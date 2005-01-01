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Видео форума доступно по ссылкам (YouTube):
ForAuto-2022 / Итоги и прогнозы авторынка / Зал 1
ForAuto-2022 / Итоги и прогнозы авторынка / Зал 2 (Финансовые инструменты)
|09.00 - 10.00
|Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе
|10.00 - 10.20
Сессия 1. Автомобильный рынок России. Тенденции и прогнозы
Обзор автомобильного рынка. Основные тренды и сценарии развития.
|10.20 - 10.35
|Новые возможности использования данных
Сергей Удалов, АВТОСТАТ, Борис Ионов, ЭПТС
|10.35 - 10.45
|Развитие внутреннего рынка электромобилей в России
Григорий Микрюков, Руководитель Департамента отраслей промышленности и экологии
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
|10.45 - 11.00
|Электромобильная трансформация корпоративных парков
Александр Усов, ГринСити, генеральный директор
|11.00 - 11.15
|Больше, чем масло - технические сервисы TotalEnergies для корпоративных клиентов
Анастасия Макаркина, Директор по маркетингу ТотальЭнерджис Маркетинг Россия
Виталий Фадеев, Руководитель Департамента по работе с ключевыми клиентами ОЕМ ТотальЭнерджис Маркетинг Россия
|11.15 - 12.30
Сессия 2. Панельная дискуссия «Авторынок 2022»
Ключевые темы:
Петренко Андрей, Вице-президент РОАД, президент ГК «RTDService»; Алексей Володин, Stellantis, (Peugeot, Citroёn, Opel в России); Дмитрий Максимов, Volkswagen; Майя Гомес, Audi; Валерий Тараканов, Geely; Владимир Мирошников, Рольф; Андрей Ольховский, ABTODOM; Антон Ганжа, директор по развитию бизнеса CHERY в России; Денис Мигаль, генеральный директор, Fresh Auto
|12.30 - 13.00
|Специальное мероприятие! Третье ежегодное вручение премии АВТОСТАТ - «Сохранность остаточной стоимости» - RESIDUAL VALUE 2022
|13.00 - 14.00
|Обед
|14.00 - 15.30
|Рабочая сессия 3.1 Рынок автомобилей с пробегом
Анализ рынка автомобилей с пробегом: итоги, тенденции,прогнозы
Сергей Удалов, исполнительный директор, АВТОСТАТ
Итоги развития направления автомобилей с пробегом производителей
Данил Пивоваров, АВТОСТАТ
Спрос и предложение: основные тренды и динамика по автомобилям с пробегом
Авито Авто
Дилерский опыт продаж авто с пробегом
Денис Мигаль, Fresh Auto
Выкуп с улицы: гарантии качества осмотра
Михаил Шлыков, коммерческий директор, CarPrice
|Рабочая сессия 3.2 Финансовые инструменты авторынка: страхование, лизинг
Автомобильный лизинг - аналитика рынка, влияние госпрограмм, стратегии и планы лидеров
Вячеслав Михайлов, ВТБ Лизинг
Переход на онлайн: что от этого получат все стороны сделки лизинга
Евгения Гаврина, Газпромбанк Автолизинг
Рынок автострахования в 2021 году: итоги года. Тренды и прогнозы в 2022 году
Михаил Порватов, Советник Президента РСА
Страхование - аналитика рынка, стратегии и планы игроков
Денис Мусиенко, Тинькофф
|15.30 - 16.00
|Кофе-брейк
|16.00 - 17.30
Рабочая сессия 4.1 Рынок коммерческого транспорта
Круглый стол с участниками
|Рабочая сессия 4.2 Финансовые инструменты авторынка: кредитование
Обзор рынка автокредитования
Сергей Удалов, АВТОСТАТ
Рынок автокредитования. Итоги 2021 года, ожидания на 2022 год
Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй
Итоги в розничном кредитовании в 2021
Станислав Сухов, Frank RG
Тренды 2022-продажа автомобилей в кредит
Кирилл Ларин, eCredit
Революционные финансовые инструменты для выкупа автомобилей
Борис Дмитриев, Ирина Франк, CarCraft
Глазами кэптивного банка: итоги 2021 года. Прогнозы/опасения 2022 года
Константин Валиховский, МС Банк
Особенности программ автокредитования в текущих условиях
Алексей Бородавин, Росбанк Авто
Революционные финансовые инструменты для выкупа автомобилей
Борис Дмитриев, Ирина Франк, CarCraft
Круглый стол по трендам развития на 2022 год