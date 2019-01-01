Регистрация

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Участие в качестве делегата

Стоимость участия:

Для автодилеров/СТО - 9 900 рублей;

Для компаний автомобильного бизнеса - 14 900 рублей;

Для консалтинговых и IT компаний, классифайдов - 19 900 рублей.

Стоимость участия второго, третьего и более представителей расчитывается по запросу

В стоимость участия входит:

посещение всех секций конференции, экспозиции, информационные материалы, кейтеринг.

    Вы так же можете подать заявку на выступление на IT-Революции! 

    По вопросам обращайтесь:
    Александра Букина: avb@autostat.ru, +7 937 665 2143, +7 499 685 01 51 (12)
    Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)
    Владимир Семаков: vs@autostat.ru, +7 926 361 4554

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