IT-революция в автобизнесе 2020 | АВТОСТАТ

Прочитали 39 раз

IT-революция в автобизнесе 2020

IT-революция в автобизнесе 2020

27-28 октября 2020 года с 18:00 мск (27.10) - 18:00 мск (28.10) состоится Форум IT-решений в автобизнесе «IT-революция в автобизнесе - 2020» в формате online!

Форматы участия: «участник форума», «участник конкурса», «партнер»

Аудитория: руководители и собственники автобизнеса, маркетологи, аналитики, IT-специалисты, автодилеры, сервисмены, Интернет-агентства, представители финансовых организаций и страховых компаний.

Зарегистрироваться в качестве:

конкурс.png      форум.png

партнёр.png

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА

27 октября, вторникНочной эфир28 октября, среда

18:00–21:00

IT-технологии производителей автомобилей

Онлайн стрим с представителями производителей и дистрибьюторов автомобилей об IT-новинках в оборудовании автомобилей, а также в производстве и бизнес-процессах

лого-майл.png
Соорганизатор онлайн-стрима Auto.mail.ru

21:00–00:00 (27.10.2020)

Ночной эфир

Автомобильные новинки 2020 года.
Автомобили, технологии, инновации.

00:00–09:45 (28.10.2020)

Ночной эфир

Видео-презентации IT-разработчиков, участников конкурса «IT-решений в автобизнесе» в рамках «IT-Революции 2020».		09:45–10:00

Второй рабочий день форума
Утренний кофе с АВТОСТАТ

10:00–13:00

Конкурс IT решений для автобизнеса

IT-инструменты:
  • для управления бизнес-процессами дилерского центра
  • для реализации автомобилей
  • для работы склада
  • для автосервиса
  • подбора запчастей
  • программы автоматизации приемки и осмотра автомобилей
  • рекламная аналитика, таргетинг, рекламные платформы, решения для увеличения конверсии, сегментации клиентов
  • VR-технологии для автобизнеса, и многое другое.
13:00–15:00

Цифровизация автобизнеса-2020.
Настоящее и будущее...

15:00–16:00

Специальный проект от экспертного жюри.
Итоги конкурса по решению экспертного жюри.

По вопросам участия и партнерства обращайтесь:

  • Александра Букина: avb@autostat.ru, +7 937 665 2143,  +7 499 685 01 51 (12)
  • Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно