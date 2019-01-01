Реклама и партнерство

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Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» заинтересовано в сотрудничестве с компаниями, которые хотели бы продвигать свою продукцию или услуги нашей аудитории. Мы открыты для новых совместных проектов в области автомобильного маркетинга, статистики, аналитики и информационных технологий.
Наша аудитория достаточно узко специализирована. Это собственники бизнеса, руководители направлений и менеджеры разного уровня, занимающиеся маркетингом, развитием и анализом автомобильного рынка.
Сфера деятельности нашей аудитории: автомобили и компоненты - производство, торговля, сервис, услуги, финансы, консалтинг.
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