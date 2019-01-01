АВТОСТАТ | регистрация

регистрация

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Стоимость участия в форуме различается в зависимости от категории потенциального участника (руб.):

Дилер6 990
Стандарт*14 900
Агентство**24 900
банки, страховые, лизинговые и другие подобные компании
** компании, предоставляющие рекламные, консалтинговые и информационные услуги, IT-решения, Интернет-площадки

Cкидка на второго и более участника - 50% 

В стоимость участия входит:
посещение всех секций Форума, информационные материалы, кейтеринг.

Для регистрации, в качестве участника, заполните, пожалуйста, форму:

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