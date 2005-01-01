USED CAR FORUM 2023

10:00-11:40 1 блок / Рынок автомобилей с пробегом в РФ



Прямой эфир из Лас-Вегаса: Конференция дилеров по продаже автомобилей с пробегом

Кирилл Ларин, СЕО еКредит

Маттье Ланнегранд, CarPrice

Виктория Курчанова, Авто.ру и СМ.Expert



Рынок автомобилей с пробегом в РФ. Основные тренды и сценарии развития

Сергей Удалов, АВТОСТАТ



Аналитика рынка авто с пробегом России. Динамика и тренды

Камран Гусейнов, Авито Авто



ЭДКП и сервис Электронный осмотр ТС

Андрей Мельников, АО Электронный паспорт

11:40-13:00 2 блок / Эффективные методы работы с классифайдами и аукционами



Авито Аукцион: как выкупать у частников авто, которые никто не видит

Виктор Трусов, Авито Аукцион



Трудно найти и легко потерять: как не упустить клиента с первого звонка

Анатолий Орленко, Авто.ру (Санкт-Петербург)



Как использовать все возможности рынка, но не потерять эффективность бизнеса

Александр Кустов, АХ Максимум

Даниил Шкурыгин, СМ.Expert



Онлайн аукцион как источник автомобилей с пробегом. Живой кейс

Кирилл Калинин, CarPrice



Аутсортинг логистики. Инструмент-помощник для продажи автомобилей с пробегом

Катасонов Эдуард, Тандэм Трек



Инновации с ChatGPT. Покажем, как искусственный интеллект умеет общаться с клиентами в чате, делать аудит звонков по чек-листам и генерировать описания для карточек автомобилей

Эмилия Хмара, чат платформы Бачата Авто

13:00-14:00 Обед

14:00-15:30 3 блок / Финансовые инструменты рынка авто с пробегом: кредитование и лизинг



Лизинг автомобилей с пробегом

Андрей Гетманюк, ВТБ Лизинг



Кредитование автомобилей с пробегом. Основные фокусы развития

Шамсутдинов Тимур, Росбанк



Круглый стол по кредитованию автомобилей с пробегом

Новые и старые дилеры. Новые и старые продукты



Участники:

Шамсутдинов Тимур, Росбанк

Игорь Волчихин, Экспобанк

Дарья Тимченко, еКредит

Олег Зевакин, Автоассист

15:30-16:00 кофе-брейк

16:00-17:10 4 блок / Финансовые инструменты рынка авто с пробегом: страхование



РАТ для автомобилей с пробегом: кооперация с брендами, новые возможности для автодилеров

Илья Тимофеев, АВТОАССИСТАНС



Техническая гарантия Karso, как способ увеличить прибыль дилера

Нафикова Карина, Karso



Расторгаемые и «нерасторгаемые» дополнительные продукты при продаже автомобилей с пробегом

Ольга Васильева, АО Д2 Страхование



Цифровая сделка: хорошо делай, плохо не делай. Чек-лист проведения кредитной сделки: как упростить процесс для всех сторон

Дарья Тимченко, еКредит



Отраслевой мультибанковский корпоративный конвейер полного цикла: от платежей на карты физлиц до финансирования на 180 дней для выкупа автомобилей с пробегом в режиме «одного окна»

Борис Дмитриев, CarCraft



Продажи китайских авто с пробегом, текущая ситуация на рынке РФ, перспективы сегмента. Остаточная стоимость

Сергей Удалов, АВТОСТАТ