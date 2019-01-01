|Цена Авто
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конференция | партнерство | регистрация
Стоимость (руб.) различается в зависимости от категории потенциального участника:
|ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР (СОБСТВЕННИК/ДИРЕКТОР ДЦ)
|0
|ДИЛЕР (СОТРУДНИКИ)
|4 990
|СТАНДАРТ*
|14 900
|АГЕНТСТВО**
|24 900
* - банки, страховые, лизинговые и другие компании
** - компании, предоставляющие рекламные и информационные услуги
Cкидка на второго и более участника - 50% (Только для категорий "Стандарт" и "Агентство")
Для регистрации заполните, пожалуйста, форму:
Если не получилось пройти регистрацию
по техническим причинам, то вышлите информацию об участнике
(и по возможности реквизиты) на email ash@autostat.ru