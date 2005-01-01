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17 февраля 2021 года в online-формате состоится XI ежегодный форум автомобильного бизнеса
«ForAuto 2021. Итоги и прогнозы авторынка»
Начало в 10:00 (мск). Предварительная регистрация обязательна!
Главные темы Форума:
Авторынок России - настоящее и будущее
Аналитика рынка легковых автомобилей
Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг
В Форуме примут участие представители дистрибьюторов автомобилей, производителей запчастей, крупных автомобильных холдингов, банков, страховых и лизинговых компаний.
|Блок 1
Автомобильный рынок России. Тенденции и прогнозы
АВТОСТАТ: Сергей Целиков, Сергей Удалов, Виктор Пушкарев, Данил Пивоваров
|Блок 2
Постковидная экономика. Итоги 2020 года и прогнозы на 2021 год
· Макроэкономические итоги пандемического года в РФ
Спикер: Олег Шибанов, PhD LBS, Профессор финансов РЭШ.
|Блок 3
Финансовый блок: банки и лизинг об итогах 2020 и ожиданиях на 2021 год
Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу, НБКИ
|Блок 4
Планы игроков авторынка на 2021 год: дистрибьюторы и дилеры
Томас Мильц, руководитель марки Volkswagen в России
|Блок 5
|Подведение итогов Форума
По вопросам участия и партнерства обращайтесь:
Елена Лазарева: lazareva@autostat.ru, +7 927 268 90 75, +7 499 685 01 51
Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 02 34, +7 499 685 01 51