Конкурс IT-решений

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|1.
Компания: СМ Эксперт
Описание: умная система по оценке и автоматическому управлению складом автомобилей с пробегом на основе интеллектуального анализа данных реального рынка.
|2.
Компания: FUTUREX
Описание: на сервисе Автоистория можно узнать историю эксплуатации транспортного средства и проверить владельца автомобиля (с помощью сервиса Checklic). Мы знаем, кто в данный момент выбирает авто и готовы этими данными делиться, чтобы наши клиенты стали вашими покупателями.
|3.
Компания: Макспостер
Описание: основные направления решения - управление выкупом, стоком и продажами автомобилей с пробегом.
|4.
Компания: Страховые брокеры «АСТ»
Описание: IT-решение позволяет достигать стратегических и операционных целей F&I подразделений, эффективно управлять продажами. Страховой агрегатор FAST за одну минуту рассчитает и сформирует брендированное коммерческое предложение по КАСКО, ОСАГО, GAP, СЖ, другим финансовым и сервисным услугам.
|5.
Компания: Метакар
Описание: система, собравшая необходимые инструменты и автоматизирующая работу всех участников бизнеса автомобилей с пробегом. - Основные блоки: Дэшборды, Хостес, CRM, Умные рассылки, Согласование оценок, Умный анализ цен, Умное фотографирование, Экспорт объявлений, Управление продажами, KPI бизнеса и сотрудников, Статистические отчеты. Печатные формы, Планы и протоколы
|6.
Компания: Автосеть РФ
Описание: продукт для управления бизнесом и обеспечения качественной работы команд, работающих с клиентами. Интегрируется с разнообразными 1C и не создает дополнительную нагрузку на персонал, связанную с ручным дублированием данных, что минимизирует потенциальное количество ошибок. Закрывает практически все потребности бизнеса автомобилей с пробегом и не требует множественных интеграций между разными блоками и их поддержки с привлечением разработчиков.
|6.
Компания: Московский программный сервис
Описание: ERP-система, позволяющая автоматизировать все процессы автосалона, автосервиса или компании, занимающейся торговлей в сфере авто бизнеса, с учетом маркетинговых процессов и мероприятий. МПС:Автодилер учится у каждого конкретного пользователя его манере ведения учета и его потребностям и одновременно подсказывает и заставляет его двигаться в правильном направлении.
|8.
Компания: Getsalesapp
Описание: мобильное приложение Getsalesapp помогает мотивировать клиентов приезжать в дилерский центр через персональный видео маркетинг. Сегодня видео является одним из ключевых факторов, влияющих на принятие решения о покупке автомобиля. И мы предлагаем начать использовать данный формат применительно к коммуникациям дилер - покупатель.
|9.
Компания: GUTE
Описание: Комплексное IT-решение для продаж аксессуаров в автосалоне.
|10.
Компания: Haraba
Описание: автоматизация всех ключевых процессов при работе с автомобилем с пробегом – поиск, оценка, проверка, управление складом, постинг и коллтрекинг. Основой системы является автоматизация процесса поиска на классифайдах, где мы используем опыт профессиональных продавцов ("перекупов").
|11.
Компания: Тизер
Описание: автоматизированный инструмент для дистанционных продаж автомобилей и нормочасов с помощью видео.
|12.
Компания: VBI
Описание: Как автодилеру использовать максимум возможностей рекламы и всегда, и всем ли это нужно.
|13.
Компания: Robasta
Описание: Система позволяет генерировать повторные лиды из неполных данных (VIN, госномер) на классифайдах и получать аналитику для онлайн-рынка новых авто по каждому дилеру.
|14.
Компания: ЗаАвто
Описание: настраиваем канал продаж автомобилей в социальных сетях. Работаем с соцсетями ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram и на рекламной платформе MyTarget.
|15.
Компания: Bright Box
Описание: Connected Саг решение для автобизнеса. Экосистема: автомобиль - водитель - дилер. Эффективная работа с жизненным циклом клиента: уровень возврата клиентов, таргетированные предложения, персональный канал коммуникации.
|16.
Компания: ООО "Компоненты и технологии 3Д"
|17.
Компания: Легион Автодата
Описание: CPAS-решение для аналитики цен и спецификаций автомобилей для автобизнеса. Программа, помогающая избежать рисков избыточных складских запасов, оптимизируя процесс ценообразования и планирования заказа автомобилей у автопроизводителя/импортера.