Реклама и партнерство

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» заинтересовано в сотрудничестве с компаниями, которые хотели бы продвигать свою продукцию или услуги нашей аудитории. Мы открыты для новых совместных проектов в области автомобильного маркетинга, статистики, аналитики и информационных технологий.

Наша аудитория достаточно узко специализирована. Это собственники бизнеса, руководители направлений и менеджеры разного уровня, занимающиеся маркетингом, развитием и анализом автомобильного рынка.

Сфера деятельности нашей аудитории: автомобили и компоненты - производство, торговля, сервис, услуги, финансы, консалтинг.



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