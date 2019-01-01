Список докладчиков находится в стадии формирования.

Иван Мишанин, сооснователь и генеральный директор, Bright Box

До основания своей компании работал директором по развитию бизнеса в компании Incadea, глобальном поставщике IT решений и услуг для предприятий оптовой и розничной торговли автомобилями, начав свою карьеру в автобизнесе с менеджера в одном из подразделений компании.

В 2012 году основал компанию Bright Box, вендор connected car решений для автопроизводителей. Основной продукт компании – облачная платформа Remoto, позволяющая автопроизводителю, представительству и дилеру увеличивать возврат клиента в дилерскую сеть за счет данных с автомобиля, а автовладельцу получать большой набор сервисов через смартфон. В 2017 году Bright Box стал частью глобальной страховой группы Zurich. Сегодня услугами компании пользуются такие компании, как Honda, Hyundai, Nissan, Infinity, Toyota, BMW, SAIC and более 1500 автодилеров по всему миру.