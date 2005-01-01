IT-революция'22

09.00 - 09.30 Регистрация / Приветственный кофе / выставка электромобилей

09.30 - 11.00 Открытие Форума, приветственное слово организаторов



Блок 1.

Электромобильность РФ. Все про бренды, тренды, продажи, инфраструктуру и технологии



Круглый стол с представителями производителей электромобилей, инфраструктурных решений и дилеров

Сергей Целиков, АВТОСТАТ



Киловатты вместо литров

Кирилл Жанайдаров, Фонд «Сколково»



Участники: Кирилл Жанайдаров, Фонд «Сколково»; Александр Кандинов, Рольф Electro; Алексей Ледков, EVOLUTE

11.00 - 13.00 Блок 2.

IT - кейсы для автобизнеса



Авито Авто



Немашинное обучение и цифровое мышление

Гаджи Курбанов, Haraba, Макспостер



Новый подход к управлению складом и маркетингом: как увеличить продажи с помощью традиционных IT-инструментов

Ирина Афанасьева, Авто.ру



Как «умное» ценообразование помогает зарабатывать больше

Кирилл Калинин, СМ.Expert



Автоаукцион как способ утилизировать стоки

Анастасия Богунова, Газпромбанк Автолизинг



Биоценоз в автобизнесе посредством IT

Рязанов Евгений, Баранов Сергей, ЧП «Шате-М Плюс» (Беларусь)



Комплексное IT решение для автобизнеса

Каштанов Эдуард, AutoCRM

13.00-14.00 Обед / Выставка-презентация электромобилей, видео-интервью с выставки

14.00 - 15.30 Блок 3.

IT - Кейсы для автобизнеса



Новый сервис от Электронного Паспорта «Электронный договор купли продажи (ЭДКП)»

Борис Ионов, Электронный паспорт



Оптимизация процессов обслуживания клиента в сервисном центре

Михаил Легченко, сервис Безбумажный офис



FAST.Abto - комплексное IT-решение F&I на автомобильном рынке РФ

Алексей Шалин, АСТ



CarPrice - канал выкупа авто с пробегом с улицы

Александр Капранов, CarPrice



IT-решение по организации логистики перевозки автомобилей без потери ответственности

Эдуард Катасонов, Тандем Трэк



Jump.Finance для быстрого выкупа авто

Вагин Кирилл, Jump.Finance



Каркрафт

15.30 - 16.00 кофе-брейк, Выставка, видео-интервью с выставки

16.00 - 18.00 Блок 4.

Конкурс IT-решений для автобизнеса



Главные темы выступлений: - профессиональные IT-решения, СРМ для управления бизнес-процессами дилерского центра;

- IT-платформы для реализации автомобилей и эффективного управления продажами;

- IT-решения для склада, автосервиса;

- решения для автоматизации приемки и осмотра автомобилей;

- решения в сфере онлайн страхования и кредитования, мгновенных выплат;

- рекламная аналитика, таргетинг, рекламные платформы, решения для увеличения конверсии, сегментации клиентов;

- и другие

1. Carventa - удобный агрегатор предложений от официальных дилеров

2. CarKraft

3. AutoCRM-1: DNM для дистрибьютора. Описание: Система дистрибьютора для взаимодействия с клиентами бренда и управления процессами дилерской сети.

4. AutoCRM-2: Авто CRM для дилера. Описание: Автоматизация рабочих процессов в дилерском центре по продаже новых автомобилей и автомобилей с пробегом.

5. Лоджик Старс IT-Решение: LSAvto PRO. Система управления дилерскими сетями.

6. Берта Казахстан

7. ЭНТЕР Верра Моторс. Инновационный продукт для станций техобслуживания автомобилей. (СТО)

8. РРТ аукцион: онлайн-площадка по покупке и продаже автомобилей с пробегом в формате аукциона

9. KITE. Автоматизированная система принятия решений на основе данных. Кейс FineBI

10. Simble - российский IT-сервис и одноименное приложение, которое объединяет в себе сразу два современных подхода к автострахованию PAYD (Pay-as-you-drive, «Плати, когда ездишь») и PHYD (Pay-how-you-drive «Плати в зависимости от того, как ездишь»)

11. Автоматизированная Система Урегулирования Убытков. ВЭР

12. Green Drive. Быстрая электрическая зарядная станция для электромобилей

18.00 - 18.40 Блок 5.

Электромобили. Производство, продажа, инфраструктура



ЭлектроАвто. Новый бренд электромобилей - официальная поставка в Россию»

Дмитрий Иевлев, директор АО «ЭлектроАвто»



SkyWell. «Электромобили в России. Комплекс технологий для развития инфраструктуры»

Алексей Ледков, EVOLUTE

18.45 - 19.00 Подведение итогов конкурса IT-решений. Награждение победителей