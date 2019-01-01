Участники конкурса

IT-решение: Система сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой

Описание: платформа для оптимизации расходов на маркетинг, позволяет отслеживать эффективность рекламы, разделять звонки на сервис и продажи, оценивать качество работы менеджеров, контролировать стоимость привлечения звонка с каждого рекламного канала, проверять сомнительные обращения, кастомизировать отчеты в удобном личном кабинете, включая специальный отчет по сайтам-донорам и централизованный доступ к кабинетам всех дилеров. Компания: Calltouch

Сайт: www.calltouch.ru Видео выступления

IT-решение: IT-решение для проактивного управления жизненным циклом клиента

Описание: Персонализированные коммуникации с клиентом на всех этапах жизненного цикла. Интеллектуальная сегментация клиентской базы. Автоматическое формирование клиентских сегментов для коммуникации. Компания: Группа компаний КарОператор

Сайт: caroperator.ru



IT-решение: Система бережливого управления GANDIVA. Описание: GANDIVA – инструмент для повышения эффективности управления автобизнесом. Полезна как собственнику или генеральному директору, так руководителю отдела и каждому сотруднику.

GANDIVA повышает прозрачность управления, позволяет контролировать время, оценивает эффективность работы каждого сотрудника и распределяет ресурсы в соответствии с загрузкой, стимулирует сотрудников работать на результат, минимизирует операционную работу руководителя.

Процессы, которыми можно управлять в GANDIVA: • управление компанией по целям и KPI;

• проектная деятельность;

• управление поручениями;

• согласования: договоры, служебные записки;

• закупки, тендеры с поставщиками;

• контроль работ на аутсорсинге;

• коммуникации между подразделениями;

• сервисы для внутреннего клиента;

• документооборот;

• командировки. Компания: GANDIVA

Сайт: gandiva.ru

IT-решение: MANGO OFFICE

Описание: Как тратить на рекламу меньше конкурентов, а продавать больше? Облачные коммуникации для бизнеса - лучшее решение для связи с клиентами и взаимодействия между сотрудниками Компания: MANGO OFFICE

Сайт: www.mango-office.ru Видео выступления

IT-решение: Mastakey - Система автоматизации хранения ключей и мерчендайзинга склада автомобилей

Описание: Комплекс Mastakey позволяет дилерским центрам и автопаркам: • автоматически фиксировать историю состояния и местоположения ключей и автомобилей, также производить комплексный аудит всех транзакций со складом;

• повысить продуктивность персонала отдела продаж и снизить издержки на технические команды;

• осуществлять маркетинговую оптимизацию площадки хранения автомобилей;

• обеспечить контроль сохранности склада, исключив расходы, связанные с восстановительным ремонтом и изготовлением утерянных ключей;

• повысить уровень клиентской удовлетворенности. Мы также представляем новую версию продукта для тестовых парков: модуль позволит сократить время ожидания оформления документов для клиента до считанных секунд за счет автоматического распознавания документов и обеспечит учет всех тестовых поездок. Компания: Mastakey

Сайт: mastakey.ru





IT-решение: Фотостенд 360 - Запатентованный съёмочный комплекс для эффективного онлайн-продвижения автомобилей в наличии

Описание: Фотостенд-360 • в 3 раза ускоряет фотосъёмку;

• увеличивает оборачиваемость склада до 15%;

• доступен в модификациях для размещения как внутри здания, так и на улице. В качестве самостоятельного решения доступно мобильное приложение для панорамной съёмки интерьера и экстерьера, которое позволяет: • привлечь до 40% дополнительного трафика с классифайдов;

• увеличить конверсию инвестиций в цифровые каналы в среднем на 26%;

• обеспечить вовлечение онлайн-покупателя с помощью нового пользовательского опыта. Компания: Фотостенд-360

Сайт: Фотостенд-360.рф





IT-решение: ERP- система для бизнеса автомобилей с пробегом

Описание: Система, позволяющая правильно купить автомобиль с пробегом и реализовать его с максимальной прибылью Компания: Автосеть РФ

Сайт:http: автосеть.рф



IT-решение: AudaWatch

Описание: решение для отслеживания статуса ремонта транспортного средства Компания: Аудатэкс

Сайт:http: audatex.ru

IT-решение: AudaSmart

Описание: сервис для описания повреждений автомобиля с места ДТП и оценки стоимости его ремонта Компания: Аудатэкс

Сайт:http: audatex.ru

IT-решение: интерактивная система Electude

Описание: Новая для рынка РФ, интерактивная система аттестации и обучения специалистов автосервисов Компания: Легион-Автодата

Сайт:http: autodata.ru/electude/



IT-решение: Платформенный виртуальный шоу-рум Vizio

Описание: Интерактивный сервис, представляющий новый формат взаимодействия покупателей с автомобильными брендами – самостоятельно, в любом дилерском центре или на промо-площадках. Позволяет выбрать модель и комплектацию, изучить ее в масштабе 1 к 1 в режиме дополненной реальности, просмотреть официальные промо-материалы, оставить заявку на тест-драйв или заказ автомобиля. Серверная структура платформы позволяет обобщать анализ пользовательских предпочтений и обеспечивает контроль и унификацию представленного в системе контента на всех площадках. Компания: Remagic group

Сайт:remagic.studio



IT-решение: Мобильное приложение «Авто Тюнинг AR»

Описание: Мобильное приложение, позволяющее примерить колесные диски на любое авто в режиме дополненной реальности. Приложение является частью экосистемы «Умное потребление», осуществляющей новый подход к взаимодействию покупателя и продавца в эпоху цифровых продаж. Компания: Авто Тюнинг AR

Сайт: умноепотребление.рф

