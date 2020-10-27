IT-революция в автобизнесе 2020

18:00–21:00



IT-технологии производителей автомобилей



Онлайн стрим с представителями производителей и дистрибьюторов автомобилей об IT-новинках в оборудовании автомобилей, а также в производстве и бизнес-процессах

Соорганизатор онлайн-стрима Auto.mail.ru

21:00–00:00 (27.10.2020)



Ночной эфир



Автомобильные новинки 2020 года.

Автомобили, технологии, инновации.



00:00–09:45 (28.10.2020)



Ночной эфир



Видео-презентации IT-разработчиков, участников конкурса «IT-решений в автобизнесе» в рамках «IT-Революции 2020».