АВТОСТАТ | Спикеры и эксперты

Спикеры и эксперты

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Сергей Целиков, АВТОСТАТ

Анализ рынка автомобилей с пробегом: итоги, тенденции, прогнозы

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Сергей Удалов, АВТОСТАТ

Обзор рынка автокредитования

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Татьяна Луковецкая, АВТОСТАТ

Главная ошибка – боязнь меняться. Тренды автобизнеса

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Данил Пивоваров, АВТОСТАТ

Итоги развития направления автомобилей с пробегом у производителей

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Виктор Пушкарёв, АВТОСТАТ

Анализ рынка коммерческих автомобилей: итоги, тенденции, прогнозы

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Алексей Бородавин, Русфинанс Банк

Особенности программ автокредитования в текущих условиях

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Алексей Волков, НБКИ

Рынок автокредитования. Итоги 2018 года, ожидания на 2019 год

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Наталья Жильцова, РОАД

Автострахование. Итоги 2018 года

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Руслан Абдулнасыров, АВТОСЕТЬ.РФ

Региональный опыт продаж авто с пробегом

Мастер-класс "Ключевые ошибки бизнеса автомобилей с пробегом и как их избежать"

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Евгений Уфимцев, PCA

ОСАГО в России. Тенденции 2018 года. Изменения в 2019 году

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Алексей Хомяков, Зетта Страхование

ОСАГО и КАСКО в изменившихся реалиях

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Михаил Фабричнов, МС Банк Рус

Кредитование сегмента автомобилей с пробегом - взгляд кэптивного банка

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Борис Ионов, Электронный ПТС

Электронный ПТС: практика внедрения

Григорий-Микрюков.jpg

Григорий Микрюков, Аналитический центр при Правительстве РФ

Автомобильный рынок: тенденции и прогнозы 

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Олег Мосеев, РОАД

эксперт 

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Алексей Подщеколдин, БН-Моторс

эксперт 

Сергей-Дианин.jpg

Сергей Дианин

независимый эксперт 

Денис-Долматов.jpg

Денис Долматов, CarPrice

Формирование правильной ассортиментной матрицы при работе с автомобилями с пробегом

Максим-Харитонов.jpg

Максим Харитонов, MaxPoster

Алгоритмы или люди? Сравнение точности оценки автомобилей с пробегом

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Александр Михайлов, Европлан

Автолизинг - новый драйвер роста рынка

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