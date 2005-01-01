IT-революция 2021

|9.30 - 10.00
|Регистрация / Приветственный кофе
|10.00
|Открытие Форума, приветственное слово организаторов
|10.00 - 11.00
|Блок 1
Цифровая эпоха в автобизнесе: новые вызовы, тренды и решения
Интервью на сцене
|11.00 - 12.30
|Блок 2
Конкурс IT-решений для автобизнеса
Главные темы выступлений:
- Профессиональные IT-решения для управления бизнес-процессами дилерского центра;
- IT-платформы для реализации автомобилей и эффективного управления продажами;
- IT-решения для склада;
- IT-продукты для автосервиса;
- Решения для автоматизации приемки и осмотра автомобилей;
- Решения в сфере онлайн страхования и кредитования;
- Рекламная аналитика, таргетинг, рекламные платформы, решения для увеличения конверсии, сегментации клиентов.
|12.00 - 13.30
|Блок 3
IT-кейсы
- Лидогенерация & Фидогенерация как альтернатива классифайдам для автомобилей с пробегом
Илья Капитонов, Tandem Group
- Улучшение, а не просто управление репутацией - новый тренд и ключ к успеху компании. Эффективные практики РОЛЬФ и репутационной платформы Getloyalty
Александра Головань, РОЛЬФ, Дмитрий Третьяков, СМАРТПОЙНТ
- Автоматизированный контроль бизнес-процессов в Автодилерском центре/СТО с помощью нейросетевых роботов. Исполнение регламентов, соответствие заявленного и продуктивного времени обслуживания А/М, качество сервисных операций
Максим Захаров, CVC
- Увеличение NPS за счет единения колл центров участников продажи
Дмитрий Старолетов, ВЭР Ассистанс
- Разгон до сотни - как автодилеру выжать 100% из общения с клиентом
Дарья Бабушкина, MANGO OFFICE
|13.30 - 14.30
|Обед
|14.30 - 16.00
Блок 4
Ток-шоу #TheFutureIsHere
Полный цикл покупки автомобиля. От намерения до доставки. 100% online
Ольга Бурлакова, Элина Рузанова, General Motors
Дискуссия с производителями автомобилей о будущем индустрии в цифровую эпоху
Филипп Осадчий, Digital Manager BMW
Дмитрий Астрахан, Jaguar Land Rover
Яков Кононов, Субару Мотор
Вопросы к обсуждению:
- технологии, которые уже изменяют авторынок
- новые автомобили и новые потребители
|16.00 - 16.30
|Кофе-брейк
|16.30 - 17.30
|Подведение итогов конкурса IT-решений
Награждение победителей
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