Used Cars 2022

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Видео форума доступно по ссылке (YouTube):
UsedCars Forum 2022 / Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты.
ПРОГРАММА ФОРУМА
|09:00
|регистрация, приветственный кофе
|10:00
|1 сессия. «Обзор автомобильного и финансовых рынков»
«Аналитический обзор рынка автомобилей с пробегом»
Сергей Удалов, АВТОСТАТ
«Рынок автомобилей с пробегом сегодня: Тренды и динамика»
Алексей Ткачук, «Авито Авто»
«Дилерский бизнес автомобилей с пробегом»
Данил Пивоваров, АВТОСТАТ
«Автомобиль с пробегом - фокус внимания покупателей»
Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ
|10:50
|2 сессия. Круглый стол «Новых нет, но вы держитесь. Три сценария развития ситуации на рынке. Автомобили с пробегом - спасательный круг автобизнеса?»
Модератор Сергей Целиков, АВТОСТАТ
Участники: Алексей Баринов, КЛЮЧАВТО; Анна Бояршинова, VERRA; Денис Пронин, Ай-Би-Эм; Руслан Абдулнасыров, «Автосеть.РФ» и «Апельсин»
|11:50
|3 сессия. Круглый стол «Лучшие инструменты / кейсы дилеров. Оптимизация дилерских сетей»
«Дилерский опыт по продаже автомобилей с пробегом»
Алексей Подщеколдин, БН-Моторс
«Кумулятивная маржа в авто с пробегом. На чем еще можно заработать?»
Руслан Абдулнасыров, «Автосеть.РФ» и «Апельсин»
|13:00
|обед
|14:00
|4 сессия. «Инструменты для эффективных продаж автомобилей с пробегом»
«Бесшовный процесс от выездного выкупа за 5 минут автомобиля клиента до финансирования дилера на 365 дней под 10,9% годовых»
Борис Дмитриев, CarCraft
«Эффективные продукты «Авито Авто» для вашего бизнеса»
Михаил Веретельников, «Авито Авто»
«Как трансформируется сегмент лизинга автомобилей с пробегом»
Рустам Назаров, «Газпромбанк Автолизинг»
«Дром 2022: цифры и факты»
Серков Антон, Дром
«Как увеличить выкуп, не увеличивая штат»
Алексей Исаев, «Инчкейп», Эдуард Ефремов, «Макспостер»
«Как дилеру эффективно управлять трафиком на классифайде в условиях меняющегося рынка»
Сергей Игнатов, «Авто.ру»
«Формирование здорового правильного стока в условиях высокой волатильности рынка»
Денис Ленивко, ГК «Прагматика»
«4 гарантии для автомобилей с пробегом - 2022»
Рычков Степан, Бугров Михаил
«Автомобили с пробегом: новая реальность»
Елена Корниенко, «е-Кредит»
«Автоматизация отдела F&I. ИТ-решение Тинькофф»
Денис Мусиенко, «Тинькофф»
|16:00
|кофе-брейк
|16:30
|5 сессия. Круглый стол «Кредитование и страхование автомобилей с пробегом»
Участники: Кирилл Ларин, «e-Credit»; Денис Мусиенко, «Тинькофф»; Ольга Габеева, банк «Открытие»; Сергей Налбандян, Страховой Дом ВСК; Алексей Бородавин, «Росбанк Авто»
|17:30
|Награждение победителей рейтинга «Used Car Awards 2022»