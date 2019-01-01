Жюри конкурса

Дмитрий Калаев, директор акселератора ФРИИ С 2013 года руководит Акселератором ФРИИ, который прошли уже 350+ IT-стартапов, сооснователь программы «венчурного туризма» в Кремниевую Долину GoValley.ru и программы акселерации в США TechMafia, которая запустилась в 2017 году.

В прошлом - бизнес-ангел и управляющий партнер фонда RedButton (закрыл сделки на $10M), директор Сбербанк-Технологии в Екатеринбурге (развил компанию от ноля до 50+ человек за 6 месяцев, реализация проекта внедрения на 1 800 офисов), советник министра экономики Свердловской области. Cооснователь компании Naumen, которая прошла путь от 6 до 350+ сотрудников и миллиарда рублей выручки.

Александр Колошенко, президент ЗАО «Тойота Банк» До 2006 года в течение семи лет работал в Райффайзенбанке, четыре из которых отвечал за розницу и взаимодействие с малым бизнесом. После этого около трех лет сотрудничал с испанской группой Santander, два из которых занимал должность председателя правления «Сантандер Консьюмер Банка» в России.

С 2010 года – президент ЗАО «Тойота Банк»

Олег Мосеев, президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Родился в 1972 году в Симферополе. С 2005 по 2010 годы занимал должность финансового директора ГК «АвтоСпецЦентр», Москва. С 2010 года по настоящий момент является членом Совета директоров ГК «Блок Роско» (Иваново). С 2011 года является Вице-президентом Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». С 2016 года - Президент РОАД. Входит в экспертные советы при Минпромторге РФ, ФАС, и ЦБ РФ.

Андрей Тумкин, вертикальный менеджер продукта Avito Авто С 2014 года работает в Avitо, принимал активное участие в запуске проекта Автотека - сервису по проверке истории автомобиля по VIN-номеру. В прошлом менеджер продукта в автомобильных порталах Авторамблер и Quto.ru

Егор Рожков, руководитель направления цифровых технологий Департамента маркетинга компании РОЛЬФ Работает в автомобильном бизнесе с 2008 года. Начинал карьеру на позиции продавца-консультанта в компаниях «АСАКАР» и «Муса-Моторс», затем работал ведущим специалистом в департаменте развития продаж «Бизнес-Кар». С ноября 2012 - руководитель направления новых автомобилей и автомобилей с пробегом Департамента развития розницы компании РОЛЬФ. В 2017 назначен на должность руководителя направления цифровых технологий Департамента маркетинга компании РОЛЬФ.