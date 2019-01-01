АВТОСТАТ | Спикеры и эксперты

Спикеры и эксперты

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Алексей Калицев, управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ",
генеральный директор Hyundai Mobility Lab
Цифровая эпоха в автобизнесе: новые вызовы, тренды и решения

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Александр Гурко, НТИ Автонет, НП "ГЛОНАСС"
Цифровизация: среда обитания автомобилей

Сергей-Бургазлиев.jpg

Сергей Бургазлиев,советник при Минэкономразвития РФ
по вопросам автомобильной отрасли
Система СИТЭМ. Цифровизация отрасли газомоторной техники
и экомониторинг

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Александр Эрнезакс, генеральный директор, digital-агентство Edsion
Мобильный маркетинг-2020. Исследование тенденций и перспективы
для авторитейла

Александр-Усольцев.png

Александр Усольцев, Основатель и CEO, Mastakey
Авто-классифайды и возможный переход к транзакционной модели

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Олег Кузнецов, директор департамента электронной коммерции,
Авилон АГ
Как собирать small и big data и зачем?

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Дмитрий Астрахан, руководитель отделов корпоративных продаж
автомобилей с пробегом и финансовых услуг, JaguarLandRover
Участник дискуссии "Новые автомобили и новые потребители"

Оксана-Гецова.png

Оксана Гецова, руководитель направления прямых продаж и
трансформации бизнеса, Volvo Car Russia
Участник дискуссии "Новые автомобили и новые потребители"

Филипп-Осадчий.png

Филипп Осадчий, digitalization manager, BMW
Участник дискуссии "Новые автомобили и новые потребители"

Руслан-Шарибджано.png

Руcлан Шарибджанов, e-commerce manager, BMW
Участник дискуссии "Новые автомобили и новые потребители"

Андрей-Коннов.png

Андрей Коннов, генеральный директор Konnov Media,
журналист
Соцсети для автобизнеса, которые работают: как втянуть
подписчиков в игру, цель которой - продажа

Сергей-Мазуренко-Bright-Box.jpg

Сергей Мазуренко, BrightBox

Николай-Друкман-Spectrum.jpg

Николай Друкман, Spectrum

Максим-Харитонов-MaxPoster.jpg

Максим Харитонов, MaxPoster

Ксюша-Ревзина-VBI.jpg

Ксюша Ревзина, VBI

Константин Шибенков-Автосеть-РФ.jpg

Константин Шибенков, Автосеть РФ

Евгений-Курышов-Caroperator.jpg

Евгений Курышов, Caroperator

Дмитрий-Батов-Caroperator.jpg

Дмитрий Батов, Caroperator

Дмитрий-Третьяков-getsalesapp.jpg

Дмитрий Третьяков, getsalesapp

Дмитрий Савченко-Тизер.jpg

Дмитрий Савченко, Тизер

Гаджи-Курбанов-Haraba.jpg

Гаджи Курбанов, Haraba

Александр-Гордов-Моспрогсервис.jpg

Александр Гордов, Московский Программный Сервис

Александр-Брит-CM-Expert.jpg

Александр Брит, CM Expert

Алексей-Шалин-АСТ.jpg

Алексей Шалин, АСТ

Никита-Мысик-robasta.png

Никита Мысик, Robasta

Екатерина-Лазарева,-FUTUREX.png

Екатерина Лазарева, FUTUREX

Иван-Юнин,-авто-mail.ri.png

Иван Юнин, авто mail.ru

Николай-Кондрабаев,-DRIVE2.ru.png

Николай Кондрабаев, DRIVE2.ru

Артур-Саркисян,-Яндекс.png

Артур Саркисян, Яндекс

Борис-Ионов,-ЭПТС.png

Борис Ионов, директор департамента научно-технической
деятельности, ЭПТС
Системы электронных паспортов для автобизнеса. Динамика

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