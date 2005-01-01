ForAuto 2022 | АВТОСТАТ

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ForAuto 2022

ForAuto 2022

Ключевые темы

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Видео форума доступно по ссылкам (YouTube):

ForAuto-2022 / Итоги и прогнозы авторынка / Зал 1

ForAuto-2022 / Итоги и прогнозы авторынка / Зал 2 (Финансовые инструменты)

09.00 - 10.00Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе
10.00 - 10.20

Сессия 1. Автомобильный рынок России. Тенденции и прогнозы

Обзор автомобильного рынка. Основные тренды и сценарии развития.
Сергей Целиков, АВТОСТАТ, директор

10.20 - 10.35Новые возможности использования данных
Сергей Удалов, АВТОСТАТ, Борис Ионов, ЭПТС
10.35 - 10.45Развитие внутреннего рынка электромобилей в России
Григорий Микрюков, Руководитель Департамента отраслей промышленности и экологии
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
10.45 - 11.00Электромобильная трансформация корпоративных парков
Александр Усов, ГринСити, генеральный директор
11.00 - 11.15Больше, чем масло - технические сервисы TotalEnergies для корпоративных клиентов
Анастасия Макаркина, Директор по маркетингу ТотальЭнерджис Маркетинг Россия
Виталий Фадеев, Руководитель Департамента по работе с ключевыми клиентами ОЕМ ТотальЭнерджис Маркетинг Россия
11.15 - 12.30

Сессия 2. Панельная дискуссия «Авторынок 2022»

Ключевые темы:

  1. Основные рыночные тенденции текущего момента
  2. Стратегии и планы компаний на 2022 год
  3. Изменение поведения потребителей в условиях кризиса
  4. Сценарии развития рынка. Ожидания и прогнозы
В дискуссии участвуют руководители брендов в России и крупнейших дилерских холдингов
Петренко Андрей, Вице-президент РОАД, президент ГК «RTDService»; Алексей Володин, Stellantis, (Peugeot, Citroёn, Opel в России); Дмитрий Максимов, Volkswagen; Майя Гомес, Audi; Валерий Тараканов, Geely; Владимир Мирошников, Рольф; Андрей Ольховский, ABTODOM; Антон Ганжа, директор по развитию бизнеса CHERY в России; Денис Мигаль, генеральный директор, Fresh Auto
12.30 - 13.00Специальное мероприятие! Третье ежегодное вручение премии АВТОСТАТ - «Сохранность остаточной стоимости» - RESIDUAL VALUE 2022
13.00 - 14.00Обед
14.00 - 15.30Рабочая сессия 3.1 Рынок автомобилей с пробегом

Анализ рынка автомобилей с пробегом: итоги, тенденции,прогнозы
Сергей Удалов, исполнительный директор, АВТОСТАТ
Итоги развития направления автомобилей с пробегом производителей
Данил Пивоваров, АВТОСТАТ
Спрос и предложение: основные тренды и динамика по автомобилям с пробегом
Авито Авто
Дилерский опыт продаж авто с пробегом
Денис Мигаль, Fresh Auto
Выкуп с улицы: гарантии качества осмотра
Михаил Шлыков, коммерческий директор, CarPrice		Рабочая сессия 3.2 Финансовые инструменты авторынка: страхование, лизинг

Автомобильный лизинг - аналитика рынка, влияние госпрограмм, стратегии и планы лидеров
Вячеслав Михайлов, ВТБ Лизинг
Переход на онлайн: что от этого получат все стороны сделки лизинга
Евгения Гаврина, Газпромбанк Автолизинг
Рынок автострахования в 2021 году: итоги года. Тренды и прогнозы в 2022 году
Михаил Порватов, Советник Президента РСА
Страхование - аналитика рынка, стратегии и планы игроков
Денис Мусиенко, Тинькофф
15.30 - 16.00Кофе-брейк
16.00 - 17.30

Рабочая сессия 4.1 Рынок коммерческого транспорта

Рынок коммерческих автомобилей. Итоги 2021 года, тенденции и прогнозы
Виктор Пушкарев, АВТОСТАТ
Итоги, стратегии и планы ведущих игроков рынка
Производители: Олег Марков, ГАЗ; Ашот Арутюнян, КАМАЗ
Дилерский сегмент
Илья Молчанов, генеральный директор АвтоСпецЦентр Котляковка

Круглый стол с участниками

Рабочая сессия 4.2 Финансовые инструменты авторынка: кредитование

Обзор рынка автокредитования
Сергей Удалов, АВТОСТАТ
Рынок автокредитования. Итоги 2021 года, ожидания на 2022 год
Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй
Итоги в розничном кредитовании в 2021
Станислав Сухов, Frank RG
Тренды 2022-продажа автомобилей в кредит
Кирилл Ларин, eCredit
Революционные финансовые инструменты для выкупа автомобилей
Борис Дмитриев, Ирина Франк, CarCraft
Глазами кэптивного банка: итоги 2021 года. Прогнозы/опасения 2022 года
Константин Валиховский, МС Банк
Особенности программ автокредитования в текущих условиях
Алексей Бородавин, Росбанк Авто
Революционные финансовые инструменты для выкупа автомобилей
Борис Дмитриев, Ирина Франк, CarCraft

Круглый стол по трендам развития на 2022 год

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