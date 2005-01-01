Used Cars 2022

09:00 регистрация, приветственный кофе

10:00 1 сессия. « Обзор автомобильного и финансовых рынков »



«Аналитический обзор рынка автомобилей с пробегом»

Сергей Удалов, АВТОСТАТ



«Рынок автомобилей с пробегом сегодня: Тренды и динамика»

Алексей Ткачук, «Авито Авто»



«Дилерский бизнес автомобилей с пробегом»

Данил Пивоваров, АВТОСТАТ



«Автомобиль с пробегом - фокус внимания покупателей»

Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ

10:50 2 сессия. Круглый стол «Новых нет, но вы держитесь. Три сценария развития ситуации на рынке. Автомобили с пробегом - спасательный круг автобизнеса?»

Модератор Сергей Целиков, АВТОСТАТ



Участники: Алексей Баринов, КЛЮЧАВТО; Анна Бояршинова, VERRA; Денис Пронин, Ай-Би-Эм; Руслан Абдулнасыров, «Автосеть.РФ» и «Апельсин»

11:50 3 сессия. Круглый стол «Лучшие инструменты / кейсы дилеров. Оптимизация дилерских сетей»



«Дилерский опыт по продаже автомобилей с пробегом»

Алексей Подщеколдин, БН-Моторс



«Кумулятивная маржа в авто с пробегом. На чем еще можно заработать?»

Руслан Абдулнасыров, «Автосеть.РФ» и «Апельсин»

13:00 обед

14:00 4 сессия. «Инструменты для эффективных продаж автомобилей с пробегом»



«Бесшовный процесс от выездного выкупа за 5 минут автомобиля клиента до финансирования дилера на 365 дней под 10,9% годовых»

Борис Дмитриев, CarCraft



«Эффективные продукты «Авито Авто» для вашего бизнеса»

Михаил Веретельников, «Авито Авто»



«Как трансформируется сегмент лизинга автомобилей с пробегом»

Рустам Назаров, «Газпромбанк Автолизинг»



«Дром 2022: цифры и факты»

Серков Антон, Дром



«Как увеличить выкуп, не увеличивая штат»

Алексей Исаев, «Инчкейп», Эдуард Ефремов, «Макспостер»



«Как дилеру эффективно управлять трафиком на классифайде в условиях меняющегося рынка»

Сергей Игнатов, «Авто.ру»



«Формирование здорового правильного стока в условиях высокой волатильности рынка»

Денис Ленивко, ГК «Прагматика»



«4 гарантии для автомобилей с пробегом - 2022»

Рычков Степан, Бугров Михаил



«Автомобили с пробегом: новая реальность»

Елена Корниенко, «е-Кредит»



«Автоматизация отдела F&I. ИТ-решение Тинькофф»

Денис Мусиенко, «Тинькофф»

16:00 кофе-брейк

16:30 5 сессия. Круглый стол «Кредитование и страхование автомобилей с пробегом»



Участники: Кирилл Ларин, «e-Credit»; Денис Мусиенко, «Тинькофф»; Ольга Габеева, банк «Открытие»; Сергей Налбандян, Страховой Дом ВСК; Алексей Бородавин, «Росбанк Авто»