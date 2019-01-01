Регистрация на Форум

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форум | программа | жюри | партнерство | регистрация | участники конкурса | нетворкинг
Доступны два типа участия:
I. Участие в Форуме
Стоимость (руб.) различается в зависимости от категории потенциального участника:
|Дилер
|6 990
|Стандарт*
|14 900
|Агентство**
|24 900
* - банки, страховые, лизинговые и другие компании
** - компании, предоставляющие рекламные, консалтинговые и информационные услуги, IT-решения, Интернет-площадки
Cкидка на второго и более участника - 50%
В стоимость участия входит:
посещение всех секций Форума, информационные материалы, кейтеринг.
Для регистрации, в качестве участника, заполните, пожалуйста, форму:
___________
II. Участие в
«Конкурсе стартапов и IT-решений для автобизнеса»
Для подачи заявки заполните, пожалуйста, форму:
По вопросам:
Александр Шацкий,
Руководитель отдела рекламы и партнерских отношений
+7 903 333 0234 (м.), +7 499 685 01 51
E-mail: ash@autostat.ru