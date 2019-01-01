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Список докладчиков находится в стадии формирования.
Иван Мишанин, сооснователь и генеральный директор, Bright Box
До основания своей компании работал директором по развитию бизнеса в компании Incadea, глобальном поставщике IT решений и услуг для предприятий оптовой и розничной торговли автомобилями, начав свою карьеру в автобизнесе с менеджера в одном из подразделений компании.
В 2012 году основал компанию Bright Box, вендор connected car решений для автопроизводителей. Основной продукт компании – облачная платформа Remoto, позволяющая автопроизводителю, представительству и дилеру увеличивать возврат клиента в дилерскую сеть за счет данных с автомобиля, а автовладельцу получать большой набор сервисов через смартфон. В 2017 году Bright Box стал частью глобальной страховой группы Zurich. Сегодня услугами компании пользуются такие компании, как Honda, Hyundai, Nissan, Infinity, Toyota, BMW, SAIC and более 1500 автодилеров по всему миру.
Иван Гуз, директор вертикали Авто, Avito АВТО
Новые возможности по увеличению и упрощению продаж для автодилеров
Лариса Петрова, Key account manager, SAMSUNG Electronics Russia
Мобильный сотрудник дилерского центра. Оптимизация Тои Р
Валерий Пащенко, CMO, СoMagic
Стек маркетинговых технологий для автодилеров
1. Что такое стек маркетинговых технологий
2. Принципы организации стека маркетинговых технологий
3. Стек сегодняшнего дня. Лучше инструменты и решения в стеке технологий современного маркетолога дилерского центра
Гаджи Курбанов, операционный директор, основатель, Haraba
Haraba - система управления автобизнесом
Николай Друкман, коммерческий директор, "АвтоКод"
Возможности Big Data в проверке автомобилей и водителей
Олег Позняков, руководитель по продукту BestFit, BestFit
Менеджер по продажам + Искусственный интеллект = ?
Денис Долматов, генеральный директор, CarPrice
Нейросети для повышения эффективности бизнеса
Евгений Шаповалов, исполнительный директор, Remagic group
Платформенный виртуальный шоу-рум Vizio
Олег Сидоров, CEO, Remagic group
Платформенный виртуальный шоу-рум Vizio
Кирилл Кириченко, руководитель отдела маркетинга, Carwego
Carwego.ru - уникальный сервис с объявлениями о покупке и продаже автомобилей. Новый канал активных продаж для автодилеров
Евгений Губский, ГК Авилон
Каждому сегменту – свой подход. Кейс ГК Авилон
Александра Перепеченко, VBI
Каждому сегменту – свой подход. Кейс ГК Авилон
Дмитрий Батов, операционный Директор CarOperator Group
IT-решение для проактивного управления жизненным циклом автомобиля
Евгений Курышов, руководитель направления Digital, CarOperator Group
IT-решение для проактивного управления жизненным циклом автомобиля
Александр Усольцев, CEO, Mastakey
эксперт ток-шоу #TheFutureIsHere
Александр Эрнезакс, директор по маркетингу и ИТ, ПЕТРОВСКИЙ АВТОЦЕНТР
эксперт ток-шоу #TheFutureIsHere
Артём Бобцов, независимый эксперт, визионер
эксперт ток-шоу #TheFutureIsHere
Денис Мигаль, CEO Fresh Auto, вице-президент РОАД
эксперт ток-шоу #TheFutureIsHere
Мария Вола, директор по развитию бизнеса регион Европа, Ближний Восток и Африка, AbaltaTech Inc.
эксперт ток-шоу #TheFutureIsHere