IT-революция 2021

9.30 - 10.00 Регистрация / Приветственный кофе

10.00 Открытие Форума, приветственное слово организаторов

10.00 - 11.00 Блок 1



Цифровая эпоха в автобизнесе: новые вызовы, тренды и решения

Интервью на сцене

11.00 - 12.30 Блок 2



Конкурс IT-решений для автобизнеса

Главные темы выступлений: Профессиональные IT-решения для управления бизнес-процессами дилерского центра;

IT-платформы для реализации автомобилей и эффективного управления продажами;

IT-решения для склада;

IT-продукты для автосервиса;

Решения для автоматизации приемки и осмотра автомобилей;

Решения в сфере онлайн страхования и кредитования;

Рекламная аналитика, таргетинг, рекламные платформы, решения для увеличения конверсии, сегментации клиентов.

12.00 - 13.30 Блок 3



IT-кейсы Лидогенерация & Фидогенерация как альтернатива классифайдам для автомобилей с пробегом

Илья Капитонов , Tandem Group

, Улучшение, а не просто управление репутацией - новый тренд и ключ к успеху компании. Эффективные практики РОЛЬФ и репутационной платформы Getloyalty

Александра Головань , РОЛЬФ, Дмитрий Третьяков , СМАРТПОЙНТ

, РОЛЬФ, , СМАРТПОЙНТ Автоматизированный контроль бизнес-процессов в Автодилерском центре/СТО с помощью нейросетевых роботов. Исполнение регламентов, соответствие заявленного и продуктивного времени обслуживания А/М, качество сервисных операций

Максим Захаров , CVC

, CVC Увеличение NPS за счет единения колл центров участников продажи

Дмитрий Старолетов , ВЭР Ассистанс

, Разгон до сотни - как автодилеру выжать 100% из общения с клиентом

Дарья Бабушкина, MANGO OFFICE

13.30 - 14.30 Обед

14.30 - 16.00 Блок 4



Ток-шоу #TheFutureIsHere



Полный цикл покупки автомобиля. От намерения до доставки. 100% online

Ольга Бурлакова, Элина Рузанова, General Motors Дискуссия с производителями автомобилей о будущем индустрии в цифровую эпоху

Филипп Осадчий, Digital Manager BMW

Дмитрий Астрахан, Jaguar Land Rover

Яков Кононов, Субару Мотор Вопросы к обсуждению: технологии, которые уже изменяют авторынок

новые автомобили и новые потребители

16.00 - 16.30 Кофе-брейк