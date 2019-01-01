Партнерство

партнеры прошлых конференций

На данный момент в наших мероприятиях приняли участие представители более, чем 300 компаний.

Аудитория (B2B-Автобизнес, 200-250 участников):

Руководители и собственники бизнеса

Руководители отделов маркетинга, аналитики, IT

Маркетологи и аналитики дистрибьюторов, автодилеров

Интернет-агентства

IT-разработчики

Финансы и страхование

Для получения условий партнерства обращайтесь к руководителю отдела рекламы и партнерских программ Александру Шацкому

по телефонам +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 60-55-53, +7 (903) 333-02-34 (моб.)

по e-mail ash@autostat.ru

Будем рады сотрудничеству!

Фотоальбомы, мероприятий АВТОСТАТ, прошедших в 2016 году размещенные на Facebook (требуется вход):