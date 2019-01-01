Программа
|09.00-09.30
|Регистрация / Приветственный кофе
|09.30-10.00
|Интервью на сцене с Иваном Мишаниным - сооснователем и генеральным директором компании Bright Box
Ведущий: Сергей Целиков
|10.00-12.15
1 сессия
- Выигрышная стратегия для продажи авто
Иван Гуз, Авито Авто
- Мобильный сотрудник дилерского центра. Оптимизация ТОиР
Лариса Петрова, Samsung
- Haraba - система управления автобизнесом
Гаджи Курбанов, Haraba
- Стек маркетинговых технологий для автодилеров
Валерий Пащенко, СoMagic
- Carwego - уникальный сервис с объявлениями о покупке и продаже автомобилей. Новый канал активных продаж для автодилеров
Кирилл Кириченко, Антон Клименков, Carwego
- Каждому сегменту – свой подход. Кейс ГК Авилон
Евгений Губский, ГК Авилон; Александра Перепеченко, VBI
|12.15-12.35
|Кофе-брейк, общение
|12.35-14.35
2 сессия Конкурс IT-решений
- Профессиональные IT-решения для управления бизнес-процессами дилерского центра
- IT-платформы для реализации автомобилей
- IT-решения для склада
- IT-продукты для автосервиса
- Программы автоматизации приемки и осмотра автомобилей
- Рекламная аналитика, таргетинг, рекламные платформы, решения для увеличения конверсии, сегментации клиентов
- Мобильность и мобилизация для автобизнеса
- Классифайды
- VR - технологии для автобизнеса
|14.35-15.25
|Обед
|15.25-16.40
- Возможности Big Data в проверке автомобилей и водителей
Николай Друкман, АвтоКод
- Менеджер по продажам + Искусственный интеллект = ?
Позняков Олег, BestFitMe
- Нейросети для повышения эффективности бизнеса
Денис Долматов, CarPrice
|16.40-17.45
3 сессия Ток-шоу #TheFutureIsHere
Вопросы к обсуждению:
- технологии, которые уже изменяют авторынок в США.
- как эти новации приживаются на российском авторынке.
- какие технологические решения способны кардинально изменить российский авторитейл.
- удачные и негативные примеры внедрения новейших технологических решений в дилерском бизнесе.
Модераторы: Сергей Целиков, Сергей Удалов
Эксперты: Денис Мигаль, Александр Усольцев, Артем Бобцов, Александр Эрнезакс, Денис Долматов
|17.45-18.05
|Кофе-брейк, общение
|18.05-18.45
Подведение итогов конкурса, награждение победителей
Розыгрыш подарков