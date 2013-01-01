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Бонус от АВТОСТАТ для участников конференции:

1.Дилерский пакет «Региональная статистика»

за май 2013 по выбранному Вами региону

Отчеты: «Региональная статистика», «Tоп-40 марок», «Toп-100 моделей»,

«Победившие-проигравшие».



2. Весь июнь дополнительная скидка 20% на оперативные данные авторынка*:

• Парк транспортных средств

• Регистрация транспортных средств

• Корпоративные парки транспортных средств

• Регистрация ТС юридическими лицами

• Цены на новые легковые автомобили

• Цены на подержанные легковые автомобили

• Угоны транспортных средств

• Анализ типоразмеров шин, используемых на легковых авто,

на основании парка на 01.01.2013

3.Скидка 20% на ежегодный справочник «Автомобильный рынок России 2013»

*- При заказе и оплате в июне