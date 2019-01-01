Стажировки специалистов за рубежом

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ПРОГРАММЫ для руководителей предприятий автомобильного бизнеса
► cтажировка в Великобритании
► посещение производственных площадок
► консультации
► обмен опытом
|Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с партнерами в Великобритании предлагает новые ПРОГРАММЫ для специалистов руководящего уровня, а также для специалистов со стажем. Это - программы по обмену опытом с посещением ведущих производственных площадок автопрома в Великобритании - ведущем центре делового и промышленного консалтинга.
Главной целью программ является знакомство с практикой работы ОЕМ и поставщиков автокомпонентов Т1 и Т2, новейшими отраслевыми технологиями и стандартами качества.
Программа расчитана на 5 дней и включает до 8 совещаний, а также посещение производственной площадки одного или двух предприятий автопрома. Предлагаемый перечень компаний (см. приложение) зависит от профиля специалистов. Каждая программа адаптируется под конкретных участников. Наш менеджер согласует с Вами перечень возможных компаний. Каждая поездка рассчитана на небольшую группу специалистов (10-15 человек).
ПРОЦЕДУРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Мы предлагаем данные услуги для корпоративных, а также индивидуальных клиентов-специалистов авто- и мотоспорта. Договор будет предоставлен сразу после обсуждения с Вами перечня компаний. Языковые умения и навыки весьма желательны, но не обязательны.
Получив Ваши пожелания, мы разработаем для Вас паспорт поездки, который будет представлять собой программу каждого дня.
Последовательность действий по разработке паспорта программы:
НАПРАВЛЕНИЕ ПОГРАММ
Мы организуем программы для руководителей и специалистов из числа:
а также
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММ
Традиционная продолжительность программы - 5 дней. Возможны другие варианты продолжительности по Вашей заявке.
ВАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ
Если Вы заинтересовались данным предложением, пожалуйста, заполните форму обратной связи (ниже). Необходимо указать следующую информацию: