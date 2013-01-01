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Бонус от АВТОСТАТ для участников конференции:
1.Дилерский пакет «Региональная статистика»
за май 2013 по выбранному Вами региону
Отчеты: «Региональная статистика», «Tоп-40 марок», «Toп-100 моделей»,
«Победившие-проигравшие».
2. Весь июнь дополнительная скидка 20% на оперативные данные авторынка*:
• Парк транспортных средств
• Регистрация транспортных средств
• Корпоративные парки транспортных средств
• Регистрация ТС юридическими лицами
• Цены на новые легковые автомобили
• Цены на подержанные легковые автомобили
• Угоны транспортных средств
• Анализ типоразмеров шин, используемых на легковых авто,
на основании парка на 01.01.2013
3.Скидка 20% на ежегодный справочник «Автомобильный рынок России 2013»
*- При заказе и оплате в июне
- При регистрации двух участников от одной компании до 23 мая третий участник бесплатно!
- 20% скидка на второго, третьего и последующего участника от одной компании
- Скидка 5% участникам прошлых наших конференций в обмен на письменный или аудио- видеоотзыв о мероприятии, которое они уже посетили
- Всем, оформившим аккредитацию на конференцию до 20 марта, скидка 15% (от 3000 до 4500 рублей), которую можно обменять на личный подарок - планшет (Archos ARNOVA 7H G3 4GB 3G).
- До конца марта скидка 15%. Эту скидку можно будет обменять на бесплатную доставку участника по Москве на такси комфорт-класса.
- При оплате до 30 апреля — скидка в размере 10%.
- При оплате до 10 апреля — возможность обменять апрельскую скидку в 10% на выгодное предложение от полиграфической компании «МерлинПринт». «МерлинПринт» дарит участникам конференции по этой акции 25 000 рублей за услуги полиграфии в случае заказа на 50 000 рублей, и 50 000 рублей — в случае заказа на 100 000 рублей. Реализация полученного спецпредложения по полиграфии в течение 2013 года. Можно просчитать конкретную выгоду при конкретном заказе, в этому случае шлите запрос на расчет стоимости своей полиграфии (ak@automarketolog.ru).