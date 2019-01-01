Партнерство ForAuto-2020

Аналитическое агентство АВТОСТАТ работает на автомобильном рынке России с 2003 года. Постоянными клиентами агентства являются более 5 тысяч компаний автомобильного бизнеса: большинство дистрибьюторов автомобилей, дилерские центры, производители и дистрибьюторы автокомпонентов, департаменты автобизнеса банков и страховых компаний.

АВТОСТАТ проводит шесть ежегодных отраслевых конференций с общим числом участников более 1000 в год.

АВТОСТАT является организатором трех профессиональных рейтингов: Автодилер года, Used Car Awards, Residual Value.

На данный момент в наших мероприятиях приняли участие представители более, чем 400 компаний.

Будем рады видеть Вашу компанию партнером ForAuto-2020!