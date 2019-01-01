Наши конференции в 2015 году

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V ежегодная конференция АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ
|Дата / место:
|3 марта / Москва
|Темы:
|Стоимость участия:
|19 500 рублей
IV eжегодная конференция ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ - 2015
|Дата / место:
|конец мая / Москва
|Темы:
|Стоимость участия:
|19 500 рублей
V ежегодная конференция АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ - 2015
|Дата / место:
|начало декабря / Москва
|Темы:
|Стоимость участия:
|от 9 900 рублей
Стоимость участия для рекламных, маркетинговых агентств и IT-компаний, интернет-площадок- 29 500 руб.