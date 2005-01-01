IT-революция 2021 | АВТОСТАТ

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IT-революция 2021

IT-революция 2021

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YouTube - «IT-Революция в автобизнесе 2021» / Прямая трансляция

 

ПРОГРАММА БИЗНЕС-ФОРУМА

9.30 - 10.00Регистрация / Приветственный кофе
10.00Открытие Форума, приветственное слово организаторов
10.00 - 11.00Блок 1

Цифровая эпоха в автобизнесе: новые вызовы, тренды и решения
Интервью на сцене
11.00 - 12.30Блок 2

Конкурс IT-решений для автобизнеса
Главные темы выступлений:
  • Профессиональные IT-решения для управления бизнес-процессами дилерского центра;
  • IT-платформы для реализации автомобилей и эффективного управления продажами;
  • IT-решения для склада;
  • IT-продукты для автосервиса;
  • Решения для автоматизации приемки и осмотра автомобилей;
  • Решения в сфере онлайн страхования и кредитования;
  • Рекламная аналитика, таргетинг, рекламные платформы, решения для увеличения конверсии, сегментации клиентов.
12.00 - 13.30Блок 3

IT-кейсы
  • Лидогенерация & Фидогенерация как альтернатива классифайдам для автомобилей с пробегом 
    Илья КапитоновTandem Group
  • Улучшение, а не просто управление репутацией - новый тренд и ключ к успеху компании. Эффективные практики РОЛЬФ и репутационной платформы Getloyalty
    Александра Головань, РОЛЬФ, Дмитрий Третьяков, СМАРТПОЙНТ
  • Автоматизированный контроль бизнес-процессов в Автодилерском центре/СТО с помощью нейросетевых роботов. Исполнение регламентов, соответствие заявленного и продуктивного времени обслуживания А/М, качество сервисных операций
    Максим Захаров, CVC
  • Увеличение NPS за счет единения колл центров участников продажи
    Дмитрий СтаролетовВЭР Ассистанс
  • Разгон до сотни - как автодилеру выжать 100% из общения с клиентом
    Дарья Бабушкина, MANGO OFFICE 
13.30 - 14.30Обед
14.30 - 16.00

Блок 4

Ток-шоу #TheFutureIsHere

Полный цикл покупки автомобиля. От намерения до доставки. 100% online
Ольга БурлаковаЭлина Рузанова, General Motors

Дискуссия с производителями автомобилей о будущем индустрии в цифровую эпоху
Филипп Осадчий, Digital Manager BMW
Дмитрий Астрахан, Jaguar Land Rover
Яков Кононов, Субару Мотор

Вопросы к обсуждению:

  • технологии, которые уже изменяют авторынок
  • новые автомобили и новые потребители
16.00 - 16.30Кофе-брейк
16.30 - 17.30Подведение итогов конкурса IT-решений
Награждение победителей
Нетворкинг

спикеры

конкурс

партнёры

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