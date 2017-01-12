АВТОСТАТ | АВТОСТАТ Омнибус

АВТОСТАТ Омнибус

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АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2016
Новые автомобили: мнения автовладельцев

Дата выхода: 12.01.17
Формат: PDF, 70 стр.

Цена:  100 000 

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Резюме

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представляет Вашему вниманию первый выпуск ежегодного омнибусного исследования: «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2016. Новые автомобили: мнения автовладельцев».

Проект основан на формировании репрезентативной выборки, соответствующей модельной структуре продаж внутри каждого бренда, а также региональной структуре продаж автомобилей в России. И включает в себя сравнение показателей по 30 автомобильным брендам, а также подробную информацию по оценке автовладельцами каждого отдельного бренда.

В целях повышения достоверности данных использовались два метода проведения опроса: онлайн и телефонный опрос.

Общий объём выборки составил 3000 респондентов (100 результативных интервью на каждый бренд).

Отчет состоит из общих страниц, демонстрирующих сравнение брендов между собой по ряду показателей:

  • индекс удовлетворенности автомобилем,
  • индекс удовлетворенности обслуживанием в сервисном центре дилера,
  • индекс доверия сервисному центру дилера,
  • индекс потребительской лояльности (NPS),
  • индекс повторной покупки.

В отчете представлены страницы по каждому отдельному бренду, которые содержат подробную информацию:

  • по оценке уровня удовлетворенности автомобилем (11 параметров),
  • по удовлетворенности дилером (10 параметров).

Также по каждому бренду представлен портрет владельца:

  • пол,
  • возраст,
  • семейное положение,
  • тип занятости, образование,
  • оценка финансового положения семьи,
  • бренд предыдущего автомобиля во владении,
  • марки автомобилей, которые рассматривает владелец в качестве покупки в ближайшие 2 года.

«АВТОСТАТ ОМНИБУС. Новые автомобили: мнения автовладельцев» будет проводиться ежегодно по одной и той же методике, что позволит наблюдать изменение показателей с течением времени.

Содержание

Методика оценки и основные параметры
Удовлетворенность автомобилем
Удовлетворенность обслуживанием в сервисном центре дилера
Индекс доверия сервисному центру официального дилера
Индекс потребительской лояльности (NPS)
Планы по замене текущего автомобиля (индекс повторной покупки)

Оценка по брендам:

Audi
BMW
Chery
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Great Wall
Honda
Hyundai
KIA
LADA
Land Rover
Lexus
Lifan
Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Skoda
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo

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