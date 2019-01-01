Специальный выпуск «Автодилер 2017»

Специальный выпуск аналитического агентства АВТОСТАТ

по итогам премии Автодилер года 2017

Тираж: Печатная версия 5 000 + формат PDF в свободном доступе

(+ рассылка PDF по 10 000 емайл - клиенты АВТОСТАТ)

Формат: А4, 80+ страниц

Распространение: все официальные дилеры, холдинги, дистрибьюторы, банки, страховые, а так же другие участники автобизнеса.

Дата выхода: август

Весь год мы готовили для производителей, ритейлеров, участников автобизнеса подробные и глубокие исследования автомобильного рынка. Сейчас мы хотим представить основные цифры, которые могут помочь вам в ежедневной работе:

кто из производителей стал лидером рынка?

у кого самая впечатляющая динамика?

каков рынок автомобилей с пробегом?

что произошло с дилерскими сетями?

какие тренды развития автомобилей наиболее актуальны и насколько это важно для России?

Издание будет содержать аналитику по текущему состоянию рынка, а также динамику развития дилерских сетей за последние 5 лет.

Также в издании:

аналитика по рынку новых автомобилей;

аналитика по рынку автомобилей с пробегом, автосервису;

экспресс-интервью с дистрибьюторами автомобилей в России;

интервью с лидерами рейтинга.

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