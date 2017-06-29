Политика конфиденциальности



ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦАЛЬНОСТИ

Настоящие Положение о политике конфиденциальности (далее — Положение) является официальным документом ООО «АВТОСТАТ», расположенного по адресу: 445037, Самарская область, г.о. Тольятти, Новый проезд 8, подъезд 4, офис 311 (далее — «Компания»/ «Оператор»), и определяет порядок сбора, хранения, передачи и иных видов обработки, защиты информации о физических лицах (далее — Пользователи), пользующихся сервисами, информацией, услугами, программами (в т.ч. программами лояльности) на сайте www.autostat.ru (далее — Сайт). Политика разработана в соответствии с действующим законодательством РФ.

1. СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1.1. Сведениями, составляющими персональные данные, является любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) - Пользователю. Детальный перечень персональных данных фиксируется в локальной нормативной документации ООО «АВТОСТАТ».

1.2. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе использования Сайта. ООО «АВТОСТАТ» не контролирует и не несет ответственность за обработку информации сайтами третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.

1.3. Персональные данные могут также включать в себя дополнительно предоставляемые Пользователями по запросу Оператора в целях исполнения Оператором обязательств перед Пользователями, вытекающих из договора на оказание услуг. Оператор вправе, в частности, запросить у Пользователя копию документа, удостоверяющего личность, либо иного документа, содержащего имя, фамилию, фотографию Пользователя, а также иные дополнительные данные, которые, по усмотрению Оператора, будут являться необходимыми и достаточными для идентификации такого Пользователя и позволят исключить злоупотребления и нарушения прав третьих лиц.

1.4. Все обрабатываемые ООО «АВТОСТАТ» персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией в соответствии с законодательством РФ.

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Целью обработки персональных данных является выполнения обязательств Оператора перед Пользователями в отношении использования Сайта и его сервисов.

2.2. Персональные данные Пользователя Оператор обрабатывает в следующих целях:

2.2.1. Идентификация Пользователя в рамках исполнения Соглашений и договоров;

2.2.2. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений (по телефону, электронной почте, почтовой рассылке, на конференциях), запросов и информации, касающихся использования Сайта, исполнения соглашений и договоров, а также обработка запросов и заявок от Пользователя;

2.2.3. Улучшение качества Сайта, удобства его использования;

2.2.4. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

3. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕДАЧИ И ИНЫХ ВИДОВ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Оператор хранит персональную информацию Пользователей в соответствии с внутренними регламентами.

3.2. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется их конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем данных о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных сервисов Сайта, Пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональных данных становится общедоступной.

3.3. Оператор вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих случаях:

3.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия;

3.3.2. Передача необходима для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем;

3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;

3.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации;

3.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Оператора или третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает Пользовательское соглашение Оператора, настоящую Политику, либо другие документы, содержащие условия использования Сайта.

3.3.6. В результате обработки персональной информации Пользователя путем ее обезличивания получены обезличенные статистические данные, которые передаются третьему лицу для проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению Оператора.

3.4. При обработке персональных данных Пользователей Оператор руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».

4. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

4.1. Компания предпринимает меры предосторожности — включая правовые, организационные, административные, технические и физические — для обеспечения защиты Ваших персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

4.2. Для разработки и осуществления конкретных мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе Оператором или уполномоченным лицом ответственным является подразделение информационных технологий Оператора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА

5.1. ООО «АВТОСТАТ» как Оператор персональных данных вправе:

5.1.1. Отстаивать свои интересы в суде;

5.1.2. Предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.);

5.1.3. Отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмотренных законодательством;

5.1.4. Использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях предусмотренных законодательством.

5.2. Оператор обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший запрос Пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Субъект персональных данных имеет право:

6.1.1. Требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

6.1.2. Требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Оператором и источник их получения;

6.1.3. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его персональных данных;

7. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

7.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики Пользователь вправе направлять на сайт Оператора (https://www.autostat.ru/pages/contacts/), либо по адресу 445037, Россия, Самарская обл., Тольятти, Новый проезд, 8, подъезд 4, офис 311.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Во всем остальном, что не отражено напрямую в Политике Конфиденциальности, Компания обязуется руководствоваться нормами и положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

8.2. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция постоянно доступна на странице по адресу https://www.autostat.ru/pages/o_kompanii/politika_konfidencialnosti/.

8.3. Посетитель сайта Компании, предоставляющий свои персональные данные и информацию, тем самым соглашается с положениями данной Политики Конфиденциальности.

8.4. Настоящая Политика является внутренним документом ООО «АВТОСТАТ», и подлежит размещению на официальном сайте ООО «АВТОСТАТ».

8.5. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответственным за обеспечение безопасности персональных данных ООО «АВТОСТАТ».

Дата публикации: 29.06.2017 г.