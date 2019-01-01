УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

IT-решение: GPS/ГЛОНАСС трекер iON Connect
Описание: iON Connect – это компактный трекер для OBD-II разъёма. Помимо онлайн-контроля местонахождения по спутниковым системам ГЛОНАСС/GPS, с использованием технологии Assisted GPS для мгновенного позиционирования, устройство анализирует стиль вождения, выставляя баллы, и информирует о ДТП и эвакуации.
Компания: iRZ Мониторинг
Сайт: irzonline.ru
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IT-решение: Программа поиска запчастей QWEP
Описание: Система QWEP:
- покажет все предложения поставщиков в одно нажатие, останется выбрать лучшее и оформить заказ не выходя из программы;
- организует прозрачность процессов закупки и продажи автозапчастей;
- предоставит API для решения Ваших задач.
Компания: QWEP
Сайт: qwep.ru
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IT-решение: Система хранения ключей и мониторинга склада автомобилей Mastakey
Описание: Комплекс Mastakey автоматизирует процесс хранения ключей: с помощью оборудования и программного обеспечения происходит фиксация истории выдачи ключей сотрудникам, истории состояния и местоположения автомобиля.
Компания: Знак отличия
Сайт: mastakey.ru
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IT-решение: Отраслевая Цифровая Платформа CarCoin
Описание: децентрализованная автомобильная торговая площадка на базе технологии блокчейн
Компания: CarCoin
Сайт: carcoin.io
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IT-решение: AutoSpot
Описание: онлайн платформа, объединяющая клиентов, желающих приобрести новое авто, и автодилеров. Для покупателей платформа работает по модели открытого маркетплейса автомобилей в наличии. Для автодилера платформа работает как канал продаж с интегрированной CRM-системой.
Компания: AutoSpot
Сайт: www.autospot.ru
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IT-решение: Первый профессиональный сервис для экспертного осмотра авто
Описание: пошаговая система позволяет составить высокопрофессиональный отчет об осмотре в считанные минуты. После составления отчета просто синхронизируйте его с сервером Carinspect и он станет доступен для просмотра не только Вам, но и по ссылке Вашим клиентам.
Компания: CARLINK
Сайт: carlink.ru
IT-решение: CallKeeper
Описание: продукт для маркетологов и аналитиков для увеличения конверсии на сайте «посетитель-звонок», анализа трафика, оптимизации расходов, повышения usability сайта.
Компания: CallKeeper
Сайт: callkeeper.ru
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IT-решение: Back-end платформа для автоклассифайда 2.0, как основа для создания эффективного маркетплейса
Описание: платформа Илса дает возможность любому популярному интернет-ресурсу (автопорталу, банку, лизинговой компании, медиа-проекту и т.д.) развернуть на своем сайте функциональность автоклассифайда по новым автомобилям, основанного на работе с заводскими кодами и, в силу этого, предоставляющего уникальные преимущества.
Компания: ИЛСА
Сайт: ilsa.ru
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IT-решение: Vehicle Visuals / Анатомия Автомобиля
Описание: Vehicle Visuals - анимационный продукт для визуализации неисправностей и работ по ТО, современный инструмент для коммуникации с клиентами и построения с ними доверительных и прочных отношений
Компания: Vehicle Visuals
Сайт: autodata.ru
IT-решение: Автосеть WEB
Описание: Инструмент для управления и контроля бизнеса автомобилей с пробегом. Включает блоки оценки при выкупе автомобилей с пробегом, по продаже, финансовых услуг, CRM-системы, складского учета, аналитики проведенных сделок, блок телемаркетинга, автоматическая выгрузка на классифайды, учет трафика, онлайн-ценообразование на автомобили с пробегом, учет сделок TRADE-IN.
Компания: АВТОСЕТЬ.РФ
Сайт: автосеть.рф
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IT-решение: Wilgood IS
Описание: IT-система для автоматизированного управления и роста эффективности НСТО. Минимизирует ручной труд и управление. Увеличивает прибыль автосервиса в 2 раза. SAAS-решение с элементами локальной децентрализации.
Компания: Вилгуд
Сайт: wilgood.ru
IT-решение: Calltouch
Описание: Calltouch - система аналитики, коллтрекинга и управления рекламой
Компания: Calltouch
Сайт: calltouch.ru
IT-решение: GetResponse (email-маркетинг)
Описание: Система email-маркетингa для продаж в автобизнесе
Компания: GetResponse Россия
Сайт: www.getresponse.ru
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IT-решение: Сфера срочный выкуп
Описание: совмещенное решение по документообороту и CRM системе для вторичного рынка автомобилей на базе Пайтон
Компания: AISCARS.ru
Сайт: aiscars.ru
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IT-решение: WROOM
Описание: это Booking для владельцев автомобилей, которым нужен сервис - дилерский или качественный неофициальный. Увеличиваем загрузку сервиса.
Приводим новых платящих клиентов. Зарабатываем только если зарабатывает партнер (не лидогенератор!).
Компания: WROOM
Сайт: wroom.online
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IT-решение: MUST
Описание: интернет-сервис для покупки, продажи и оценки подержанной коммерческой техники
Компания: MUST
Сайт: must.ru
IT-решение: Чатбот для мессенджеров AutoBOT24
Описание: Чатбот для популярных мессенджеров AutoBOT24 готов встретить потенциального клиента на сайте или в социальной сети, завести беседу с пользователем, выяснить все его потребности, уточнить где и когда пользователь мог бы пройти тест-драйв машины определенной марки, узнать контактные данные человека и передать их в отдел продаж или в сервис «Обратный звонок».
Компания: AUTOsmm24
Сайт: autosmm24.ru
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IT-решение: Mobile Fleet Management System
Описание: Программно-аппаратный комплекс дистанционной диагностики предназначенный для выявления и прогнозирования дефекта на ранней стадии его зарождения и для оценки различных параметров состояния автомобиля.
Компания: Интермарк Авто
Сайт: ial-group.com
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IT-решение: SalesUP.ai
Описание: Технология, которая использует искусственный интеллект и машинное обучение, помогает выстраивать коммуникации с клиентом и сопоставлять их с автомобилем.
Компания: SalesUP
Сайт: salesup.ai
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ВНЕКОНКУРСНОЕ IT-РЕШЕНИЕ
IT-решение: Приложение "Наведи!"
Описание: Мобильное приложение "Наведи" позволяет Вам показывать любую информацию потребителю при наведении камеры на вашу картинку. Красочное видео или презентация понятно и информативно расскажет о вашем продукте и привлечет новых клиентов.
Компания: Автобизнес-медиа
Сайт: automediapro.ru/navedy/