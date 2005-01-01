FinAuto 2022

9:00 - 10:00 регистрация, приветственный кофе-брейк

10:00 - 12:30 вступительное слово АВТОСТАТ



1 блок: Сценарии развития ситуации Авторынок РФ в моменте

Сергей Целиков, АВТОСТАТ

Долгая жизнь под санкциями - что можно использовать в наших реалиях?

Сергей Бургазлиев, независимый эксперт



Круглый стол с участниками

Китайский автопром: перспективы в РФ

12:30 - 13:30 кофе-брейк/обед

13:30 - 15:05 блок 2: Финансы - драйвер или тормоз авторынка



Автокредитование в марте 2022

Сергей Удалов, АВТОСТАТ

Потребительское кредитование в РФ в 1 квартале 2022

Станислав Сухов, Frank RG

Как клиенты реагируют на изменения рынка, и кто будет брать автокредиты

Владимир Шикин, НБКИ

Финансовая защита в новых реалиях

Олег Зевакин, «АвтоАссист», ГК «Гарант №1»



Круглый стол с участниками

15:05 - 15:30 кофе-брейк