повторной покупки)
Оценка по брендам:
Audi
BMW
Chery
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Great Wall
Honda
Hyundai
KIA
LADA
Land Rover
Lexus
Lifan
Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Skoda
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo