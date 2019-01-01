АВТОСТАТ | Спикеры

Спикеры

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Список докладчиков находится в стадии формирования.

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Иван Мишанин, сооснователь и генеральный директор, Bright Box

До основания своей компании работал директором по развитию бизнеса в компании Incadea, глобальном поставщике IT решений и услуг для предприятий оптовой и розничной торговли автомобилями, начав свою карьеру в автобизнесе с менеджера в одном из подразделений компании.

В 2012 году основал компанию Bright Box, вендор connected car решений для автопроизводителей. Основной продукт компании – облачная платформа Remoto, позволяющая автопроизводителю, представительству и дилеру увеличивать возврат клиента в дилерскую сеть за счет данных с автомобиля, а автовладельцу получать большой набор сервисов через смартфон. В 2017 году Bright Box стал частью глобальной страховой группы Zurich. Сегодня услугами компании пользуются такие компании, как Honda, Hyundai, Nissan, Infinity, Toyota, BMW, SAIC and более 1500 автодилеров по всему миру.

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Иван Гуз, директор вертикали Авто, Avito АВТО

Новые возможности по увеличению и упрощению продаж  для автодилеров

Видео выступления

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Лариса Петрова, Key account manager, SAMSUNG Electronics Russia

Мобильный сотрудник дилерского центра. Оптимизация Тои Р

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Валерий Пащенко, CMO, СoMagic

Стек маркетинговых технологий для автодилеров
1. Что такое стек маркетинговых технологий
2. Принципы организации стека маркетинговых технологий
3. Стек сегодняшнего дня. Лучше инструменты и решения в стеке технологий современного маркетолога дилерского центра

Видео выступления

Гаджи-Курбанов

Гаджи Курбанов, операционный директор, основатель, Haraba

Haraba - система управления автобизнесом

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Николай Друкман, коммерческий директор, "АвтоКод"

Возможности Big Data в проверке автомобилей и водителей

Олег-Поздняков.jpg

Олег Позняков, руководитель по продукту BestFit, BestFit

Менеджер по продажам + Искусственный интеллект = ?

Видео выступления

Денис-Долматов.jpg

Денис Долматов, генеральный директор, CarPrice

Нейросети для повышения эффективности бизнеса

Видео выступления

Евгений-Шаповалов.jpg

Евгений Шаповалов, исполнительный директор, Remagic group

Платформенный виртуальный шоу-рум Vizio

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Олег Сидоров, CEO, Remagic group

Платформенный виртуальный шоу-рум Vizio

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Кирилл Кириченко, руководитель отдела маркетинга, Carwego

Carwego.ru - уникальный сервис с объявлениями о покупке и продаже автомобилей. Новый канал активных продаж для автодилеров

Видео выступления

Евгений-Губский.jpg

Евгений Губский, ГК Авилон

Каждому сегменту – свой подход. Кейс ГК Авилон

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Александра Перепеченко, VBI

Каждому сегменту – свой подход. Кейс ГК Авилон

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Дмитрий Батов, операционный Директор CarOperator Group

IT-решение для проактивного управления жизненным циклом автомобиля

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Евгений Курышов, руководитель направления Digital, CarOperator Group

IT-решение для проактивного управления жизненным циклом автомобиля

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Александр Усольцев, CEO, Mastakey

эксперт ток-шоу #TheFutureIsHere

Александр_Эрнезакс.jpg

Александр Эрнезакс, директор по маркетингу и ИТ, ПЕТРОВСКИЙ АВТОЦЕНТР

эксперт ток-шоу #TheFutureIsHere

Артем-Бобцов.jpg

Артём Бобцов, независимый эксперт, визионер

эксперт ток-шоу #TheFutureIsHere

Денис-Мигаль.jpg

Денис Мигаль, CEO Fresh Auto, вице-президент РОАД

эксперт ток-шоу #TheFutureIsHere

Мария_Вола.jpg

Мария Вола, директор по развитию бизнеса регион Европа, Ближний Восток и Африка, AbaltaTech Inc.

эксперт ток-шоу #TheFutureIsHere

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