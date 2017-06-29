Пользовательское соглашение autostat.ru

1 Определения и термины, используемые в настоящем пользовательском соглашении

Сайт АВТОСТАТ (autostat.ru )- это Интернет-ресурс с доменным именем www.autostat.ru, мобильная версия, администратором которых является ООО «АВТОСТАТ».

ООО «АВТОСТАТ» - юридическое лицо, расположенное по адресу 445037, Россия, Самарская обл., Тольятти, Новый проезд, 8, офис 306, (ИНН 6321168302; ОГРН 1066320167154).

Регистрация - действия Пользователя, включая предоставление необходимой информации и персональных данных, совершаемые им в целях получения доступа к некоторым сервисам и услугам www.autostat.ru

Авторизация — идентификация Пользователя на www.autostat.ru посредством введения Пользователем своих уникальных логина и пароля для доступа к личному кабинету и закрытым разделам сайта.

Контент — программы для ЭВМ, базы данных, тексты, графика, фотографии, дизайн-макеты, аудивизуальные материалы и любые другие объекты и информация, являющие составной частью сайтаautostat.ru.

Пользователь — любое лицо (физическое, юридическое или индивидуальный предприниматель), имеющие все необходимые правомочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для заключения настоящего Пользовательского соглашения, осуществляющее доступ к autostat.ru.

Администрация сайта – сотрудник (или группа сотрудников) ООО «АВТОСТАТ», осуществляющее поддержку работоспособного состояния сайта autostat.ru.

Соглашение или Пользовательское соглашение — настоящее пользовательское соглашение, включая все неотъемлемые его части.

2 Предмет Соглашения

2.1. Сайт autostat.ru предоставляет Пользователю (далее - Пользователь) доступ к autostat.ru, а также предлагает свои информационные и прочие услуги (сервисы) на условиях, определенных в Соглашении.

2.2. Все существующие на данный момент услуги и сервисы, предоставляемые на autostat.ru, а также любое их развитие, изменение и/или добавление новых являются предметом настоящего Пользовательского соглашения.

3 Действие Соглашения

3.1. Начиная использование каких-либо сервисов или услуг сайта autostat.ru, либо пройдя процедуру регистрации, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не вправе использовать сервисы autostat.ru. В случае если autostat.ru были внесены какие-либо изменения в Соглашение, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить пользоваться сайтом autostat.ru.

3.2. Действующая редакция Соглашения всегда находится на сайте по адресу https://www.autostat.ru/pages/polzovatelskoe_soglashenie/

3.3. Соглашение может быть изменено www.autostat.ru по своему усмотрению и без объяснения причин в одностороннем порядке и в любой момент без согласия и специального уведомления Пользователя (Пользователей). Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на сайте www.autostat.ru, если иное специально не предусмотрено новой редакцией Соглашения.

3.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются также другие специальные соглашения, приложения, правила, условия, регламенты, политики, если таковые размещены на www.autostat.ru и в которых указано, что они являются неотъемлемой частью Соглашения. Указанные специальные соглашения, правила, регламенты, условия, приложения, политики обязательны для соблюдения Пользователями, которые используют те услуги, сервисы, службы и информацию, в отношении которых приняты эти документы.

3.5. Соглашение не распространяется на случаи, когда иные условия индивидуально согласованы сайтом www.autostat.ru с Вами в письменной форме.

4 Правила пользования информацией, услугами и сервисами autostat.ru

4.1. Основная часть информации autostat.ru находится в свободном доступе. Каждый пользователь сети Интернет может свободно и бесплатно использовать сайт autostat.ru в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской или иной коммерческой деятельности.

4.2. Некоторые сервисы autostat.ru предоставляются при условии регистрации Пользователя на сайте.

4.3. При любом использовании autostat.ru Пользователь обязан и соглашается предоставить сайту autostat.ru достоверную и полную информацию о себе, а также обязуетесь постоянно поддерживать такую информацию в актуальном состоянии (в частности, Ваши контактные данные, по которым администрация сайта autostat.ru должна связываться с Вами по возникающим вопросам).

5. Общие положения об использовании и хранении. Права на результаты интеллектуальной деятельности

5.1. Пользователь признает, что Сайт autostat.ru по своему усмотрению в одностороннем порядке может в любое время самостоятельно устанавливать ограничения в использовании сервисов услуг Сайта autostat.ru. Сайт autostat.ru по своему усмотрению может перестать поддерживать связи с сетями, нарушающими принципы взаимодействия.

5.2. Вы согласны с тем, что Сайт autostat.ru имеет право по своему усмотрению, без уведомления Пользователя и без объяснения причин в одностороннем порядке удалить или заблокировать аккаунты, регистрационную и иную информацию Пользователя в любое время. В случае, если такая блокировка или удаление были произведены в период оказания Пользователю платных услуг, Сайт autostat.ru в течение 10 (Десяти) дней возвращает Пользователю сумму за не оказанные на момент блокировки или удаления услуги.

5.3. Сайт autostat.ru может в любой момент самостоятельно закрыть любой из своих сервисов, а также прекратить оказание определенных услуг с или без предварительного уведомления Пользователя. Сайт autostat.ru в этом случае не несет никакой ответственности за прекращение доступа к своим сервисам, услугам, а также за невозможность пользования услугами.

5.4. Все права на autostat.ru в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени) принадлежат Сайту autostat.ru и его учредителю.

5.5. Все объекты, размещенные Сайте autostat.ru, в том числе элементы дизайна, оформления, текст, звуки, графические изображения, иллюстрации, видео, фотографии, скрипты, программы для ЭВМ, их части и компоненты, музыка, речь и другие объекты интеллектуальной собственности и их подборки, являются объектами исключительных прав Сайта autostat.ru, Пользователей и иных правообладателей, все права на названные объекты защищены.

5.6. Ссылка на любой сайт, ресурс, продукт, услугу, товары, любую иную информацию коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на autostat.ru, не является и никогда не будет являться одобрением или рекомендацией данных сайтов, ресурсов, продуктов, товаров, услуг со стороны сайтаautostat.ru.

6. Ограничение ответственности и гарантии сайта autostat.ru

6.1. Сайт autostat.ru ни в каких случаях и ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за использование/невозможность использования Пользователем любых средств и/или способов передачи/получения материалов и/или информации, а также сервисов или услуг.

6.2. Сайт autostat.ru ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за соответствие услуг, служб и сервисов ожиданиям Пользователя. Сайт autostat.ru также не принимает на себя никакой ответственности, в том числе и за соответствие служб, услуг и сервисов целям Пользователя.

6.3. Пользователь должен знать, что в отношении тех услуг и/или сервисов, которые предоставляются Пользователю бесплатно в рамках настоящего Соглашения, Приложений к нему и иных неотъемлемых его частей, не применяются нормы законодательства о защите прав потребителя.

6.4. Сайт autostat.ru не несет ответственности за любые прямые или непрямые убытки, произошедшие из-за несанкционированного доступа к компьютеру Пользователя, смартфону, планшетному компьютеру, другому оборудованию, учетной записи на сайте autostat.ru, иным коммуникациям.

6.5. Службы и сервисы autostat.ru могут содержать ссылки на другие ресурсы в сети Интернет. Пользователь признает и соглашается с тем, что Сайт не несет никакой ответственности за доступность или недоступность этих ресурсов, за их содержание и за их контент, а также за любые последствия, связанные с использованием этих ресурсов и/или их контента. Если Пользователь решил покинуть Сайт и перейти к сайтам, иным ресурсам третьих лиц или использовать, или установить программы третьих лиц, он делает это на свой страх и риск и под свою полную ответственность и с этого момента настоящее Соглашение более не распространяется на Пользователя.

6.6. При любых обстоятельствах ответственность Сайт autostat.ru перед любым лицом за любые убытки ограничена 1 (одним) рублем за каждый случай нарушения своих обязательств по настоящему Соглашению, в том числе по любым Приложениям и иным неотъемлемым частям настоящего Соглашения, и возлагается на него только при наличии в его действиях вины.

7. Заключительные положения.

7.1. Ничто в Пользовательском Соглашении, включая любые его Приложения и любые иные неотъемлемые части Соглашения, не может пониматься как установление между Вами и Сайт autostat.ru агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.

7.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения, Приложений к нему и иных неотъемлемых частей настоящего Соглашения недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или неисполнимости иных положений Соглашения, Приложений к нему и иных неотъемлемых частей Соглашения.

7.3. Бездействие со стороны Сайта autostat.ru в случае нарушения Вами либо иными пользователями положений данного Соглашения, включая любые его Приложения и любые иные неотъемлемые части Соглашения, не лишает Сайта autostat.ru права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Сайта autostat.ru от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.

Дата публикации: 29.06.2017 г.