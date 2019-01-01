АВТОСТАТ | Конкурс IT-решений

Конкурс IT-решений

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Компания: СМ Эксперт
IT-решение: бизнес авто с пробегом. Инвестиционный подход

Описание: умная система по оценке и автоматическому управлению складом автомобилей с пробегом на основе интеллектуального анализа данных реального рынка.

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Компания: FUTUREX
IT-решение: АвтоИстория

Описание: на сервисе Автоистория можно узнать историю эксплуатации транспортного средства и проверить владельца автомобиля (с помощью сервиса Checklic). Мы знаем, кто в данный момент выбирает авто и готовы этими данными делиться, чтобы наши клиенты стали вашими покупателями.

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Компания: Макспостер
IT-решение: MaxPoster для автобизнеса 

Описаниеосновные направления решения - управление выкупом, стоком и продажами автомобилей с пробегом.

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Компания: Страховые брокеры «АСТ»
IT-решение: представляют Вашему вниманию уникальную экосистему FAST

Описание: IT-решение позволяет достигать стратегических и операционных целей F&I подразделений, эффективно управлять продажами. Страховой агрегатор FAST за одну минуту рассчитает и сформирует брендированное коммерческое предложение по КАСКО, ОСАГО, GAP, СЖ, другим финансовым и сервисным услугам.

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Компания: Метакар
IT-решение: «Всё в одном, или как сервисы «одного окна» помогают бизнесу автомобилей с пробегом»

Описание: система, собравшая необходимые инструменты и автоматизирующая работу всех участников бизнеса автомобилей с пробегом. - Основные блоки: Дэшборды, Хостес, CRM, Умные рассылки, Согласование оценок, Умный анализ цен, Умное фотографирование, Экспорт объявлений, Управление продажами, KPI бизнеса и сотрудников, Статистические отчеты. Печатные формы, Планы и протоколы

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Компания: Автосеть РФ
IT-решение: автосеть WEB

Описание: продукт для управления бизнесом и обеспечения качественной работы команд, работающих с клиентами. Интегрируется с разнообразными 1C и не создает дополнительную нагрузку на персонал, связанную с ручным дублированием данных, что минимизирует потенциальное количество ошибок. Закрывает практически все потребности бизнеса автомобилей с пробегом и не требует множественных интеграций между разными блоками и их поддержки с привлечением разработчиков.

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Компания: Московский программный сервис
IT-решение: МПС: Автодилер

Описание: ERP-система, позволяющая автоматизировать все процессы автосалона, автосервиса или компании, занимающейся торговлей в сфере авто бизнеса, с учетом маркетинговых процессов и мероприятий. МПС:Автодилер учится у каждого конкретного пользователя его манере ведения учета и его потребностям и одновременно подсказывает и заставляет его двигаться в правильном направлении.

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Компания: Getsalesapp
IT-решение: Мобильное приложение для съемки и отправки видео роликов getsalesapp

Описание: мобильное приложение Getsalesapp помогает мотивировать клиентов приезжать в дилерский центр через персональный видео маркетинг. Сегодня видео является одним из ключевых факторов, влияющих на принятие решения о покупке автомобиля. И мы предлагаем начать использовать данный формат применительно к коммуникациям дилер - покупатель.

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Компания: GUTE
IТ-решение: GUTE:tech

Описание: Комплексное IT-решение для продаж аксессуаров в автосалоне.

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Компания: Haraba
IT-решение: «Haraba Дилер»

Описание: автоматизация всех ключевых процессов при работе с автомобилем с пробегом – поиск, оценка, проверка, управление складом, постинг и коллтрекинг. Основой системы является автоматизация процесса поиска на классифайдах, где мы используем опыт профессиональных продавцов ("перекупов").

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Компания: Тизер
IT-решение: «Тизер.Авто - сервис для бизнеса автодилера»

Описание: автоматизированный инструмент для дистанционных продаж автомобилей и нормочасов с помощью видео.

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Компания: VBI
IТ-решение: vbi.ru

Описание: Как автодилеру использовать максимум возможностей рекламы и всегда, и всем ли это нужно.

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Компания: Robasta
IТ-решение: Генерация лидов для повторных сделок

Описание: Система позволяет генерировать повторные лиды из неполных данных (VIN, госномер) на классифайдах и получать аналитику для онлайн-рынка новых авто по каждому дилеру.

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Компания: ЗаАвто
IТ-решение: Проект "ЗаАвто"

Описание: настраиваем канал продаж автомобилей в социальных сетях. Работаем с соцсетями ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram и на рекламной платформе MyTarget.

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Компания: Bright Box
IT-решение: Remoto

Описание: Connected Саг решение для автобизнеса. Экосистема: автомобиль - водитель - дилер. Эффективная работа с жизненным циклом клиента: уровень возврата клиентов, таргетированные предложения, персональный канал коммуникации.

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Компания: ООО "Компоненты и технологии 3Д"
IT-решение: Автомобильный кардиомонитор для телемедицины водителя

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Компания: Легион Автодата
IT-решение: CPAS

Описание: CPAS-решение для аналитики цен и спецификаций автомобилей для автобизнеса. Программа, помогающая избежать рисков избыточных складских запасов, оптимизируя процесс ценообразования и планирования заказа автомобилей у автопроизводителя/импортера.

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