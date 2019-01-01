Спикеры и эксперты

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Алексей Калицев, управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ",
генеральный директор Hyundai Mobility Lab
Цифровая эпоха в автобизнесе: новые вызовы, тренды и решения
Александр Гурко, НТИ Автонет, НП "ГЛОНАСС"
Цифровизация: среда обитания автомобилей
Сергей Бургазлиев,советник при Минэкономразвития РФ
по вопросам автомобильной отрасли
Система СИТЭМ. Цифровизация отрасли газомоторной техники
и экомониторинг
Александр Эрнезакс, генеральный директор, digital-агентство Edsion
Мобильный маркетинг-2020. Исследование тенденций и перспективы
для авторитейла
Александр Усольцев, Основатель и CEO, Mastakey
Авто-классифайды и возможный переход к транзакционной модели
Олег Кузнецов, директор департамента электронной коммерции,
Авилон АГ
Как собирать small и big data и зачем?
Дмитрий Астрахан, руководитель отделов корпоративных продаж
автомобилей с пробегом и финансовых услуг, JaguarLandRover
Участник дискуссии "Новые автомобили и новые потребители"
Оксана Гецова, руководитель направления прямых продаж и
трансформации бизнеса, Volvo Car Russia
Участник дискуссии "Новые автомобили и новые потребители"
Филипп Осадчий, digitalization manager, BMW
Участник дискуссии "Новые автомобили и новые потребители"
Руcлан Шарибджанов, e-commerce manager, BMW
Участник дискуссии "Новые автомобили и новые потребители"
Андрей Коннов, генеральный директор Konnov Media,
журналист
Соцсети для автобизнеса, которые работают: как втянуть
подписчиков в игру, цель которой - продажа
Сергей Мазуренко, BrightBox
Николай Друкман, Spectrum
Максим Харитонов, MaxPoster
Ксюша Ревзина, VBI
Константин Шибенков, Автосеть РФ
Евгений Курышов, Caroperator
Дмитрий Батов, Caroperator
Дмитрий Третьяков, getsalesapp
Дмитрий Савченко, Тизер
Гаджи Курбанов, Haraba
Александр Гордов, Московский Программный Сервис
Александр Брит, CM Expert
Алексей Шалин, АСТ
Никита Мысик, Robasta
Екатерина Лазарева, FUTUREX
Иван Юнин, авто mail.ru
Николай Кондрабаев, DRIVE2.ru
Артур Саркисян, Яндекс
Борис Ионов, директор департамента научно-технической
деятельности, ЭПТС
Системы электронных паспортов для автобизнеса. Динамика