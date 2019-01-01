регистрация

Стоимость участия в форуме различается в зависимости от категории потенциального участника (руб.):

Дилер 6 990 Стандарт* 14 900 Агентство** 24 900

* банки, страховые, лизинговые и другие подобные компании ** компании, предоставляющие рекламные, консалтинговые и информационные услуги, IT-решения, Интернет-площадки

Cкидка на второго и более участника - 50%

В стоимость участия входит:

посещение всех секций Форума, информационные материалы, кейтеринг.

Для регистрации, в качестве участника, заполните, пожалуйста, форму: