USED CAR FORUM 2023 | АВТОСТАТ

USED CAR FORUM 2023

UCF 2023

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ПРОГРАММА

10:00-11:401 блок / Рынок автомобилей с пробегом в РФ

Прямой эфир из Лас-Вегаса: Конференция дилеров по продаже автомобилей с пробегом
Кирилл Ларин, СЕО еКредит
Маттье Ланнегранд, CarPrice
Виктория Курчанова, Авто.ру и СМ.Expert

Рынок автомобилей с пробегом в РФ. Основные тренды и сценарии развития
Сергей Удалов, АВТОСТАТ

Аналитика рынка авто с пробегом России. Динамика и тренды
Камран Гусейнов, Авито Авто

ЭДКП и сервис Электронный осмотр ТС
Андрей Мельников, АО Электронный паспорт
11:40-13:002 блок / Эффективные методы работы с классифайдами и аукционами

Авито Аукцион: как выкупать у частников авто, которые никто не видит
Виктор Трусов, Авито Аукцион

Трудно найти и легко потерять: как не упустить клиента с первого звонка
Анатолий Орленко, Авто.ру (Санкт-Петербург)

Как использовать все возможности рынка, но не потерять эффективность бизнеса
Александр Кустов, АХ Максимум
Даниил Шкурыгин, СМ.Expert

Онлайн аукцион как источник автомобилей с пробегом. Живой кейс
Кирилл Калинин, CarPrice

Аутсортинг логистики. Инструмент-помощник для продажи автомобилей с пробегом
Катасонов Эдуард, Тандэм Трек

Инновации с ChatGPT. Покажем, как искусственный интеллект умеет общаться с клиентами в чате, делать аудит звонков по чек-листам и генерировать описания для карточек автомобилей
Эмилия Хмара, чат платформы Бачата Авто
13:00-14:00Обед
14:00-15:303 блок / Финансовые инструменты рынка авто с пробегом: кредитование и лизинг

Лизинг автомобилей с пробегом
Андрей Гетманюк, ВТБ Лизинг

Кредитование автомобилей с пробегом. Основные фокусы развития
Шамсутдинов Тимур, Росбанк

Круглый стол по кредитованию автомобилей с пробегом
Новые и старые дилеры. Новые и старые продукты

Участники:
Шамсутдинов Тимур, Росбанк
Игорь Волчихин, Экспобанк
Дарья Тимченко, еКредит
Олег Зевакин, Автоассист
15:30-16:00кофе-брейк
16:00-17:104 блок / Финансовые инструменты рынка авто с пробегом: страхование

РАТ для автомобилей с пробегом: кооперация с брендами, новые возможности для автодилеров
Илья Тимофеев, АВТОАССИСТАНС

Техническая гарантия Karso, как способ увеличить прибыль дилера
Нафикова Карина, Karso

Расторгаемые и «нерасторгаемые» дополнительные продукты при продаже автомобилей с пробегом
Ольга Васильева, АО Д2 Страхование

Цифровая сделка: хорошо делай, плохо не делай. Чек-лист проведения кредитной сделки: как упростить процесс для всех сторон
Дарья Тимченко, еКредит

Отраслевой мультибанковский корпоративный конвейер полного цикла: от платежей на карты физлиц до финансирования на 180 дней для выкупа автомобилей с пробегом в режиме «одного окна»
Борис Дмитриев, CarCraft

Продажи китайских авто с пробегом, текущая ситуация на рынке РФ, перспективы сегмента. Остаточная стоимость
Сергей Удалов, АВТОСТАТ
17:10-18:305 блок / Дилерский опыт по продаже автомобилей с пробегом

Круглый стол
Вопросы к обсуждению:
  • отсутствие ликвидных автомобилей в рынке;
  • проблемы привлечения финансирования;
  • сложности с наймом персонала/текучка кадров;
  • двойной НДС;
  • большое количество кредитных автомобилей; высокий риск банкротства собственников.

спикеры

партнёры

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