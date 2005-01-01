FinAuto 2022 | АВТОСТАТ

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FinAuto 2022

4-ый ежегодный форум, посвященный финансовым инструментам автомобильного рынка

о форуме

ПРОГРАММА

9:00 - 10:00регистрация, приветственный кофе-брейк
10:00 - 12:30

вступительное слово АВТОСТАТ

1 блок: Сценарии развития ситуации

Авторынок РФ в моменте
Сергей Целиков, АВТОСТАТ
Долгая жизнь под санкциями - что можно использовать в наших реалиях?
Сергей Бургазлиев, независимый эксперт

Круглый стол с участниками
Китайский автопром: перспективы в РФ

12:30 - 13:30кофе-брейк/обед
13:30 - 15:05блок 2: Финансы - драйвер или тормоз авторынка

Автокредитование в марте 2022
Сергей Удалов, АВТОСТАТ
Потребительское кредитование в РФ в 1 квартале 2022
Станислав Сухов, Frank RG
Как клиенты реагируют на изменения рынка, и кто будет брать автокредиты
Владимир Шикин, НБКИ
Финансовая защита в новых реалиях
Олег Зевакин, «АвтоАссист», ГК «Гарант №1»

Круглый стол с участниками
15:05 - 15:30кофе-брейк
15:30 - 17.00блок 3: Финансовые инструменты

Лизинг и подписка в отсутствие инвестиций - инструменты, которые будут работать
Сергей Дианин, эксперт и консультант по лизингу, подписке, мобильности
Текущая ситуация по автострахованию
Михаил Порватов, РСА
Новая реальность F&I
Анна Шишкина, ELT Поиск
Инструменты финансовой гарантии для автомобилей с пробегом
Денис Шубин, Автоклуб 24
Гарантия выкупа автомобиля, в случае его значительной поломки (действует на автомобили с пробегом)
Степан Рычков, CARBACK, Михаил Бугров, MAX Гарантия
Как сократить издержки при работе с клиентами. Опыт внедрения «безбумажного офиса» F.Doc
Михаил Легченко, Faktura.ru

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