IT-революция в автобизнесе

16.00 - 18.00

Пленарная сессия Incadea Russia, Антон Семячкин, менеджер продукта, Максим Коропченко, менеджер по развитию

Новый этап развития рынка: переход на профессиональные IT-решения для управления бизнес-процессами дилерского центра Carlink, Кирилл Кривуляк, генеральный директор

Использование аукционной IT платформы для организации процесса реализации автомобилей с пробегом. Использование мобильного приложения для организации осмотра и оценки транспортных средств Calltouch, Алексей Авдеев, генеральный директор

Исследование эффективности рекламных каналов для автомобильного рынка Navigine, Пётр Казаков, коммерческий директор

Учет посетителей дилерского центра в оффлайн, сегментирование аудиторий и таргетирование рекламы YouScan, Григорий Собинов, руководитель проектов

Система мониторинга и аналитики социальных медиа YouScan АвтоКод, Архаров Вячеслав, PR-директор

Bidgata для автобизнеса: революция в мире данных об автомобилях CarOperator, Борис Беленький, директор по операционной деятельности и развитию продуктов

Евгений Курышов, руководитель проекта CarDigital

Диджитал централизация как ключевой драйвер автобизнеса 5 поколения Подведение итогов конкурса Нетворкинг