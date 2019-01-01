АВТОСТАТ | Наши конференции в 2015 году

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Наши конференции в 2015 году

V ежегодная конференция АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ

Дата / место:3 марта / Москва
Темы:
  • Мировой авторынок в 2015 году. Место России в мировом авторынке
  • Итоги развития авторынка России в 2014 году, тенденции на 2015 год
  • Стратегия развития автомобильной промышленности в 2015 году
  • Обзор рынков легковых и коммерческих автомобилей
  • Потребительские настроения: особенности и тенденции
  • Инструменты мониторинга и анализа рынка
Стоимость участия:19 500 рублей

 

IV eжегодная конференция ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ - 2015

Дата / место:конец мая / Москва
Темы:
  • Управление маркетингом и коммуникациями
  • Планирование коммуникаций
  • Интернет-коммуникации
  • Интернет-сайты
  • Социальные сети в автобизнесе
  • Управление взаимоотношениям с клиентами;
  • CRM-технологии
Стоимость участия:19 500 рублей

 

 

V ежегодная конференция АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ - 2015

Дата / место:начало декабря / Москва
Темы:
  • Управление маркетингом
  • Цифровой маркетинг
  • Email маркетинг
  • Управление репутацией и лояльностью
  • Стратегия продаж
  • Маркетинг сервиса
  • Маркетинг в сегменте подержанных автомобилей 
Стоимость участия:от 9 900 рублей

Стоимость участия для рекламных, маркетинговых агентств и IT-компаний, интернет-площадок- 29 500 руб.

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