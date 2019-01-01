Специальный выпуск «Автодилер 2017»

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Специальный выпуск аналитического агентства АВТОСТАТ
по итогам премии Автодилер года 2017
Тираж: Печатная версия 5 000 + формат PDF в свободном доступе
(+ рассылка PDF по 10 000 емайл - клиенты АВТОСТАТ)
Формат: А4, 80+ страниц
Распространение: все официальные дилеры, холдинги, дистрибьюторы, банки, страховые, а так же другие участники автобизнеса.
Дата выхода: август
Весь год мы готовили для производителей, ритейлеров, участников автобизнеса подробные и глубокие исследования автомобильного рынка. Сейчас мы хотим представить основные цифры, которые могут помочь вам в ежедневной работе:
Издание будет содержать аналитику по текущему состоянию рынка, а также динамику развития дилерских сетей за последние 5 лет.
Также в издании:
Вы можете получить спецвыпуск в числе первых!
Просто оформите предварительный заказ, кликнув по кнопке ниже
Партнерство и реклама
Журнал будет доставлен руководителям представительств автомобильных брендов,
директорам автодилерских холдингов и дилерских центров (~3500) по всей стране.
Стать партнером издания:
Отдел рекламы и партнерских программ АВТОСТАТ:
Александр Шацкий,
+7 (499) 685-01-51 (#24), +7 (903) 333-02-34,
ash@autostat.ru
Александра Букина,
+7 (499) 685-01-51 (#12),
avb@autostat.ru