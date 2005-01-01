USED CAR FORUM 2023

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ПРОГРАММА
|10:00-11:40
|1 блок / Рынок автомобилей с пробегом в РФ
Прямой эфир из Лас-Вегаса: Конференция дилеров по продаже автомобилей с пробегом
Кирилл Ларин, СЕО еКредит
Маттье Ланнегранд, CarPrice
Виктория Курчанова, Авто.ру и СМ.Expert
Рынок автомобилей с пробегом в РФ. Основные тренды и сценарии развития
Сергей Удалов, АВТОСТАТ
Аналитика рынка авто с пробегом России. Динамика и тренды
Камран Гусейнов, Авито Авто
ЭДКП и сервис Электронный осмотр ТС
Андрей Мельников, АО Электронный паспорт
|11:40-13:00
|2 блок / Эффективные методы работы с классифайдами и аукционами
Авито Аукцион: как выкупать у частников авто, которые никто не видит
Виктор Трусов, Авито Аукцион
Трудно найти и легко потерять: как не упустить клиента с первого звонка
Анатолий Орленко, Авто.ру (Санкт-Петербург)
Как использовать все возможности рынка, но не потерять эффективность бизнеса
Александр Кустов, АХ Максимум
Даниил Шкурыгин, СМ.Expert
Онлайн аукцион как источник автомобилей с пробегом. Живой кейс
Кирилл Калинин, CarPrice
Аутсортинг логистики. Инструмент-помощник для продажи автомобилей с пробегом
Катасонов Эдуард, Тандэм Трек
Инновации с ChatGPT. Покажем, как искусственный интеллект умеет общаться с клиентами в чате, делать аудит звонков по чек-листам и генерировать описания для карточек автомобилей
Эмилия Хмара, чат платформы Бачата Авто
|13:00-14:00
|Обед
|14:00-15:30
|3 блок / Финансовые инструменты рынка авто с пробегом: кредитование и лизинг
Лизинг автомобилей с пробегом
Андрей Гетманюк, ВТБ Лизинг
Кредитование автомобилей с пробегом. Основные фокусы развития
Шамсутдинов Тимур, Росбанк
Круглый стол по кредитованию автомобилей с пробегом
Новые и старые дилеры. Новые и старые продукты
Участники:
Шамсутдинов Тимур, Росбанк
Игорь Волчихин, Экспобанк
Дарья Тимченко, еКредит
Олег Зевакин, Автоассист
|15:30-16:00
|кофе-брейк
|16:00-17:10
|4 блок / Финансовые инструменты рынка авто с пробегом: страхование
РАТ для автомобилей с пробегом: кооперация с брендами, новые возможности для автодилеров
Илья Тимофеев, АВТОАССИСТАНС
Техническая гарантия Karso, как способ увеличить прибыль дилера
Нафикова Карина, Karso
Расторгаемые и «нерасторгаемые» дополнительные продукты при продаже автомобилей с пробегом
Ольга Васильева, АО Д2 Страхование
Цифровая сделка: хорошо делай, плохо не делай. Чек-лист проведения кредитной сделки: как упростить процесс для всех сторон
Дарья Тимченко, еКредит
Отраслевой мультибанковский корпоративный конвейер полного цикла: от платежей на карты физлиц до финансирования на 180 дней для выкупа автомобилей с пробегом в режиме «одного окна»
Борис Дмитриев, CarCraft
Продажи китайских авто с пробегом, текущая ситуация на рынке РФ, перспективы сегмента. Остаточная стоимость
Сергей Удалов, АВТОСТАТ
|17:10-18:30
|5 блок / Дилерский опыт по продаже автомобилей с пробегом
Круглый стол
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