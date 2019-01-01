АВТОСТАТ | Регистрация на Форум

Регистрация на Форум

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Доступны два типа участия:

I. Участие в Форуме

Стоимость (руб.) различается в зависимости от категории потенциального участника:

Дилер6 990
Стандарт*14 900
Агентство**24 900

* - банки, страховые, лизинговые и другие компании
** - компании, предоставляющие рекламные, консалтинговые и информационные услуги, IT-решения, Интернет-площадки
Cкидка на второго и более участника - 50% 

В стоимость участия входит:
посещение всех секций Форума, информационные материалы, кейтеринг.

Для регистрации, в качестве участника, заполните, пожалуйста, форму:

    ___________

    II. Участие в
    «Конкурсе стартапов и IT-решений для автобизнеса»

    Для подачи заявки заполните, пожалуйста, форму:

    По вопросам:
    Александр Шацкий,
    Руководитель отдела рекламы и партнерских отношений
    +7 903 333 0234 (м.), +7 499 685 01 51
    E-mail: ash@autostat.ru

     

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