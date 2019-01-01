Наши конференции в 2015 году

Темы:

Мировой авторынок в 2015 году. Место России в мировом авторынке

Итоги развития авторынка России в 2014 году, тенденции на 2015 год

Стратегия развития автомобильной промышленности в 2015 году

Обзор рынков легковых и коммерческих автомобилей

Потребительские настроения: особенности и тенденции

Инструменты мониторинга и анализа рынка