АВТОСТАТ | IT-революция в автобизнесе

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IT-революция в автобизнесе

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IT-revolution 2017

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ...

24 октября, 2017
Москва, «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» (адрес, карта)

Аудитория форума - B2B-автобизнес:

Проекты, агентства, представители автобизнеса, инвесторы, руководители и владельцы бизнеса
В программе:
Доклады о новых трендах в автомобильном бизнесе
Конкурс IT-решений попасть на конкурс
Нетворкинг между разработчиками и представителями автобизнеса

Жюри конкурса:

Олег Мосеев, РОАД, Президент
Александр Колошенко, Тойота Банк, президент
Дмитрий Калаев, ФРИИ, Директор акселератора
Андрей Тумкин, Avito Авто, вертикальный менеджер продукта Avito Авто
Егор Рожков, Рольф, Руководитель направления цифровых технологий Департамента маркетинга компании Рольф
Анна Игнатьева, «Бизнес-ангелы Сибири», основатель и руководитель;  "Автобизнес - медиа", главный редактор журнала "Транссервис. Автобизнес"

Участники конкурса: Carcoin; iRZ Мониторинг; WROOM; Carlink; Mastakey; Calltouch; Легион Автодата; Callkeeper... и другие.

С 10.00 и до окончания форума зал "Библиотека" - это зона нетворкинга!
Записаться на встречи можно будет непосредственно в день Форума, либо через приложение "Event Rocks" (iOSAndroid).

ПРОГРАММА

08.30 - 09.30Регистрация/Приветственный кофе
09.30 - 11.00Пленарная сессия «The future is here!»
  • Сергей Целиков, АВТОСТАТ
  • Алексей Еремчук, Игорь Антаров, Moscow Tesla Club  видео-презентация 
  • Роман Ферштер, Mobileye 
  • Борис Ионов, Электронный паспорт
  • Сергей Литвиненко, Avito Авто
11.00 - 11.20Кофе-брейк
11.20 - 13.00Конкурс IT-решений (1 часть)
13.00 - 13.40Обед
13.40 - 14.00Роман Цупер, АВТО.ру
14.00 - 15.40Конкурс IT-решений (2 часть)
15.40 - 16.00Кофе-брейк
16.00 - 18.00

Пленарная сессия

Incadea RussiaАнтон Семячкин, менеджер продукта, Максим Коропченко, менеджер по развитию
Новый этап развития рынка: переход на профессиональные IT-решения для управления бизнес-процессами дилерского центра

CarlinkКирилл Кривуляк, генеральный директор
Использование аукционной IT платформы для организации процесса реализации автомобилей с пробегом. Использование мобильного приложения для организации осмотра и оценки транспортных средств

CalltouchАлексей Авдеев, генеральный директор 
Исследование эффективности рекламных каналов для автомобильного рынка

Navigine, Пётр Казаков, коммерческий директор
Учет посетителей дилерского центра в оффлайн, сегментирование аудиторий и таргетирование рекламы

YouScanГригорий Собинов, руководитель проектов
Система мониторинга и аналитики социальных медиа YouScan

АвтоКод, Архаров Вячеслав, PR-директор
Bidgata для автобизнеса: революция в мире данных об автомобилях

CarOperator, Борис Беленький, директор по операционной деятельности и развитию продуктов
Евгений Курышов, руководитель проекта CarDigital
Диджитал централизация как ключевой драйвер автобизнеса 5 поколения

Подведение итогов конкурса

Нетворкинг

Возможны 3 варианта участия:

I. Участие в «Конкурсе стартапов и IT-решений для автобизнеса»

Потенциальные участники могут подать заявку на конкурс по двум категориям:

  1. Идея / стартап
  2. Компания / рабочее IT-решение

Набор заявок до 1 октября 2017 года.

II. Участие в Форуме

  • Увидите самые интересные бизнес-идеи в сфере IT-технологий для автобизнеса
  • Встретитесь и пообщаетесь как с разработчиками, так и с инвесторами
  • Поймете во что вкладываются деньги в IT-сфере
  • Станете участником шоу по оценке участников и выбору победителя

III. Стать Партнером (получить приз)

IT - революция

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

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ЗОЛОТОЙ ПАРТНЁР

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ЗОЛОТОЙ ПАРТНЁР
Incadea.png   

ЗОЛОТОЙ ПАРТНЁР
carlink_logo_updated.png   

СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЁР


YouScan_Logo_Large_burned.png   

СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЁР


navigine-logo-gor.jpg

СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЁР

CalltouchLogoDark (1).png   

СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЁР

caroperator.jpg

СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЁР

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ИНФОРМАЦИОНЫЕ ПАРТНЁРЫ

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