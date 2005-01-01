Параллельный импорт 2022 | АВТОСТАТ

Параллельный импорт 2022

Параллельный импорт 2022

Ключевые темы

П Р О Г Р А М М А

09:00регистрация, приветственный кофе
10:00

1 сессия/ Законы и практика их применения

О ситуации на авторынке РФ в текущих условиях
Сергей Целиков, АВТОСТАТ

Ввоз автомобилей в РФ в современных реалиях
Минкин Илья, Электронный паспорт

Особенности оценки соответствия транспортных средств, ввозимых по параллельному импорту
Сергей Аникеев, НАМИ

Параллельный импорт - законы и реальность
Сергей Бургазлиев, эксперт; Шувалова Мария, Индустриальные бизнес технологии

Корпоративные клиенты и параллельный импорт
Сергей Зыков, Корбизнес

 

11:50

2 сессия/ География и практика параллельного импорта

Армения, Иран
Арарат Мардоян, АвтоДегустатор

Китай
Анатолий Курушин, Нео Карс Москва

Южная Корея
Елена Рассоленко, СТАРЛАЙФ

Практические кейсы и инструменты для реализации параллельного импорта
Анна Фомичева, DigitalVED

Q&A

 

13:30обед
14:30

3 сессия/ Дилеры и НСТО

Дилерский взгляд на проблемы параллельного импорта
Дмитрий Гулин, РОАД, ГК «Автомир»

Оценка объемов поступающих запчастей на рынок через схемы параллельного импорта
Илья Плисов, ЕвроАвто

Актуальный спрос: какие запчасти ввозить в РФ?
Динамика спроса и предложения на площадке (новые и авто с пробегом по регион) + про новый формат продвижения СРС
Александр Плехун, Авито

Рынок смазочных материалов на фоне санкций
Лейла Алиева, ГК «КУППЕР»

 

15:50кофе-брейк
16:304 сессия/ Вопросы F&I в практике параллельного импорта

Техническая гарантия - сервис для автомобилей параллельного импорта
Олег Зевакин, Автоассист, ГК Гарант №1

Автострахование в новых условиях: практика, особенности, эффективные решения
Сергей Кожевников, Реннесанс Страхование

Круглый стол по вопросам страхования (и ОСАГО, и КАСКО)
Сергей Кожевников, Реннесанс Страхование; Олег Зевакин, Автоассист, ГК Гарант №1; Ольга Габеева, Открытие Авто

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