АВТОСТАТ | Специальный выпуск «Автодилер 2017»

Специальный выпуск «Автодилер 2017»

Автодилергода 670

Специальный выпуск аналитического агентства АВТОСТАТ 
по итогам премии Автодилер года 2017 

Тираж: Печатная версия 5 000 + формат PDF в свободном доступе
(+ рассылка PDF по 10 000 емайл - клиенты АВТОСТАТ)
Формат: А4, 80+ страниц
Распространение: все официальные дилеры, холдинги, дистрибьюторы, банки, страховые, а так же другие участники автобизнеса.
Дата выхода: август

Весь год мы готовили для производителей, ритейлеров, участников автобизнеса подробные и глубокие исследования автомобильного рынка. Сейчас мы хотим представить основные цифры, которые могут помочь вам в ежедневной работе:

  • кто из производителей стал лидером рынка? 
  • у кого самая впечатляющая динамика? 
  • каков рынок автомобилей с пробегом? 
  • что произошло с дилерскими сетями?
  • какие тренды развития автомобилей наиболее актуальны и насколько это важно для России?

Издание будет содержать аналитику по текущему состоянию рынка, а также динамику развития дилерских сетей за последние 5 лет.

Также в издании:

  • аналитика по рынку новых автомобилей;
  • аналитика по рынку автомобилей с пробегом, автосервису;
  • экспресс-интервью с дистрибьюторами автомобилей в России;
  • интервью с лидерами рейтинга.

Вы можете получить спецвыпуск в числе первых!
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Партнерство и реклама

Журнал будет доставлен руководителям представительств автомобильных брендов,
директорам автодилерских холдингов и дилерских центров (~3500) по всей стране.

Стать партнером издания:

Отдел рекламы и партнерских программ АВТОСТАТ:

Александр Шацкий
+7 (499) 685-01-51 (#24), +7 (903) 333-02-34, 
ash@autostat.ru  

Александра Букина,
+7 (499) 685-01-51 (#12),
avb@autostat.ru

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