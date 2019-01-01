АВТОСТАТ | УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

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ИРЗ.jpg

IT-решение: GPS/ГЛОНАСС трекер iON Connect
Описание: iON Connect – это компактный трекер для OBD-II разъёма. Помимо онлайн-контроля местонахождения по спутниковым системам ГЛОНАСС/GPS, с использованием технологии Assisted GPS для мгновенного позиционирования, устройство анализирует стиль вождения, выставляя баллы, и информирует о ДТП и эвакуации.
Компания: iRZ Мониторинг
Сайт: irzonline.ru

Видео-ролик выступления

QWEP.jpg

IT-решение: Программа поиска запчастей QWEP
Описание:  Система QWEP:
- покажет все предложения поставщиков в одно нажатие, останется выбрать лучшее и оформить заказ не выходя из программы;
- организует прозрачность процессов закупки и продажи автозапчастей;
- предоставит API для решения Ваших задач.
Компания: QWEP
Сайтqwep.ru

Видео-ролик выступления

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IT-решение: Система хранения ключей и мониторинга склада автомобилей Mastakey
Описание: Комплекс Mastakey автоматизирует процесс хранения ключей: с помощью оборудования и программного обеспечения происходит фиксация истории выдачи ключей сотрудникам, истории состояния и местоположения автомобиля.
Компания: Знак отличия
Сайтmastakey.ru

Видео-ролик выступления

Без-имени-1.jpg

IT-решение: Отраслевая Цифровая Платформа CarCoin
Описание: децентрализованная автомобильная торговая площадка на базе технологии блокчейн
КомпанияCarCoin
Сайтcarcoin.io

Видео-ролик выступления

autospot.jpg

IT-решение: AutoSpot
Описание: онлайн платформа, объединяющая клиентов, желающих приобрести новое авто, и автодилеров. Для покупателей платформа работает по модели открытого маркетплейса автомобилей в наличии. Для автодилера платформа работает как канал продаж с интегрированной CRM-системой.
КомпанияAutoSpot
Сайтwww.autospot.ru

Видео-ролик выступления

Без-имени-1.jpg

IT-решение: Первый профессиональный сервис для экспертного осмотра авто
Описание: пошаговая система позволяет составить высокопрофессиональный отчет об осмотре в считанные минуты. После составления отчета просто синхронизируйте его с сервером Carinspect и он станет доступен для просмотра не только Вам, но и по ссылке Вашим клиентам. 
Компания: CARLINK
Сайтcarlink.ru

black_orange_nophone.jpg

IT-решение: CallKeeper
Описание: продукт для маркетологов и аналитиков для увеличения конверсии на сайте «посетитель-звонок», анализа трафика, оптимизации расходов, повышения usability сайта. 
КомпанияCallKeeper
Сайтcallkeeper.ru

Видео-ролик выступления

autoILSA.jpg

IT-решение: Back-end платформа для  автоклассифайда 2.0, как основа для создания эффективного маркетплейса
Описание: платформа Илса дает возможность любому популярному интернет-ресурсу (автопорталу, банку, лизинговой компании, медиа-проекту и т.д.) развернуть на своем сайте функциональность автоклассифайда по новым автомобилям, основанного на работе с заводскими кодами и, в силу этого, предоставляющего уникальные преимущества.
Компания: ИЛСА 
Сайтilsa.ru

Видео-ролик выступления

vvlogo-2_.jpg

IT-решение: Vehicle Visuals / Анатомия Автомобиля
Описание: Vehicle Visuals - анимационный продукт для визуализации неисправностей и работ по ТО, современный инструмент для коммуникации с клиентами и построения с ними  доверительных и прочных отношений
КомпанияVehicle Visuals 
Сайтautodata.ru

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IT-решение: Автосеть WEB
Описание: Инструмент для управления и контроля бизнеса автомобилей с пробегом. Включает блоки оценки при выкупе автомобилей с пробегом, по продаже, финансовых услуг, CRM-системы, складского учета, аналитики проведенных сделок, блок телемаркетинга, автоматическая выгрузка на классифайды, учет трафика, онлайн-ценообразование на автомобили с пробегом, учет сделок TRADE-IN.
Компания: АВТОСЕТЬ.РФ
Сайтавтосеть.рф

Видео-ролик выступления

Без-имени-1.jpg

IT-решение: Wilgood IS
Описание: IT-система для автоматизированного управления и роста эффективности НСТО. Минимизирует ручной труд и управление. Увеличивает прибыль автосервиса в 2 раза. SAAS-решение с элементами локальной децентрализации.
Компания: Вилгуд
Сайтwilgood.ru

CalltouchLogoDark.jpg

IT-решение: Calltouch
ОписаниеCalltouch - система аналитики, коллтрекинга и управления рекламой
КомпанияCalltouch
Сайтcalltouch.ru

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IT-решение: GetResponse (email-маркетинг)
Описание: Система email-маркетингa для продаж в автобизнесе
Компания: GetResponse Россия
Сайтwww.getresponse.ru

Видео-ролик выступления

aiscars.jpg

IT-решение: Сфера срочный выкуп
Описание: совмещенное решение по документообороту и CRM системе для вторичного рынка автомобилей на базе Пайтон
КомпанияAISCARS.ru
Сайтaiscars.ru

Видео-ролик выступления

wroom.jpg

IT-решение: WROOM
Описание: это Booking для владельцев автомобилей, которым нужен сервис - дилерский или качественный неофициальный. Увеличиваем загрузку сервиса.
Приводим новых платящих клиентов. Зарабатываем только если зарабатывает партнер (не лидогенератор!).
Компания: WROOM
Сайт: wroom.online

Видео-ролик выступления

Must.png

IT-решениеMUST
Описание: интернет-сервис для покупки, продажи и оценки подержанной коммерческой техники
Компания: MUST
Сайтmust.ru

autobot.jpg

IT-решениеЧатбот для мессенджеров AutoBOT24
Описание: Чатбот для популярных мессенджеров AutoBOT24 готов встретить потенциального клиента на сайте или в социальной сети, завести беседу с пользователем, выяснить все его потребности, уточнить где и когда пользователь мог бы пройти тест-драйв машины определенной марки, узнать контактные данные человека и передать их в отдел продаж или в сервис «Обратный звонок».
КомпанияAUTOsmm24
Сайтautosmm24.ru

Видео-ролик выступления

Intermark_logo.jpg

IT-решение: Mobile Fleet Management System
Описание: Программно-аппаратный комплекс дистанционной диагностики предназначенный для выявления и прогнозирования дефекта на ранней стадии его зарождения и для оценки различных параметров состояния автомобиля.
Компания: Интермарк Авто
Сайтial-group.com

Видео-ролик выступления

Роял-Капитал.png

IT-решение: SalesUP.ai
Описание: Технология, которая использует искусственный интеллект и машинное обучение, помогает выстраивать коммуникации с клиентом и сопоставлять их с автомобилем.
КомпанияSalesUP
Сайтsalesup.ai

Видео-ролик выступления

 

ВНЕКОНКУРСНОЕ IT-РЕШЕНИЕ

Без-имени-1.jpg

IT-решение: Приложение "Наведи!"
Описание: Мобильное приложение "Наведи" позволяет Вам показывать любую информацию потребителю при наведении камеры на вашу картинку. Красочное видео или презентация понятно и информативно расскажет о вашем продукте и привлечет новых клиентов.
Компания: Автобизнес-медиа
Сайтautomediapro.ru/navedy/

Результаты жеребьевки участников конкурса

компанияномер доклада
GETRESPONSE РОССИЯ1
AUTOSMM242
WROOM3
QWEP4
ИЛСА5
ЗНАК ОТЛИЧИЯ6
ВИЛГУД7
AUTOSPOT8
РОЯЛ КАПИТАЛ9
IRZ МОНИТОРИНГ10
CALLKEEPER11
ИНТЕРМАРК АВТО12
CALLTOUCH13
CARLINK14
MUST15
CARCOIN16
АВТОСЕТЬ.РФ17
VEHICLE VISUALS18
AISCARS.RU19

Супер приз конкурса IT-решений для автобизнеса - Портативный проектор Xperia Touch.
Превратит вашу стену или стол в интерактивный сенсорный экран:

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