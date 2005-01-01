IT-революция'22

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|09.00 - 09.30
|Регистрация / Приветственный кофе / выставка электромобилей
|09.30 - 11.00
|Открытие Форума, приветственное слово организаторов
Блок 1.
Электромобильность РФ. Все про бренды, тренды, продажи, инфраструктуру и технологии
Круглый стол с представителями производителей электромобилей, инфраструктурных решений и дилеров
Сергей Целиков, АВТОСТАТ
Киловатты вместо литров
Кирилл Жанайдаров, Фонд «Сколково»
Участники: Кирилл Жанайдаров, Фонд «Сколково»; Александр Кандинов, Рольф Electro; Алексей Ледков, EVOLUTE
|11.00 - 13.00
|Блок 2.
IT - кейсы для автобизнеса
Авито Авто
Немашинное обучение и цифровое мышление
Гаджи Курбанов, Haraba, Макспостер
Новый подход к управлению складом и маркетингом: как увеличить продажи с помощью традиционных IT-инструментов
Ирина Афанасьева, Авто.ру
Как «умное» ценообразование помогает зарабатывать больше
Кирилл Калинин, СМ.Expert
Автоаукцион как способ утилизировать стоки
Анастасия Богунова, Газпромбанк Автолизинг
Биоценоз в автобизнесе посредством IT
Рязанов Евгений, Баранов Сергей, ЧП «Шате-М Плюс» (Беларусь)
Комплексное IT решение для автобизнеса
Каштанов Эдуард, AutoCRM
|13.00-14.00
|Обед / Выставка-презентация электромобилей, видео-интервью с выставки
|14.00 - 15.30
|Блок 3.
IT - Кейсы для автобизнеса
Новый сервис от Электронного Паспорта «Электронный договор купли продажи (ЭДКП)»
Борис Ионов, Электронный паспорт
Оптимизация процессов обслуживания клиента в сервисном центре
Михаил Легченко, сервис Безбумажный офис
FAST.Abto - комплексное IT-решение F&I на автомобильном рынке РФ
Алексей Шалин, АСТ
CarPrice - канал выкупа авто с пробегом с улицы
Александр Капранов, CarPrice
IT-решение по организации логистики перевозки автомобилей без потери ответственности
Эдуард Катасонов, Тандем Трэк
Jump.Finance для быстрого выкупа авто
Вагин Кирилл, Jump.Finance
Каркрафт
|15.30 - 16.00
|кофе-брейк, Выставка, видео-интервью с выставки
|16.00 - 18.00
|Блок 4.
Конкурс IT-решений для автобизнеса
Главные темы выступлений:
|1. Carventa - удобный агрегатор предложений от официальных дилеров
|2. CarKraft
|3. AutoCRM-1: DNM для дистрибьютора. Описание: Система дистрибьютора для взаимодействия с клиентами бренда и управления процессами дилерской сети.
|4. AutoCRM-2: Авто CRM для дилера. Описание: Автоматизация рабочих процессов в дилерском центре по продаже новых автомобилей и автомобилей с пробегом.
|5. Лоджик Старс IT-Решение: LSAvto PRO. Система управления дилерскими сетями.
|6. Берта Казахстан
|7. ЭНТЕР Верра Моторс. Инновационный продукт для станций техобслуживания автомобилей. (СТО)
|8. РРТ аукцион: онлайн-площадка по покупке и продаже автомобилей с пробегом в формате аукциона
|9. KITE. Автоматизированная система принятия решений на основе данных. Кейс FineBI
|10. Simble - российский IT-сервис и одноименное приложение, которое объединяет в себе сразу два современных подхода к автострахованию PAYD (Pay-as-you-drive, «Плати, когда ездишь») и PHYD (Pay-how-you-drive «Плати в зависимости от того, как ездишь»)
|11. Автоматизированная Система Урегулирования Убытков. ВЭР
|12. Green Drive. Быстрая электрическая зарядная станция для электромобилей
|18.00 - 18.40
|Блок 5.
Электромобили. Производство, продажа, инфраструктура
ЭлектроАвто. Новый бренд электромобилей - официальная поставка в Россию»
Дмитрий Иевлев, директор АО «ЭлектроАвто»
SkyWell. «Электромобили в России. Комплекс технологий для развития инфраструктуры»
Алексей Ледков, EVOLUTE
|18.45 - 19.00
|Подведение итогов конкурса IT-решений. Награждение победителей
|19.00 - 20.00
|Выставка Электромобилей / Фуршет / Нетворкинг / видео-интервью с выставки