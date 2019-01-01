Регистрация

Стоимость (руб.) различается в зависимости от категории потенциального участника:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР (СОБСТВЕННИК/ДИРЕКТОР ДЦ) 0 ДИЛЕР (СОТРУДНИКИ) 4 990 СТАНДАРТ* 14 900 АГЕНТСТВО** 24 900

* - банки, страховые, лизинговые и другие компании

** - компании, предоставляющие рекламные и информационные услуги

Cкидка на второго и более участника - 50% (Только для категорий "Стандарт" и "Агентство")

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