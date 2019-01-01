АВТОСТАТ | Нетворкинг

Нетворкинг

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В течение Форума с 10.00 до 18.00 в зале "Библиотека" будет организован нетворкинг. Дружеская атмосфера и вкусный кофе поможет установлению контактов, знакомству и общению с коллегами.

Записаться на встречи можно будет непосредственно в день Форума, либо через приложение "Event Rocks" (iOS, Android).

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форум | программа | жюри | партнерство | регистрация | участники конкурса | нетворкинг  

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