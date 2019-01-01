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форум | партнерство | регистрация
Стоимость участия в форуме различается в зависимости от категории потенциального участника (руб.):
|Дилер
|6 990
|Стандарт*
|14 900
|Агентство**
|24 900
|*
|банки, страховые, лизинговые и другие подобные компании
|**
|компании, предоставляющие рекламные, консалтинговые и информационные услуги, IT-решения, Интернет-площадки
Cкидка на второго и более участника - 50%
В стоимость участия входит:
посещение всех секций Форума, информационные материалы, кейтеринг.
Для регистрации, в качестве участника, заполните, пожалуйста, форму: