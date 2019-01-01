IT-революция в автобизнесе

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форум | программа | жюри | партнерство | регистрация | участники конкурса | нетворкинг
24 октября, 2017
Москва, «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» (адрес, карта)
Аудитория форума - B2B-автобизнес:
Проекты, агентства, представители автобизнеса, инвесторы, руководители и владельцы бизнеса
В программе:
Доклады о новых трендах в автомобильном бизнесе
Конкурс IT-решений попасть на конкурс
Нетворкинг между разработчиками и представителями автобизнеса
Олег Мосеев, РОАД, Президент
Александр Колошенко, Тойота Банк, президент
Дмитрий Калаев, ФРИИ, Директор акселератора
Андрей Тумкин, Avito Авто, вертикальный менеджер продукта Avito Авто
Егор Рожков, Рольф, Руководитель направления цифровых технологий Департамента маркетинга компании Рольф
Анна Игнатьева, «Бизнес-ангелы Сибири», основатель и руководитель; "Автобизнес - медиа", главный редактор журнала "Транссервис. Автобизнес"
Участники конкурса: Carcoin; iRZ Мониторинг; WROOM; Carlink; Mastakey; Calltouch; Легион Автодата; Callkeeper... и другие.
С 10.00 и до окончания форума зал "Библиотека" - это зона нетворкинга!
Записаться на встречи можно будет непосредственно в день Форума, либо через приложение "Event Rocks" (iOS, Android).
|08.30 - 09.30
|Регистрация/Приветственный кофе
|09.30 - 11.00
|Пленарная сессия «The future is here!»
|11.00 - 11.20
|Кофе-брейк
|11.20 - 13.00
|Конкурс IT-решений (1 часть)
|13.00 - 13.40
|Обед
|13.40 - 14.00
|Роман Цупер, АВТО.ру
|14.00 - 15.40
|Конкурс IT-решений (2 часть)
|15.40 - 16.00
|Кофе-брейк
|16.00 - 18.00
Пленарная сессия
Incadea Russia, Антон Семячкин, менеджер продукта, Максим Коропченко, менеджер по развитию
Carlink, Кирилл Кривуляк, генеральный директор
Calltouch, Алексей Авдеев, генеральный директор
Navigine, Пётр Казаков, коммерческий директор
YouScan, Григорий Собинов, руководитель проектов
АвтоКод, Архаров Вячеслав, PR-директор
CarOperator, Борис Беленький, директор по операционной деятельности и развитию продуктов
Подведение итогов конкурса
Возможны 3 варианта участия:
I. Участие в «Конкурсе стартапов и IT-решений для автобизнеса»
Потенциальные участники могут подать заявку на конкурс по двум категориям:
Набор заявок до 1 октября 2017 года.
II. Участие в Форуме
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
ЗОЛОТОЙ ПАРТНЁР
СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЁР
СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЁР
СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЁР
СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЁР
СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЁР
ИНФОРМАЦИОНЫЕ ПАРТНЁРЫ