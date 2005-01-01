Электрокары и гибриды 2021

«Зеленая экономика» и «зеленый переход» - самые популярные словосочетания в экономических прогнозах. Активная экологическая повестка и «зеленый переход» подталкивают к все более активному внедрению электрического транспорта – в ЕС стоит задача полностью отказаться от производства автомобилей с ДВС к 2030 году. А что происходит с «электричками» в России? АВТОСТАТ сделал новый отчет «Электрокары и гибриды в России», который презентует 20 октября в ходе онлайн конференции (начало в 12.00 мск).

ПРОГРАММА

Аналитика от АВТОСТАТ

Общие данные по парку электрокаров и гибридов в РФ

Презентация отчета АВТОСТАТ

Сергей Целиков, АВТОСТАТ

Сергей Удалов, АВТОСТАТ

Меры господдержки на развитие производства и использования электротранспорта в РФ

Григорий Микрюков

Аналитический центр при Правительстве РФ

Никита Елизаров

Аналитический центр при Правительстве РФ

Опыт продаж электрокаров у дилера, прогноз дилеров по сегменту из опыта продаж и обслуживания

Дмитрий Баранов, ГК «АВТОDOM» (Porsche)

Рынок электромобилей и гибридов на классифайде. Что и как продается в регионах?

Антон Серков, Drom.ru

Пользовательский опыт

Опыт владения, пользования и ремонта электроавтомобиля. Создание клуба владельцев «электричек» на базе Технопарка (Пермь). Стоимость владения электрокаром в сравнении с авто с ДВС из личного опыта.

Приложения для учета затрат.

Александр Шаврин

Организатор электромобильного сообщества EVPerm