Стажировки специалистов за рубежом

ПРОГРАММЫ для руководителей предприятий автомобильного бизнеса

► cтажировка в Великобритании

► посещение производственных площадок

► консультации

► обмен опытом

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с партнерами в Великобритании предлагает новые ПРОГРАММЫ для специалистов руководящего уровня, а также для специалистов со стажем. Это - программы по обмену опытом с посещением ведущих производственных площадок автопрома в Великобритании - ведущем центре делового и промышленного консалтинга.

Главной целью программ является знакомство с практикой работы ОЕМ и поставщиков автокомпонентов Т1 и Т2, новейшими отраслевыми технологиями и стандартами качества.

Программа расчитана на 5 дней и включает до 8 совещаний, а также посещение производственной площадки одного или двух предприятий автопрома. Предлагаемый перечень компаний (см. приложение) зависит от профиля специалистов. Каждая программа адаптируется под конкретных участников. Наш менеджер согласует с Вами перечень возможных компаний. Каждая поездка рассчитана на небольшую группу специалистов (10-15 человек).

ПРОЦЕДУРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Мы предлагаем данные услуги для корпоративных, а также индивидуальных клиентов-специалистов авто- и мотоспорта. Договор будет предоставлен сразу после обсуждения с Вами перечня компаний. Языковые умения и навыки весьма желательны, но не обязательны.

Получив Ваши пожелания, мы разработаем для Вас паспорт поездки, который будет представлять собой программу каждого дня.

Последовательность действий по разработке паспорта программы:

Обсуждение с Вами возможных вариантов подходящих компаний. Разработка вместе с Вами целей и задач каждой встречи. Подбор компаний. Разработка подробного плана действий на каждый день. Согласование разработанного плана с принимающими компаниями. Проведение программы.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОГРАММ

Мы организуем программы для руководителей и специалистов из числа:

поставщиков автокомпонентов;

специалистов по рынкам обслуживания и заправки;

специалистов в области инфраструктуры зарядки электроавтомобилей и гибридных автомобилей;

инженеров в области электротехнологий;

специалистов по маркетингу, рекламе и PR автопрома;

специалистов автопрома по связям с инвесторами (IR);

работников кадровых служб;

а также

поклонников мотоспорта.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММ

Традиционная продолжительность программы - 5 дней. Возможны другие варианты продолжительности по Вашей заявке.

ВАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

Если Вы заинтересовались данным предложением, пожалуйста, заполните форму обратной связи (ниже). Необходимо указать следующую информацию:

Ф.И.О. Наименование компании Должность Какие компании Вам хотелось бы посетить в Великобритании Какие вопросы Вы хотели бы обсудить, и каких целей достичь Ваш уровень владения английским языком Ваш почтовый адрес Контактный телефон Адрес электронной почты Когда лучше с Вами связаться

Мы свяжемся с Вами для более подробного обсуждения.