Спикеры и эксперты

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Сергей Целиков, АВТОСТАТ
Анализ рынка автомобилей с пробегом: итоги, тенденции, прогнозы
Сергей Удалов, АВТОСТАТ
Обзор рынка автокредитования
Татьяна Луковецкая, АВТОСТАТ
Главная ошибка – боязнь меняться. Тренды автобизнеса
Данил Пивоваров, АВТОСТАТ
Итоги развития направления автомобилей с пробегом у производителей
Виктор Пушкарёв, АВТОСТАТ
Анализ рынка коммерческих автомобилей: итоги, тенденции, прогнозы
Алексей Бородавин, Русфинанс Банк
Особенности программ автокредитования в текущих условиях
Алексей Волков, НБКИ
Рынок автокредитования. Итоги 2018 года, ожидания на 2019 год
Наталья Жильцова, РОАД
Автострахование. Итоги 2018 года
Руслан Абдулнасыров, АВТОСЕТЬ.РФ
Региональный опыт продаж авто с пробегом
Мастер-класс "Ключевые ошибки бизнеса автомобилей с пробегом и как их избежать"
Евгений Уфимцев, PCA
ОСАГО в России. Тенденции 2018 года. Изменения в 2019 году
Алексей Хомяков, Зетта Страхование
ОСАГО и КАСКО в изменившихся реалиях
Михаил Фабричнов, МС Банк Рус
Кредитование сегмента автомобилей с пробегом - взгляд кэптивного банка
Борис Ионов, Электронный ПТС
Электронный ПТС: практика внедрения
Григорий Микрюков, Аналитический центр при Правительстве РФ
Автомобильный рынок: тенденции и прогнозы
Олег Мосеев, РОАД
эксперт
Алексей Подщеколдин, БН-Моторс
эксперт
Сергей Дианин
независимый эксперт
Денис Долматов, CarPrice
Формирование правильной ассортиментной матрицы при работе с автомобилями с пробегом
Максим Харитонов, MaxPoster
Алгоритмы или люди? Сравнение точности оценки автомобилей с пробегом
Александр Михайлов, Европлан
Автолизинг - новый драйвер роста рынка