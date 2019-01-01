Конкурс IT-решений

Описание : на сервисе Автоистория можно узнать историю эксплуатации транспортного средства и проверить владельца автомобиля (с помощью сервиса Checklic). Мы знаем, кто в данный момент выбирает авто и готовы этими данными делиться, чтобы наши клиенты стали вашими покупателями.

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