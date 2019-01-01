Спикеры и эксперты

Алексей Калицев, управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ",

генеральный директор Hyundai Mobility Lab

Цифровая эпоха в автобизнесе: новые вызовы, тренды и решения

Александр Гурко, НТИ Автонет, НП "ГЛОНАСС"

Цифровизация: среда обитания автомобилей

Сергей Бургазлиев,советник при Минэкономразвития РФ

по вопросам автомобильной отрасли

Система СИТЭМ. Цифровизация отрасли газомоторной техники

и экомониторинг

Александр Эрнезакс, генеральный директор, digital-агентство Edsion

Мобильный маркетинг-2020. Исследование тенденций и перспективы

для авторитейла

Александр Усольцев, Основатель и CEO, Mastakey

Авто-классифайды и возможный переход к транзакционной модели

Олег Кузнецов, директор департамента электронной коммерции,

Авилон АГ

Как собирать small и big data и зачем?

Дмитрий Астрахан, руководитель отделов корпоративных продаж

автомобилей с пробегом и финансовых услуг, JaguarLandRover

Участник дискуссии "Новые автомобили и новые потребители"

Оксана Гецова, руководитель направления прямых продаж и

трансформации бизнеса, Volvo Car Russia

Участник дискуссии "Новые автомобили и новые потребители"

Филипп Осадчий, digitalization manager, BMW

Участник дискуссии "Новые автомобили и новые потребители"

Руcлан Шарибджанов, e-commerce manager, BMW

Участник дискуссии "Новые автомобили и новые потребители"

Андрей Коннов, генеральный директор Konnov Media,

журналист

Соцсети для автобизнеса, которые работают: как втянуть

подписчиков в игру, цель которой - продажа

Сергей Мазуренко, BrightBox

Николай Друкман, Spectrum

Максим Харитонов, MaxPoster

Ксюша Ревзина, VBI

Константин Шибенков, Автосеть РФ

Евгений Курышов, Caroperator

Дмитрий Батов, Caroperator

Дмитрий Третьяков, getsalesapp

Дмитрий Савченко, Тизер

Гаджи Курбанов, Haraba

Александр Гордов, Московский Программный Сервис

Александр Брит, CM Expert

Алексей Шалин, АСТ

Никита Мысик, Robasta

Екатерина Лазарева, FUTUREX

Иван Юнин, авто mail.ru

Николай Кондрабаев, DRIVE2.ru

Артур Саркисян, Яндекс