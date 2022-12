IT-революция'22

11.00 - 13.00

Блок 2.

IT - кейсы для автобизнеса



Авито Авто



Немашинное обучение и цифровое мышление

Гаджи Курбанов, Haraba, Макспостер



Новый подход к управлению складом и маркетингом: как увеличить продажи с помощью традиционных IT-инструментов

Ирина Афанасьева, Авто.ру



Как «умное» ценообразование помогает зарабатывать больше

Кирилл Калинин, СМ.Expert



Автоаукцион как способ утилизировать стоки

Анастасия Богунова, Газпромбанк Автолизинг



Биоценоз в автобизнесе посредством IT

Рязанов Евгений, Баранов Сергей, ЧП «Шате-М Плюс» (Беларусь)



Комплексное IT решение для автобизнеса

Каштанов Эдуард, AutoCRM