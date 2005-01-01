Used Cars 2022 | АВТОСТАТ

Прочитали 52 раз

Used Cars 2022

UCF 2022

ключевые темы

Видео форума доступно по ссылке (YouTube):

UsedCars Forum 2022 / Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты.

ПРОГРАММА ФОРУМА

09:00регистрация, приветственный кофе
10:001 сессия. «Обзор автомобильного и финансовых рынков»

«Аналитический обзор рынка автомобилей с пробегом»
Сергей Удалов, АВТОСТАТ

«Рынок автомобилей с пробегом сегодня: Тренды и динамика»
Алексей Ткачук, «Авито Авто»

«Дилерский бизнес автомобилей с пробегом»
Данил Пивоваров, АВТОСТАТ

«Автомобиль с пробегом - фокус внимания покупателей»
Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ
10:502 сессия. Круглый стол «Новых нет, но вы держитесь. Три сценария развития ситуации на рынке. Автомобили с пробегом - спасательный круг автобизнеса?»
Модератор Сергей Целиков, АВТОСТАТ

Участники: Алексей Баринов, КЛЮЧАВТО; Анна Бояршинова, VERRA; Денис Пронин, Ай-Би-Эм; Руслан Абдулнасыров, «Автосеть.РФ» и «Апельсин»
11:503 сессия. Круглый стол «Лучшие инструменты / кейсы дилеров. Оптимизация дилерских сетей»

«Дилерский опыт по продаже автомобилей с пробегом»
Алексей Подщеколдин, БН-Моторс

«Кумулятивная маржа в авто с пробегом. На чем еще можно заработать?»
Руслан Абдулнасыров, «Автосеть.РФ» и «Апельсин»
13:00обед
14:004 сессия. «Инструменты для эффективных продаж автомобилей с пробегом»

«Бесшовный процесс от выездного выкупа за 5 минут автомобиля клиента до финансирования дилера на 365 дней под 10,9% годовых»
Борис Дмитриев, CarCraft

«Эффективные продукты «Авито Авто» для вашего бизнеса»
Михаил Веретельников, «Авито Авто»

«Как трансформируется сегмент лизинга автомобилей с пробегом»
Рустам Назаров, «Газпромбанк Автолизинг»

«Дром 2022: цифры и факты»
Серков Антон, Дром

«Как увеличить выкуп, не увеличивая штат»
Алексей Исаев, «Инчкейп», Эдуард Ефремов, «Макспостер»

«Как дилеру эффективно управлять трафиком на классифайде в условиях меняющегося рынка»
Сергей Игнатов, «Авто.ру»

«Формирование здорового правильного стока в условиях высокой волатильности рынка»
Денис Ленивко, ГК «Прагматика»

«4 гарантии для автомобилей с пробегом - 2022»
Рычков Степан, Бугров Михаил

«Автомобили с пробегом: новая реальность»
Елена Корниенко, «е-Кредит»

«Автоматизация отдела F&I. ИТ-решение Тинькофф»
Денис Мусиенко, «Тинькофф»
16:00кофе-брейк
16:305 сессия. Круглый стол «Кредитование и страхование автомобилей с пробегом»

Участники: Кирилл Ларин, «e-Credit»; Денис Мусиенко, «Тинькофф»; Ольга Габеева, банк «Открытие»; Сергей Налбандян, Страховой Дом ВСК; Алексей Бородавин, «Росбанк Авто»
17:30Награждение победителей рейтинга «Used Car Awards 2022»

докладчики

главные партнёры

партнёры

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно