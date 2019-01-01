АВТОСТАТ | Регистрация

Регистрация

конференция  |  партнерство  |  регистрация 

Стоимость (руб.) различается в зависимости от категории потенциального участника:

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР (СОБСТВЕННИК/ДИРЕКТОР ДЦ)0
ДИЛЕР (СОТРУДНИКИ)4 990
СТАНДАРТ*14 900
АГЕНТСТВО**24 900

* - банки, страховые, лизинговые и другие компании
** - компании, предоставляющие рекламные и информационные услуги

Cкидка на второго и более участника - 50% (Только для категорий "Стандарт" и "Агентство")

Для регистрации заполните, пожалуйста, форму:

    Если не получилось пройти регистрацию 
    по техническим причинам, то вышлите информацию об участнике 
    (и по возможности реквизиты) на email ash@autostat.ru

    Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно