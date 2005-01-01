ForAuto 2022

09.00 - 10.00 Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе

10.00 - 10.20 Сессия 1. Автомобильный рынок России. Тенденции и прогнозы Обзор автомобильного рынка. Основные тренды и сценарии развития.

Сергей Целиков, АВТОСТАТ, директор

10.20 - 10.35 Новые возможности использования данных

Сергей Удалов, АВТОСТАТ, Борис Ионов, ЭПТС

10.35 - 10.45 Развитие внутреннего рынка электромобилей в России

Григорий Микрюков, Руководитель Департамента отраслей промышленности и экологии

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации

10.45 - 11.00 Электромобильная трансформация корпоративных парков

Александр Усов, ГринСити, генеральный директор

11.00 - 11.15 Больше, чем масло - технические сервисы TotalEnergies для корпоративных клиентов

Анастасия Макаркина, Директор по маркетингу ТотальЭнерджис Маркетинг Россия

Виталий Фадеев, Руководитель Департамента по работе с ключевыми клиентами ОЕМ ТотальЭнерджис Маркетинг Россия

11.15 - 12.30 Сессия 2. Панельная дискуссия «Авторынок 2022» Ключевые темы: Основные рыночные тенденции текущего момента Стратегии и планы компаний на 2022 год Изменение поведения потребителей в условиях кризиса Сценарии развития рынка. Ожидания и прогнозы В дискуссии участвуют руководители брендов в России и крупнейших дилерских холдингов

Петренко Андрей, Вице-президент РОАД, президент ГК «RTDService»; Алексей Володин, Stellantis, (Peugeot, Citroёn, Opel в России); Дмитрий Максимов, Volkswagen; Майя Гомес, Audi; Валерий Тараканов, Geely; Владимир Мирошников, Рольф; Андрей Ольховский, ABTODOM; Антон Ганжа, директор по развитию бизнеса CHERY в России; Денис Мигаль, генеральный директор, Fresh Auto

12.30 - 13.00 Специальное мероприятие! Третье ежегодное вручение премии АВТОСТАТ - «Сохранность остаточной стоимости» - RESIDUAL VALUE 2022

13.00 - 14.00 Обед

14.00 - 15.30 Рабочая сессия 3.1 Рынок автомобилей с пробегом



Анализ рынка автомобилей с пробегом: итоги, тенденции,прогнозы

Сергей Удалов, исполнительный директор, АВТОСТАТ

Итоги развития направления автомобилей с пробегом производителей

Данил Пивоваров, АВТОСТАТ

Спрос и предложение: основные тренды и динамика по автомобилям с пробегом

Авито Авто

Дилерский опыт продаж авто с пробегом

Денис Мигаль, Fresh Auto

Выкуп с улицы: гарантии качества осмотра

Михаил Шлыков, коммерческий директор, CarPrice Рабочая сессия 3.2 Финансовые инструменты авторынка: страхование, лизинг



Автомобильный лизинг - аналитика рынка, влияние госпрограмм, стратегии и планы лидеров

Вячеслав Михайлов, ВТБ Лизинг

Переход на онлайн: что от этого получат все стороны сделки лизинга

Евгения Гаврина, Газпромбанк Автолизинг

Рынок автострахования в 2021 году: итоги года. Тренды и прогнозы в 2022 году

Михаил Порватов, Советник Президента РСА

Страхование - аналитика рынка, стратегии и планы игроков

Денис Мусиенко, Тинькофф

15.30 - 16.00 Кофе-брейк