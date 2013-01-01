АВТОСТАТ | акция

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Бонус от АВТОСТАТ для участников конференции:

1.Дилерский пакет «Региональная статистика»
за май 2013 по выбранному Вами региону
Отчеты: «Региональная статистика», «Tоп-40 марок», «Toп-100 моделей»,
«Победившие-проигравшие».

2. Весь июнь дополнительная скидка 20% на оперативные данные авторынка*:
•    Парк транспортных средств
•    Регистрация транспортных средств
•    Корпоративные парки транспортных средств
•    Регистрация ТС юридическими лицами
•    Цены на новые легковые автомобили
•    Цены на подержанные легковые автомобили
•    Угоны транспортных средств
•    Анализ типоразмеров шин, используемых на легковых авто,
      на основании парка на 01.01.2013

3.Скидка 20% на ежегодный справочник «Автомобильный рынок России 2013»

*- При заказе и оплате в июне 

  • При регистрации двух участников от одной компании до 23 мая третий участник бесплатно!
  • 20% скидка на второго, третьего и последующего участника от одной компании
  • Скидка 5% участникам прошлых наших конференций в обмен на письменный или аудио- видеоотзыв о мероприятии, которое они уже посетили
  • Всем, оформившим аккредитацию на конференцию до 20 марта, скидка 15% (от 3000 до 4500 рублей), которую можно обменять на личный подарок - планшет (Archos ARNOVA 7H G3 4GB 3G).
  • До конца марта скидка 15%. Эту скидку можно будет обменять на бесплатную доставку участника по Москве на такси комфорт-класса.
  • При оплате до 30 апреля — скидка в размере 10%.
  • При оплате до 10 апреля — возможность обменять апрельскую скидку в 10% на выгодное предложение от полиграфической компании «МерлинПринт». «МерлинПринт» дарит участникам конференции по этой акции 25 000 рублей за услуги полиграфии в случае заказа на 50 000 рублей, и 50 000 рублей — в случае заказа на 100 000 рублей. Реализация полученного спецпредложения по полиграфии в течение 2013 года. Можно просчитать конкретную выгоду при конкретном заказе, в этому случае шлите запрос на расчет стоимости своей полиграфии  (ak@automarketolog.ru).

 

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ-2017 ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ-2017

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