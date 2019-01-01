АВТОСТАТ | Стажировки специалистов за рубежом

Стажировки специалистов за рубежом

ПРОГРАММЫ для руководителей предприятий автомобильного бизнеса

► cтажировка в Великобритании
► посещение производственных площадок
► консультации
► обмен опытом

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с партнерами в Великобритании предлагает новые ПРОГРАММЫ для специалистов руководящего уровня, а также для специалистов со стажем. Это - программы по обмену опытом с посещением ведущих производственных площадок автопрома в Великобритании - ведущем центре делового и промышленного консалтинга.

Главной целью программ является знакомство с практикой работы ОЕМ и поставщиков автокомпонентов Т1 и Т2, новейшими отраслевыми технологиями и стандартами качества. 
Программа расчитана на 5 дней и включает до 8 совещаний, а также посещение производственной площадки одного или двух предприятий автопрома. Предлагаемый перечень компаний (см. приложение) зависит от профиля специалистов. Каждая программа адаптируется под конкретных участников. Наш менеджер согласует с Вами перечень возможных компаний. Каждая поездка рассчитана на небольшую группу специалистов (10-15 человек).

ПРОЦЕДУРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Мы предлагаем данные услуги для корпоративных, а также индивидуальных клиентов-специалистов авто- и мотоспорта. Договор будет предоставлен сразу после обсуждения с Вами перечня компаний. Языковые умения и навыки весьма желательны, но не обязательны. 
Получив Ваши пожелания, мы разработаем для Вас паспорт поездки, который будет представлять собой программу каждого дня.

Последовательность действий по разработке паспорта программы:

  1. Обсуждение с Вами возможных вариантов подходящих компаний.
  2. Разработка вместе с Вами целей и задач каждой встречи.
  3. Подбор компаний.
  4. Разработка подробного плана действий на каждый день.
  5. Согласование разработанного плана с принимающими компаниями.
  6. Проведение программы.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОГРАММ

Мы организуем программы для руководителей и специалистов из числа:

  • поставщиков автокомпонентов;
  • специалистов по рынкам обслуживания и заправки;
  • специалистов в области инфраструктуры зарядки электроавтомобилей и гибридных автомобилей;
  • инженеров в области электротехнологий;
  • специалистов по маркетингу, рекламе и PR автопрома;
  • специалистов автопрома по связям с инвесторами (IR);
  • работников кадровых служб;

а также

  • поклонников мотоспорта.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММ

Традиционная продолжительность программы - 5 дней. Возможны другие варианты продолжительности по Вашей заявке.

ВАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

Если Вы заинтересовались данным предложением, пожалуйста, заполните форму обратной связи (ниже). Необходимо указать следующую информацию:

  1. Ф.И.О.
  2. Наименование компании
  3. Должность
  4. Какие компании Вам хотелось бы посетить в Великобритании
  5. Какие вопросы Вы хотели бы обсудить, и каких целей достичь
  6. Ваш уровень владения английским языком
  7. Ваш почтовый адрес
  8. Контактный телефон
  9. Адрес электронной почты
  10. Когда лучше с Вами связаться

Мы свяжемся с Вами для более подробного обсуждения.

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