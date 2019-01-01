Участники конкурса

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IT-решение: Система сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой
Описание: платформа для оптимизации расходов на маркетинг, позволяет отслеживать эффективность рекламы, разделять звонки на сервис и продажи, оценивать качество работы менеджеров, контролировать стоимость привлечения звонка с каждого рекламного канала, проверять сомнительные обращения, кастомизировать отчеты в удобном личном кабинете, включая специальный отчет по сайтам-донорам и централизованный доступ к кабинетам всех дилеров.
Компания: Calltouch
Сайт: www.calltouch.ru
IT-решение: IT-решение для проактивного управления жизненным циклом клиента
Описание: Персонализированные коммуникации с клиентом на всех этапах жизненного цикла. Интеллектуальная сегментация клиентской базы. Автоматическое формирование клиентских сегментов для коммуникации.
Компания: Группа компаний КарОператор
Сайт: caroperator.ru
IT-решение: Система бережливого управления GANDIVA. Описание: GANDIVA – инструмент для повышения эффективности управления автобизнесом. Полезна как собственнику или генеральному директору, так руководителю отдела и каждому сотруднику.
GANDIVA повышает прозрачность управления, позволяет контролировать время, оценивает эффективность работы каждого сотрудника и распределяет ресурсы в соответствии с загрузкой, стимулирует сотрудников работать на результат, минимизирует операционную работу руководителя.
Процессы, которыми можно управлять в GANDIVA:
• управление компанией по целям и KPI;
• проектная деятельность;
• управление поручениями;
• согласования: договоры, служебные записки;
• закупки, тендеры с поставщиками;
• контроль работ на аутсорсинге;
• коммуникации между подразделениями;
• сервисы для внутреннего клиента;
• документооборот;
• командировки.
Компания: GANDIVA
Сайт: gandiva.ru
IT-решение: MANGO OFFICE
Описание: Как тратить на рекламу меньше конкурентов, а продавать больше? Облачные коммуникации для бизнеса - лучшее решение для связи с клиентами и взаимодействия между сотрудниками
Компания: MANGO OFFICE
Сайт: www.mango-office.ru
IT-решение: Mastakey - Система автоматизации хранения ключей и мерчендайзинга склада автомобилей
Описание: Комплекс Mastakey позволяет дилерским центрам и автопаркам:
• автоматически фиксировать историю состояния и местоположения ключей и автомобилей, также производить комплексный аудит всех транзакций со складом;
• повысить продуктивность персонала отдела продаж и снизить издержки на технические команды;
• осуществлять маркетинговую оптимизацию площадки хранения автомобилей;
• обеспечить контроль сохранности склада, исключив расходы, связанные с восстановительным ремонтом и изготовлением утерянных ключей;
• повысить уровень клиентской удовлетворенности.
Мы также представляем новую версию продукта для тестовых парков: модуль позволит сократить время ожидания оформления документов для клиента до считанных секунд за счет автоматического распознавания документов и обеспечит учет всех тестовых поездок.
Компания: Mastakey
Сайт: mastakey.ru
IT-решение: Фотостенд 360 - Запатентованный съёмочный комплекс для эффективного онлайн-продвижения автомобилей в наличии
Описание: Фотостенд-360
• в 3 раза ускоряет фотосъёмку;
• увеличивает оборачиваемость склада до 15%;
• доступен в модификациях для размещения как внутри здания, так и на улице.
В качестве самостоятельного решения доступно мобильное приложение для панорамной съёмки интерьера и экстерьера, которое позволяет:
• привлечь до 40% дополнительного трафика с классифайдов;
• увеличить конверсию инвестиций в цифровые каналы в среднем на 26%;
• обеспечить вовлечение онлайн-покупателя с помощью нового пользовательского опыта.
Компания: Фотостенд-360
Сайт: Фотостенд-360.рф
IT-решение: ERP- система для бизнеса автомобилей с пробегом
Описание: Система, позволяющая правильно купить автомобиль с пробегом и реализовать его с максимальной прибылью
Компания: Автосеть РФ
Сайт:http: автосеть.рф
IT-решение: AudaWatch
Описание: решение для отслеживания статуса ремонта транспортного средства
Компания: Аудатэкс
Сайт:http: audatex.ru
IT-решение: AudaSmart
Описание: сервис для описания повреждений автомобиля с места ДТП и оценки стоимости его ремонта
Компания: Аудатэкс
Сайт:http: audatex.ru
IT-решение: интерактивная система Electude
Описание: Новая для рынка РФ, интерактивная система аттестации и обучения специалистов автосервисов
Компания: Легион-Автодата
Сайт:http: autodata.ru/electude/
IT-решение: AvtoBooking.Ru
Описание: Анонимный закрытый аукцион avtobooking.ru
Компания: Автобукинг
Сайт: avtobooking.ru
IT-решение: Платформенный виртуальный шоу-рум Vizio
Описание: Интерактивный сервис, представляющий новый формат взаимодействия покупателей с автомобильными брендами – самостоятельно, в любом дилерском центре или на промо-площадках. Позволяет выбрать модель и комплектацию, изучить ее в масштабе 1 к 1 в режиме дополненной реальности, просмотреть официальные промо-материалы, оставить заявку на тест-драйв или заказ автомобиля. Серверная структура платформы позволяет обобщать анализ пользовательских предпочтений и обеспечивает контроль и унификацию представленного в системе контента на всех площадках.
Компания: Remagic group
Сайт:remagic.studio
IT-решение: Мобильное приложение «Авто Тюнинг AR»
Описание:
Мобильное приложение, позволяющее примерить колесные диски на любое авто в режиме дополненной реальности. Приложение является частью экосистемы «Умное потребление», осуществляющей новый подход к взаимодействию покупателя и продавца в эпоху цифровых продаж.
Компания: Авто Тюнинг AR
Сайт: умноепотребление.рф
IT-решение: TradeDealer.ru – платформа онлайн-продаж
Описание: TradeDealer - это платформа онлайн-продаж автомобилей для дилеров, холдингов и производителей авто. Пользователь получает всю необходимую информацию и обслуживание, как если бы он уже был в автосалоне. На Платформе он может:
- выбрать автомобиль в наличии
- получить спец.предложение
- рассчитать стоимость своего авто в трейд-ин
- рассчитать платеж по кредиту
- заказать страховку
- купить доп. оборудование или запчасти
- записаться на сервис
Компания: TradeDeaeler.ru
Сайт: tradedealer.ru