Параллельный импорт 2022

|09:00
|регистрация, приветственный кофе
|10:00
1 сессия/ Законы и практика их применения
О ситуации на авторынке РФ в текущих условиях
Сергей Целиков, АВТОСТАТ
Ввоз автомобилей в РФ в современных реалиях
Минкин Илья, Электронный паспорт
Особенности оценки соответствия транспортных средств, ввозимых по параллельному импорту
Сергей Аникеев, НАМИ
Параллельный импорт - законы и реальность
Сергей Бургазлиев, эксперт; Шувалова Мария, Индустриальные бизнес технологии
Корпоративные клиенты и параллельный импорт
Сергей Зыков, Корбизнес
|11:50
2 сессия/ География и практика параллельного импорта
Армения, Иран
Арарат Мардоян, АвтоДегустатор
Китай
Анатолий Курушин, Нео Карс Москва
Южная Корея
Елена Рассоленко, СТАРЛАЙФ
Практические кейсы и инструменты для реализации параллельного импорта
Анна Фомичева, DigitalVED
Q&A
|13:30
|обед
|14:30
3 сессия/ Дилеры и НСТО
Дилерский взгляд на проблемы параллельного импорта
Дмитрий Гулин, РОАД, ГК «Автомир»
Оценка объемов поступающих запчастей на рынок через схемы параллельного импорта
Илья Плисов, ЕвроАвто
Актуальный спрос: какие запчасти ввозить в РФ?
Динамика спроса и предложения на площадке (новые и авто с пробегом по регион) + про новый формат продвижения СРС
Александр Плехун, Авито
Рынок смазочных материалов на фоне санкций
Лейла Алиева, ГК «КУППЕР»
|15:50
|кофе-брейк
|16:30
|4 сессия/ Вопросы F&I в практике параллельного импорта
Техническая гарантия - сервис для автомобилей параллельного импорта
Олег Зевакин, Автоассист, ГК Гарант №1
Автострахование в новых условиях: практика, особенности, эффективные решения
Сергей Кожевников, Реннесанс Страхование
Круглый стол по вопросам страхования (и ОСАГО, и КАСКО)
Сергей Кожевников, Реннесанс Страхование; Олег Зевакин, Автоассист, ГК Гарант №1; Ольга Габеева, Открытие Авто