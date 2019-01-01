Регистрация

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Участие в качестве делегата
Стоимость участия:
Для автодилеров/СТО - 9 900 рублей;
Для компаний автомобильного бизнеса - 14 900 рублей;
Для консалтинговых и IT компаний, классифайдов - 19 900 рублей.
Стоимость участия второго, третьего и более представителей расчитывается по запросу
В стоимость участия входит:
посещение всех секций конференции, экспозиции, информационные материалы, кейтеринг.
Вы так же можете подать заявку на выступление на IT-Революции!
По вопросам обращайтесь:
Александра Букина: avb@autostat.ru, +7 937 665 2143, +7 499 685 01 51 (12)
Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)
Владимир Семаков: vs@autostat.ru, +7 926 361 4554