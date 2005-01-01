ForAuto 2021

Постковидная экономика. Итоги 2020 года и прогнозы на 2021 год

· Макроэкономические итоги пандемического года в РФ

· Прогноз на 2021 год и на период на 5 лет: факторы краткосрочного и долгосрочного планирования

· Какие ключевые показатели (помимо традиционной нефти) стоит учитывать для прогнозирования ситуации

Спикер: Олег Шибанов, PhD LBS, Профессор финансов РЭШ.

Директор программ "Финансы, инвестиции, банки" и "Мастер наук по финансам".

Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ