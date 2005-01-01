Параллельный импорт 2022

1 сессия/ Законы и практика их применения О ситуации на авторынке РФ в текущих условиях Сергей Целиков , АВТОСТАТ Ввоз автомобилей в РФ в современных реалиях Минкин Илья , Электронный паспорт Особенности оценки соответствия транспортных средств, ввозимых по параллельному импорту Сергей Аникеев , НАМИ Параллельный импорт - законы и реальность Сергей Бургазлиев , эксперт; Шувалова Мария , Индустриальные бизнес технологии Корпоративные клиенты и параллельный импорт Сергей Зыков , Корбизнес

14:30