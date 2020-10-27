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27-28 октября 2020 года с 18:00 мск (27.10) - 18:00 мск (28.10) состоится Форум IT-решений в автобизнесе «IT-революция в автобизнесе - 2020» в формате online!
Форматы участия: «участник форума», «участник конкурса», «партнер»
Аудитория: руководители и собственники автобизнеса, маркетологи, аналитики, IT-специалисты, автодилеры, сервисмены, Интернет-агентства, представители финансовых организаций и страховых компаний.
|27 октября, вторник
|Ночной эфир
|28 октября, среда
18:00–21:00
|21:00–00:00 (27.10.2020)
Ночной эфир
Автомобильные новинки 2020 года.
Автомобили, технологии, инновации.
00:00–09:45 (28.10.2020)
Ночной эфир
Видео-презентации IT-разработчиков, участников конкурса «IT-решений в автобизнесе» в рамках «IT-Революции 2020».
|09:45–10:00
Второй рабочий день форума
Утренний кофе с АВТОСТАТ
10:00–13:00
Конкурс IT решений для автобизнеса
IT-инструменты:
Цифровизация автобизнеса-2020.
Настоящее и будущее...
15:00–16:00
Специальный проект от экспертного жюри.
Итоги конкурса по решению экспертного жюри.
По вопросам участия и партнерства обращайтесь: