IT-РЕВОЛЮЦИЯ'22 | АВТОСТАТ

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IT-РЕВОЛЮЦИЯ'22

IT-революция'22

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Кому будет полезно?

Конкурс IT-решений

Участники конкурса IT-решений

жюри

выставка

программа-(заголовок)

09.00 - 09.30Регистрация / Приветственный кофе / выставка электромобилей
09.30 - 11.00Открытие Форума, приветственное слово организаторов

Блок 1.
Электромобильность РФ. Все про бренды, тренды, продажи, инфраструктуру и технологии

Круглый стол с представителями производителей электромобилей, инфраструктурных решений и дилеров
Сергей Целиков, АВТОСТАТ

Киловатты вместо литров
Кирилл Жанайдаров, Фонд «Сколково»

Участники: Кирилл Жанайдаров, Фонд «Сколково»; Александр Кандинов, Рольф Electro; Алексей Ледков, EVOLUTE
11.00 - 13.00Блок 2.
IT - кейсы для автобизнеса

Авито Авто

Немашинное обучение и цифровое мышление
Гаджи Курбанов, Haraba, Макспостер

Новый подход к управлению складом и маркетингом: как увеличить продажи с помощью традиционных IT-инструментов
Ирина Афанасьева, Авто.ру

Как «умное» ценообразование помогает зарабатывать больше
Кирилл Калинин, СМ.Expert

Автоаукцион как способ утилизировать стоки
Анастасия Богунова, Газпромбанк Автолизинг

Биоценоз в автобизнесе посредством IT
Рязанов Евгений, Баранов Сергей, ЧП «Шате-М Плюс» (Беларусь)

Комплексное IT решение для автобизнеса
Каштанов Эдуард, AutoCRM
13.00-14.00Обед / Выставка-презентация электромобилей, видео-интервью с выставки
14.00 - 15.30Блок 3.
IT - Кейсы для автобизнеса

Новый сервис от Электронного Паспорта «Электронный договор купли продажи (ЭДКП)»
Борис Ионов, Электронный паспорт

Оптимизация процессов обслуживания клиента в сервисном центре
Михаил Легченко, сервис Безбумажный офис

FAST.Abto - комплексное IT-решение F&I на автомобильном рынке РФ
Алексей Шалин, АСТ

CarPrice - канал выкупа авто с пробегом с улицы
Александр Капранов, CarPrice

IT-решение по организации логистики перевозки автомобилей без потери ответственности
Эдуард Катасонов, Тандем Трэк

Jump.Finance для быстрого выкупа авто
Вагин Кирилл, Jump.Finance

Каркрафт
15.30 - 16.00кофе-брейк, Выставка, видео-интервью с выставки
16.00 - 18.00Блок 4.
Конкурс IT-решений для автобизнеса

Главные темы выступлений:
  • -    профессиональные IT-решения, СРМ для управления бизнес-процессами дилерского центра;
  • -    IT-платформы для реализации автомобилей и эффективного управления продажами;
  • -    IT-решения для склада, автосервиса;
  • -    решения для автоматизации приемки и осмотра автомобилей;
  • -    решения в сфере онлайн страхования и кредитования, мгновенных выплат;
  • -    рекламная аналитика, таргетинг, рекламные платформы, решения для увеличения конверсии, сегментации клиентов;
  • -    и другие
1. Carventa - удобный агрегатор предложений от официальных дилеров
2. CarKraft
3. AutoCRM-1: DNM для дистрибьютора. Описание: Система дистрибьютора для взаимодействия с клиентами бренда и управления процессами дилерской сети.
4. AutoCRM-2: Авто CRM для дилера. Описание: Автоматизация рабочих процессов в дилерском центре по продаже новых автомобилей и автомобилей с пробегом.
5. Лоджик Старс IT-Решение: LSAvto PRO. Система управления дилерскими сетями.
6. Берта Казахстан
7. ЭНТЕР Верра Моторс. Инновационный продукт для станций техобслуживания автомобилей. (СТО)
8. РРТ аукцион: онлайн-площадка по покупке и продаже автомобилей с пробегом в формате аукциона
9. KITE. Автоматизированная система принятия решений на основе данных. Кейс FineBI
10. Simble - российский IT-сервис и одноименное приложение, которое объединяет в себе сразу два современных подхода к автострахованию PAYD (Pay-as-you-drive, «Плати, когда ездишь») и PHYD (Pay-how-you-drive «Плати в зависимости от того, как ездишь»)
11. Автоматизированная Система Урегулирования Убытков. ВЭР
12. Green Drive. Быстрая электрическая зарядная станция для электромобилей
18.00 - 18.40Блок 5.
Электромобили. Производство, продажа, инфраструктура

ЭлектроАвто. Новый бренд электромобилей - официальная поставка в Россию»
Дмитрий Иевлев, директор АО «ЭлектроАвто»

SkyWell. «Электромобили в России. Комплекс технологий для развития инфраструктуры»
Алексей Ледков, EVOLUTE
18.45 - 19.00Подведение итогов конкурса IT-решений. Награждение победителей
19.00 - 20.00Выставка Электромобилей / Фуршет / Нетворкинг / видео-интервью с выставки

спикеры

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