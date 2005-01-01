ForAuto 2021 | АВТОСТАТ

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ForAuto 2021

ForAuto 2021

17 февраля 2021 года в online-формате состоится XI ежегодный форум автомобильного бизнеса
«ForAuto 2021. Итоги и прогнозы авторынка»

Начало в 10:00 (мск). Предварительная регистрация обязательна!

Главные темы Форума:

Авторынок России - настоящее и будущее

  • Аналитический обзор рыночных тенденций
  • Стратегии и планы компаний на 2020 год
  • Изменение поведения потребителей в условиях кризиса
  • Сценарии развития рынка. Ожидания и прогнозы

 Аналитика рынка легковых автомобилей

  • Аналитика рынка
  • Краткосрочные и долгосрочные прогнозы
  • Инструменты и данные для анализа рынка
  • Аналитика рынка автомобилей с пробегом: итоги года, тренды, итоги работы программ производителей

Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг

  • Обзор рынка автокредитования, страхования и лизинга – итоги 2020 года
  • Автокредитование: аналитика рынка, стратегии лидеров, программы и инструменты
  • Автострахование: аналитика рынка ОСАГО и КАСКО; перспективы рынка и изменения в законодательстве 
  • Проблемы и решения в области партнерства автостраховщиков и автодилеров
  • Автолизинг: аналитика рынка, влияние госпрограмм, стратегии и планы игроков

В Форуме примут участие представители дистрибьюторов автомобилей, производителей запчастей, крупных автомобильных холдингов, банков, страховых и лизинговых компаний.

Блок 1

Автомобильный рынок России. Тенденции и прогнозы

  • Обзор автомобильного рынка. Основные тренды и сценарии развития
  • Анализ рынка коммерческих автомобилей: итоги, тенденции, прогнозы
  • Анализ рынка автомобилей с пробегом: итоги, тенденции, прогнозы

АВТОСТАТ: Сергей Целиков, Сергей Удалов, Виктор Пушкарев, Данил Пивоваров

Блок 2

Постковидная экономика. Итоги 2020 года и прогнозы на 2021 год

·      Макроэкономические итоги пандемического года в РФ
·      Прогноз на 2021 год и на период на 5 лет: факторы краткосрочного и долгосрочного планирования
·      Какие ключевые показатели (помимо традиционной нефти) стоит учитывать для прогнозирования           ситуации

Спикер: Олег Шибанов, PhD LBS, Профессор финансов РЭШ.
Директор программ "Финансы, инвестиции, банки" и "Мастер наук по финансам".
Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ

Блок 3

Финансовый блок: банки и лизинг об итогах 2020 и ожиданиях на 2021 год

Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу, НБКИ
Лилия Маркова, генеральный директор, Газпромбанк Автолизинг
Алекс Гурин, директор по продажам,  Hyundai Capital
Юрий Грибанов, генеральный директор, Frank RG

Блок 4

Планы игроков авторынка на 2021 год: дистрибьюторы и дилеры

Томас Мильц, руководитель марки Volkswagen в России 

Блок 5Подведение итогов Форума

По вопросам участия и партнерства обращайтесь:

Елена Лазарева: lazareva@autostat.ru, +7 927 268 90 75, +7 499 685 01 51

Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 02 34, +7 499 685 01 51

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