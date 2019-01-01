Партнерство

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партнеры прошлых конференций
На данный момент в наших мероприятиях приняли участие представители более, чем 300 компаний.
Аудитория (B2B-Автобизнес, 200-250 участников):
Для получения условий партнерства обращайтесь к руководителю отдела рекламы и партнерских программ Александру Шацкому
Будем рады сотрудничеству!
Фотоальбомы, мероприятий АВТОСТАТ, прошедших в 2016 году размещенные на Facebook (требуется вход):