Жюри конкурса

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Дмитрий Калаев, директор акселератора ФРИИ
С 2013 года руководит Акселератором ФРИИ, который прошли уже 350+ IT-стартапов, сооснователь программы «венчурного туризма» в Кремниевую Долину GoValley.ru и программы акселерации в США TechMafia, которая запустилась в 2017 году.
Александр Колошенко, президент ЗАО «Тойота Банк»
До 2006 года в течение семи лет работал в Райффайзенбанке, четыре из которых отвечал за розницу и взаимодействие с малым бизнесом. После этого около трех лет сотрудничал с испанской группой Santander, два из которых занимал должность председателя правления «Сантандер Консьюмер Банка» в России.
Олег Мосеев, президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры»
Родился в 1972 году в Симферополе. С 2005 по 2010 годы занимал должность финансового директора ГК «АвтоСпецЦентр», Москва. С 2010 года по настоящий момент является членом Совета директоров ГК «Блок Роско» (Иваново). С 2011 года является Вице-президентом Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». С 2016 года - Президент РОАД. Входит в экспертные советы при Минпромторге РФ, ФАС, и ЦБ РФ.
Андрей Тумкин, вертикальный менеджер продукта Avito Авто
С 2014 года работает в Avitо, принимал активное участие в запуске проекта Автотека - сервису по проверке истории автомобиля по VIN-номеру. В прошлом менеджер продукта в автомобильных порталах Авторамблер и Quto.ru
Егор Рожков, руководитель направления цифровых технологий Департамента маркетинга компании РОЛЬФ
Работает в автомобильном бизнесе с 2008 года. Начинал карьеру на позиции продавца-консультанта в компаниях «АСАКАР» и «Муса-Моторс», затем работал ведущим специалистом в департаменте развития продаж «Бизнес-Кар». С ноября 2012 - руководитель направления новых автомобилей и автомобилей с пробегом Департамента развития розницы компании РОЛЬФ. В 2017 назначен на должность руководителя направления цифровых технологий Департамента маркетинга компании РОЛЬФ.
Анна Игнатьева, издатель и главный редактор журнала "Трансервис.Автобизнес", руководитель ассоциации "Бизнес- ангелы Сибири"
С 2001 года основатель и руководитель ООО «Гранд Медиа» - агентства маркетинговых коммуникаций, специализирующегося на работе с автомобильным рынком.
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