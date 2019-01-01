УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

IT-решение: GPS/ГЛОНАСС трекер iON Connect Описание: iON Connect – это компактный трекер для OBD-II разъёма. Помимо онлайн-контроля местонахождения по спутниковым системам ГЛОНАСС/GPS, с использованием технологии Assisted GPS для мгновенного позиционирования, устройство анализирует стиль вождения, выставляя баллы, и информирует о ДТП и эвакуации. Компания: iRZ Мониторинг Сайт: irzonline.ru

IT-решение: Программа поиска запчастей QWEP Описание: Система QWEP: - покажет все предложения поставщиков в одно нажатие, останется выбрать лучшее и оформить заказ не выходя из программы; - организует прозрачность процессов закупки и продажи автозапчастей; - предоставит API для решения Ваших задач. Компания: QWEP Сайт: qwep.ru

IT-решение: AutoSpot Описание: онлайн платформа, объединяющая клиентов, желающих приобрести новое авто, и автодилеров. Для покупателей платформа работает по модели открытого маркетплейса автомобилей в наличии. Для автодилера платформа работает как канал продаж с интегрированной CRM-системой. Компания: AutoSpot Сайт: www.autospot.ru